Drogozás melletti ellenzéki gyűlés: „Tudatlan nyugdíjasokról” és jogtalanul megtámadott szubkultúráról delirálnak a résztvevők

Ezt is megértük: Puzsérék nyálat fröcsögve követelték a szabad drogozást a Kossuth téren
A drogozás mellett, a kormány ellen zajlott szürreális tüntetés a Kossuth téren.
Mint kiderült, az egyik droghasználó már nem tart bulit, mert „kijönnek razziázni, teszem azt, és akkor most elviszik a fél népet, azért, mert magas a pulzusom!”
Ahogy megírtuk, tüntetés zajlott szombaton a Kossuth téren a kormány szigorodó drogpolitikája és a közelmúltbeli rendőrségi razziák ellen, ami valójában annyit jelent, hogy a drogozás mellett, a kormány ellen szürreális tüntetést szerveztek ellenzékiek a Kossuth téren: a Budapest utcáin hemzsegő, üvöltöző, kapukat berúgó, agresszív drogosokról úgy tűnik, egy szó sem esett, de legalább Puzsér Róbert felszólalt, és újra Oroszországhoz hasonlította Magyarországot, mivel a kormány nem tűri a drogozást.
Puzsér Róbert szerint
„nem tesznek különbséget a marihuána és a heroin között.
Azt állítják, hogy ezek mind-mind életveszélyes drogok, ellentétben a pálinkával, ami alapélelmiszer. Az a hatalom, ami nem tesz különbséget a kannabisz és a heroin között, az nem félti a gyerekeinket. Az nem megvédeni akarja őket. Hanem
politikai szédelgést folytat a tudatlan nyugdíjasok mellett.”
Puzsér mellett egyéb gyöngyszemek is felbukkantak, illetve elhangoztak. Ezekből a megszólalásokból is szemezgetünk.
„Takarodjon ki az állam, és különösen Horváth Laci drogbiztos a hálószobáinkól,
a zsebeinkből, és a magánéletünkből, semmi keresnivalója nincs ott” – mondta az egyik fő felszólaló, a szervező, Sárosi Péter, Drogriporter. A 24.hu-nak így nyilatkozott:
„Világos üzenetet szerettünk volna küldeni a hatalomnak, hogy nem félünk,
mivel ennek a drogháborúnak a megfélemlítés az egyik célja.” Aztán: „Kinek lett jobb azzal, hogy ezek az emberek kriminalizálva vannak? Jobb lett ettől a droghelyzet? A 150 rendőrnek, aki ebben részt vett, vajon nem lett volna más dolga?” Illetve:
„Nincsenek ebben az országban valódi bűnözők, akiket el kellene kapni?”
„Olyan szubkultúrához tartozunk, amelyet ez a Delta-program jogtalanul megtámad” – nyilatkozott egy fiatal srác, aki talán arra gondolhatott...nem, nem tudjuk mire.
Egy Mikulásnak öltözött kutyapárti aktivista elmondta:
„Most épp majoránna van nálam, a jointtekerő versenyre osztogatom.”
Egy másik kutyapárti aktivista már egyenesen szakemberekre, vagyis SZAKEMBEREKRE hivatkozott, amikor kifejtette: a drograzziák még soha nem oldották meg a problémákat.
Aztán ezt hallottuk: „Én már nem tartok bulit, mert kijönnek razziázni, teszem azt, és akkor most elviszik a fél népet, azért mert magas a pulzusom!?” Jött a megszokott panel is:
„Magyarországon a legnagyobb probléma egyébként az alkoholizmussal van. És az támogatva van. Fejlesztik a vidéki kocsmákat.”
Itt egy apró megjegyzés: a vidéki kocsmák sorra zárnak be, mivel nincs kereslet.
