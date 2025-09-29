Ft
09. 29.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
korhatár TikTok függőség heroin Facebook CDU Instagram gyermekvédelem védelem CSU

Új korszak köszönt be? Kórhatárossá válhat a közösségi média Németországban

2025. szeptember 29. 08:52

Agykutatók szerint az Instagram és a Tiktok nagyjából ugyanúgy hat az agy jutalmazási rendszerére, mint a heroin.

2025. szeptember 29. 08:52
null

Korhatár bevezetését fontolgatja a jobbközép, kormányzó Kereszténydemokrata Unió és bajor testvérpártja, a Keresztényszociális Unió (CDU/CSU) a közösségi média használatára a fiatalok védelmében – mondta Jens Spahn frakcióvezető, a CDU politikusa a Neue Osnabrücker Zeitung című lapnak.

A Tiktok alkalmazás esetleges betiltására vonatkozó kérdésre Spahn azt mondta: még mérlegelik a lehetőségeket.

 Az egyik lehetőség 16 éves korhatárának bevezetése lenne a közösségi média használatára”

 – fogalmazott a politikus.

Agykutatók szerint az Instagram és a Tiktok nagyjából ugyanúgy hat az agy jutalmazási rendszerére, mint a heroin. 

Aki már megpróbálta elvenni egy tizenkét éves gyerektől a okostelefonját, miközben az a TikTokon böngészett, az tudja, mik azok az elvonási tünetek” 

– mondta Spahn.

A tiltás kemény eszköz,

de a fiataloknak az alkoholt és a nikotint is tiltjuk, hogy megvédjük a még fejlődő agyukat. És ha a TikTok még keményebb drogként hat, akkor tennünk kell valamit” 

– mondta a frakcióvezető.

Az unió és az Német Szociáldemokrata Párt (SPD) koalíciós szerződésükben megállapodtak abban, hogy megerősítik a gyermekek és fiatalok védelmét a digitális világban.

Az elmúlt hónapokban különböző pártok politikusai nyilatkoztak a közösségi médiában esetleg alkalmazandó korhatárról. Markus Söder, a CSU vezetője elutasította azt. Thorsten Frei (CDU), a kancellári hivatal vezetője szerint 

az ilyen előírások nehezen végrehajthatók. 

A Zöldek vezetője, Franziska Brantner viszont a 16 év alatti gyerekek és fiatalok számára a közösségi média tilalmát szorgalmazta.

(MTI)

Nyitókép illusztráció. Fotó: Pixabay/natureaddict


 

 

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
