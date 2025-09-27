Óbuda lesz a baloldal Waterloo-ja: már a helyieket sem tudják átverni

Ezüsthegy valaha Budapest második Rózsadombja lehetett volna. A zöldövezeti környezet, a pazar panoráma és a közeli erdők ideális lakó- és kirándulóhelyet kínálnának, csakhogy a terület mára a főváros egyik legsúlyosabban elgettósodott része lett. Feltört önkormányzati házak, kitört ablakok, ellopott kerítések, drogtanyák és szemét: így írják le a helyiek a mindennapokat. Az önkormányzat tavasszal takarítást ígért, de azóta sem történt semmi – írja a Metropol.

A Kiss László vezette önkormányzat idén áprilisban bejelentette, hogy átfogó rendrakási akció indul az Ezüsthegyen: bontás, takarítás, a közbiztonság megerősítése.

Azóta azonban semmi változás nem történt.

„Emlékeznek még az ezüsthegyi anomáliákra? Hiába ígérte az önkormányzat a szakszerű bontást, a hulladék elszállítását és a rehabilitációt, hónapokkal később még mindig itt tartunk” – írta közösségi oldalán Kozma János fideszes önkormányzati képviselő.

A helyiek szerint a városvezetés tétlensége miatt a környék napról napra rosszabb állapotba kerül. A feltört, kibelezett és fémalkatrészeiktől megfosztott házak önkormányzati tulajdonban állnak, mégsem történik érdemi intézkedés.