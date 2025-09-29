Új korszak köszönt be? Kórhatárossá válhat a közösségi média Németországban

Európai Bizottság: Magyarországnak jogos érdeke, hogy részt vegyen a drónfalról szóló tárgyaláson
Agykutatók szerint az Instagram és a Tiktok nagyjából ugyanúgy hat az agy jutalmazási rendszerére, mint a heroin.
Korhatár bevezetését fontolgatja a jobbközép, kormányzó Kereszténydemokrata Unió és bajor testvérpártja, a Keresztényszociális Unió (CDU/CSU) a közösségi média használatára a fiatalok védelmében – mondta Jens Spahn frakcióvezető, a CDU politikusa a Neue Osnabrücker Zeitung című lapnak.
A Tiktok alkalmazás esetleges betiltására vonatkozó kérdésre Spahn azt mondta: még mérlegelik a lehetőségeket.
Az egyik lehetőség 16 éves korhatárának bevezetése lenne a közösségi média használatára”
– fogalmazott a politikus.
Aki már megpróbálta elvenni egy tizenkét éves gyerektől a okostelefonját, miközben az a TikTokon böngészett, az tudja, mik azok az elvonási tünetek”
– mondta Spahn.
A tiltás kemény eszköz,
de a fiataloknak az alkoholt és a nikotint is tiltjuk, hogy megvédjük a még fejlődő agyukat. És ha a TikTok még keményebb drogként hat, akkor tennünk kell valamit”
– mondta a frakcióvezető.
Az unió és az Német Szociáldemokrata Párt (SPD) koalíciós szerződésükben megállapodtak abban, hogy megerősítik a gyermekek és fiatalok védelmét a digitális világban.
Az elmúlt hónapokban különböző pártok politikusai nyilatkoztak a közösségi médiában esetleg alkalmazandó korhatárról. Markus Söder, a CSU vezetője elutasította azt. Thorsten Frei (CDU), a kancellári hivatal vezetője szerint
az ilyen előírások nehezen végrehajthatók.
A Zöldek vezetője, Franziska Brantner viszont a 16 év alatti gyerekek és fiatalok számára a közösségi média tilalmát szorgalmazta.
(MTI)
Nyitókép illusztráció. Fotó: Pixabay/natureaddict