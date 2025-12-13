Sokkoló kegyetlenség a temetésen: a hajánál fogva rángatták, brutálisan összeverték a Nobel-díjast

Az 53 éves Nargesz Mohammadit, akit számos alkalommal ítéltek el és zártak börtönbe, 2023-ban Nobel-békedíjjal tüntették ki azért a harcáért, amelyet az iráni nők elnyomása ellen, az emberi jogok és a szabadság mindenki számára történő biztosításáért folytatott. 2024 decembere óta volt feltételesen szabadlábon.

Egyik fivére, az Oslóban élő Hamid Mohammadi szerint Mohammadinak a lábát ütlegelték és a hajánál fogva rángatták őrizetbe vételekor.

A férfi az AFP francia hírügynökségnek elmondta, hogy nővére a börtönben számos betegségtől -–tüdő- és szívpanaszoktól – szenvedett, és több operáción átesett.

Az aktivista férje, a Párizsban élő Taghi Rahmani szintén közölte az X-en, hogy feleségét a kelet-iráni Meshedben egy másik ismert emberi jogi aktivistával, Szepideh Goliannal együtt előállították.

A 45 évesen meghalt Hoszru Alikordi a 2022. évi tüntetések megmegtorlása során őrizetbe vett embereket védte. Holttestére december 5-én találtak rá. Jogvédő szervezetek vizsgálatot követelnek a halála ügyében. A norvégiai székhelyű Iran Human Rights nevű szervezet szerint „nagyon komolyan felmerül a gyanú, hogy állami utasításra végrehajtott gyilkosság történt”.