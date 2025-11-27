Sötét kapcsolat: barátja keze által halt meg herointúladagolásban az Óbudai férfi

Álomautók aukciója jön Óbudán: ritka klasszikusok és befektetési lehetőség
Az elkövetőnél a kábítószer mellett engedély nélküli éles lőszereket is találtak.
Tragikus kimenetelű eset történt Óbudán: egy férfi életét vesztette drogozás közben, miután barátja segített beadni neki a heroint – írta mega 24.hu.
Bár a rendőrség vizsgálta, hogy felmerül-e gondatlanságból elkövetett emberölés gyanúja, a nyomozást bizonyíték hiányában megszüntették.
A Budapesti II. és III. Kerületi Ügyészség azonban átadással elkövetett kábítószer-kereskedelem és lőszerrel való visszaélés miatt állítja bíróság elé a férfit. Az eljárás során ugyanis engedély nélküli éles lőszereket is találtak nála.
A Fővárosi Főügyészség helyettes szóvivője, Gasz Péter közölte: a férfi beismerte bűnösségét, de azt nem árulta el, kitől szerezte a kábítószert. Bizonyítottság esetén 2–12 év szabadságvesztés várhat rá.
Az eset tavaly nyáron történt: a 42 éves férfi otthonában várta gyerekkori barátját, hogy közösen fogyasszanak kábítószert. A heroint előkészítette mindkettőjüknek, majd saját magának adta be. Amikor barátja nem tudta magától beadni az adagot, a férfi segített neki, és a fecskendőt a társa kézfejébe szúrta.
Röviddel később a barát rosszul lett, a férfi és a lakásban tartózkodó hozzátartozója értesítette a mentőket, és a diszpécser útmutatásai szerint megkezdték az újraélesztést. A kiérkező mentősök küzdelme ellenére a férfi életét már nem lehetett megmenteni.
A helyszínre érkező rendőrök elfogták a 42 éves férfit, és a lakásában tartott kutatás során csekély mennyiségű marihuánát, valamint 45 darab engedély nélküli éleslőszert találtak, amelyeket lefoglaltak.
