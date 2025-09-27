Ft
hulladék Ezüsthegy Óbuda drog Budapest ellenzék Kiss László drogtanya szemét baloldal

Óbuda lesz a baloldal Waterloo-ja: már a helyieket sem tudják átverni

2025. szeptember 27. 07:44

Az önkormányzat tavasszal takarítást ígért az Ezüsthegyen, de azóta sem történt semmi.

2025. szeptember 27. 07:44
null

Ezüsthegy valaha Budapest második Rózsadombja lehetett volna. A zöldövezeti környezet, a pazar panoráma és a közeli erdők ideális lakó- és kirándulóhelyet kínálnának, csakhogy a terület mára a főváros egyik legsúlyosabban elgettósodott része lett. Feltört önkormányzati házak, kitört ablakok, ellopott kerítések, drogtanyák és szemét: így írják le a helyiek a mindennapokat. Az önkormányzat tavasszal takarítást ígért, de azóta sem történt semmi – írja a Metropol.

A Kiss László vezette önkormányzat idén áprilisban bejelentette, hogy átfogó rendrakási akció indul az Ezüsthegyen: bontás, takarítás, a közbiztonság megerősítése.

Azóta azonban semmi változás nem történt.

„Emlékeznek még az ezüsthegyi anomáliákra? Hiába ígérte az önkormányzat a szakszerű bontást, a hulladék elszállítását és a rehabilitációt, hónapokkal később még mindig itt tartunk” – írta közösségi oldalán Kozma János fideszes önkormányzati képviselő.

A helyiek szerint a városvezetés tétlensége miatt a környék napról napra rosszabb állapotba kerül. A feltört, kibelezett és fémalkatrészeiktől megfosztott házak önkormányzati tulajdonban állnak, mégsem történik érdemi intézkedés.

A Drogkutató Intézet elemzése szerint az elhagyatott házak és az önkormányzati passzivitás miatt a környéken elharapózott a hajléktalanság és a kábítószer-használat.

A helyiek arról számolnak be, hogy a fiatalok drogot vásárolni járnak fel a hegyre, de előfordult olyan eset is, hogy 12 éves gyerekeket csaltak oda a dílerek.

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

llnnhegyi
2025. szeptember 27. 09:33
A III. kerület. Nagy lehetőségek helye. Jó vezetés hiányzik.
Toma78
2025. szeptember 27. 09:27
Hát valahol piacot kell biztosítani azoknak az Anonymus felvételeken elhangzott titokzatos spanyol támogatóknak! Dékásmegyer meg is érdemli a sorsát pontosan úgy ahogy a belvárosii ellenzéki kerületek. A hajléktalanok tömkelege a kosz a szemét, de egy a lényeg fizess 100 ezret ha a lakásod környezetében akarsz parkolni. Ehhez értenek a mocsadék libernyák csótányok, de remélhetőleg a 26 os ismételt csúfos bukásuknak az lesz a következménye, hogy sorba bukják majd a kerületeket is Budapesten élen Karó Gerövel...
Szerintem
2025. szeptember 27. 08:43
Mindenhol minden csak pusztul, ahová a balfaszok beteszik a lábukat. El se merem képzelni, hogy mit művelnének az egész országgal is.
Chekke-Faint
2025. szeptember 27. 08:29
Ez a köcsög a Tik-tokon még mindig Zsolti bácsi ügyhöz keres tanukat...DDD
