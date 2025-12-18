"Mordorként" tekint Magyarországra a neves francia író – és közben az embervadász antifa védelmét követeli

Eric Vuillard, Goncourt-díjas író a L'Obs-ban megjelent véleménycikkében bírálja, hogy a francia és német igazságszolgáltatás Rexhino Abazaj antifasiszta aktivista kiadatását fontolgatja Németországnak, miután korábban Franciaország megtagadta átadását Magyarországnak „Orbán Viktor kormányának jogállamisági hiányosságai miatt”.

Vuillard szerint az ilyen eljárások veszélyeztetik az alapvető szabadságjogokat, különösen egy olyan ország esetén, mint Magyarország, ahol szerinte súlyos jogi visszaélések történnek. Vuillard felszólítja a francia hatóságokat: „ne engedjenek autoriter államok nyomásának és védjék meg Abazajt a kiadatástól”.