12. 18.
csütörtök
rexhino abazaj eric vuillard magyarország franciaország aktivista antifasiszta

"Mordorként" tekint Magyarországra a neves francia író – és közben az embervadász antifa védelmét követeli

2025. december 18. 15:55

Rexhino Abazaj antifasiszta aktivista védelmében írt véleménycikket Eric Vuillard. Abazaj volt az egyik antifa-támadó, aki részt vett a 2023 februárjában Budapesten történt brutális embervadászatban, amikor ártatlan magyar járókelőkre támadtak a szélsőbaloldali aktivisták.

2025. december 18. 15:55
null

Eric Vuillard, Goncourt-díjas író a L'Obs-ban megjelent véleménycikkében bírálja, hogy a francia és német igazságszolgáltatás Rexhino Abazaj antifasiszta aktivista kiadatását fontolgatja Németországnak, miután korábban Franciaország megtagadta átadását Magyarországnak „Orbán Viktor kormányának jogállamisági hiányosságai miatt”.

Vuillard szerint az ilyen eljárások veszélyeztetik az alapvető szabadságjogokat, különösen egy olyan ország esetén, mint Magyarország, ahol szerinte súlyos jogi visszaélések történnek. Vuillard felszólítja a francia hatóságokat: „ne engedjenek autoriter államok nyomásának és védjék meg Abazajt a kiadatástól”.

Ismert, a magyar hatóságok azért kérték az albán férfi kiadatását, mert felelősségre akarják vonni a 2023 februárjában Budapesten történt erőszakos összetűzésekben játszott szerepéért.

Abazaj több, a magyar hatóságok által szintén körözött társával együtt az úgynevezett Becsület napján tartott demonstráció résztvevőivel tűzött össze.

Az Albániában született férfi Olaszországban nőtt fel, majd több évet töltött Finnországban, ahonnan tavaly érkezett Franciaországba. A lakhatáshoz való jogért küzdő aktivista azt állítja, hogy „egy népi antifasiszta mozgalom tagja, amely szembeszáll az Európában erősödő neofasizmussal”.

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

Fotó: Eric FEFERBERG / AFP

