DK-s polgármester a pácban? Ezek az ügyek lettek gyanúsak az ügyészségnek

A HVG birtokába került az a kihallgatási jegyzőkönyv, amelyben felsorolják, pontosan milyen korrupciós pénzek elfogadásával gyanúsította meg a Központi Nyomozó Főügyészség Kiss László III. kerületi polgármestert.

A DK-s politikus azt állítja, hogy semmilyen bűncselekményt nem követett el és szerinte az ügyészség politikai okokból állít róla „bődületes kamukat”. Kisst 2024 augusztusában tartóztatták le, majd kilenc hónap után idén májusban helyezte szabadlábra a bíróság.