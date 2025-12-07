Drogozás melletti ellenzéki gyűlés: „Tudatlan nyugdíjasokról” és jogtalanul megtámadott szubkultúráról delirálnak a résztvevők

politikai szédelgést folytat a tudatlan nyugdíjasok mellett.”

Puzsér mellett egyéb gyöngyszemek is felbukkantak, illetve elhangoztak. Ezekből a megszólalásokból is szemezgetünk.

„Takarodjon ki az állam, és különösen Horváth Laci drogbiztos a hálószobáinkól,

a zsebeinkből, és a magánéletünkből, semmi keresnivalója nincs ott” – mondta az egyik fő felszólaló, a szervező, Sárosi Péter, Drogriporter. A 24.hu-nak így nyilatkozott: