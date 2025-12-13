Ft
Ft
3°C
2°C
Ft
Ft
3°C
2°C
12. 13.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 13.
szombat
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Nargesz Mohammadi nobel - békedíj irán aktivista börtön bizottság

Sokkoló kegyetlenség a temetésen: a hajánál fogva rángatták, brutálisan összeverték a Nobel-díjast

2025. december 13. 09:36

Elszabadult a pokol Iránban: a rendőrök nem kímélték az 53 éves Nargesz Mohammadit.

2025. december 13. 09:36
null

Iránban őrizetbe vették Nargesz Mohammadi Nobel-békedíjas aktivistát, aki eddig egészségügyi okok miatt volt börtönre ítéltként szabadlábon – közölte pénteken az emberi jogi aktivistát támogató bizottság, valamint a családja. A norvég Nobel-díj bizottság elítélte az emberjogi aktivista „brutális” őrizetbe vételét.

A Nargesz Mohammadi Alapítvány az X-en bejelentette: olyan hiteles információkat kapott, amelyek szerint 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Szőlő utca, Magyar Péter megfutamodása, Zelenszkij végzetes ultimátuma – itt az új Mesterterv

Szőlő utca, Magyar Péter megfutamodása, Zelenszkij végzetes ultimátuma – itt az új Mesterterv
Tovább a cikkhezchevron

Mohammadit erőszakkal állították elő a rendőrök a múlt héten tisztázatlan körülmények között elhunyt ügyvéd, emberi jogi aktivista Hoszrou Alikordi gyászszertartásán.

Chirine Ardakani, Mohammadi francia ügyvédje megerősítette az értesülést.

Az 53 éves Nargesz Mohammadit, akit számos alkalommal ítéltek el és zártak börtönbe, 2023-ban Nobel-békedíjjal tüntették ki azért a harcáért, amelyet az iráni nők elnyomása ellen, az emberi jogok és a szabadság mindenki számára történő biztosításáért folytatott. 2024 decembere óta volt feltételesen szabadlábon.

Egyik fivére, az Oslóban élő Hamid Mohammadi szerint Mohammadinak a lábát ütlegelték és a hajánál fogva rángatták őrizetbe vételekor.

A férfi az AFP francia hírügynökségnek elmondta, hogy nővére a börtönben számos betegségtől -–tüdő- és szívpanaszoktól – szenvedett, és több operáción átesett.

Az aktivista férje, a Párizsban élő Taghi Rahmani szintén közölte az X-en, hogy feleségét a kelet-iráni Meshedben egy másik ismert emberi jogi aktivistával, Szepideh Goliannal együtt előállították.

A 45 évesen meghalt Hoszru Alikordi a 2022. évi tüntetések megmegtorlása során őrizetbe vett embereket védte. Holttestére december 5-én találtak rá. Jogvédő szervezetek vizsgálatot követelnek a halála ügyében. A norvégiai székhelyű Iran Human Rights nevű szervezet szerint „nagyon komolyan felmerül a gyanú, hogy állami utasításra végrehajtott gyilkosság történt”.

Haszan Hoszeini, Meshed kormányzója, akit a Horászán című napilap idézett, szintén megerősítette az ideiglenes őrizetbe vétel hírét, amelyet az ügyészség rendelt el szabálysértő jelszavak hangoztatása miatt.

A Nobel-békedíj bizottság elítélte a történteket

„A norvég Nobel-békedíj bizottság felszólítja az iráni hatóságokat, haladéktalanul tisztázzák, hol tartózkodik Mohammadi, garantálják a biztonságát és a testi épségét, feltételek nélkül engedjék őt szabadon” – olvasható a testület által pénteken Oslóban kiadott közleményben.

A letartóztatásra egy nappal azután került sor, hogy megérkezett Norvégiába a Nobel-békedíj idei kitüntetettje, a venezuelai María Corina Machado, hogy átvegye a díjat.

„Tekintettel az iráni és venezuelai rendszer közötti szoros együttműködésre, a norvég Nobel-bizottság fontosnak tartja megjegyezni, hogy Mohammadi asszonyt pontosan akkor vették őrizetbe, amikor a Nobel-békedíjat átadták María Corina Machado venezuelai ellenzéki vezetőnek” – közölte a bizottság.

Ezt is ajánljuk a témában

(MTI)

Nyitókép korábbi felvétel. Fotó: Anne-Christine POUJOULAT / AFP

 

Összesen 16 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
lendvaiildiko
2025. december 13. 12:18
Arra gondoltam elsőre, hátha megkapta Krasznahorkai azt, amit megérdemelt. Úgy látom, a perzsa kultúra ma is él, s jól helyreették ezt az ún. békeaktivistát.
Válasz erre
0
0
survivor
2025. december 13. 12:17
tasijani22000 Ez a mániád ez a "cionnáci" ? Zsidó aki a a mohamedánok barátja , szövetségese...vagy mi ?
Válasz erre
0
0
survivor
2025. december 13. 12:13
Ennyit ér egy Nobel- díj. Krasznahorkai felfigyel.... :-)
Válasz erre
0
0
tgely
2025. december 13. 11:18
Nő verése a gyengeség jele, béke díjat adni egy iráni nőnek provokáció akkora, mint engedménnyel elítéltnek egészségi panaszai ellenére temetésre menni. Ebben a történetben csak az ostobaság konstansa ragadt meg bennem.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!