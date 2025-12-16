Ft
elektromos autók autó brüsszel bizottság belső égésű eu

Brüsszel meghátrál: korábban a zászlajukra tűzték az eszelős tervet, most elmeszelik azt

2025. december 16. 12:24

A Politico már hullajtja is a könnyeket.

2025. december 16. 12:24
null

Az Európai Bizottság a jelek szerint jelentősen enyhítené a 2035-től tervezett belső égésű motoros autók gyakorlatilag teljes betiltását. A Politico értesülései szerint a korábbi, 100 százalékos CO₂-kibocsátás-csökkentési cél helyett már csak 90 százalékos elvárást támasztanának az autógyártókkal szemben. 

 

A döntés – amely még tárgyalás alatt áll – lényegében a tilalom végét jelentené, és komoly győzelemnek számít a jobbközép politikai erők és az autóipari lobbi számára.

A készülő megállapodás értelmében 2035 után is forgalomba kerülhetnének plug-in hibridek és úgynevezett range extenderes járművek, vagyis olyan elektromos autók, amelyekben egy kisebb belső égésű motor csak a hatótáv növelését szolgálja. 

Az így megmaradó 10 százaléknyi kibocsátást azonban a gyártóknak „kompenzálniuk” kellene, például zöldacél, alternatív üzemanyagok vagy más környezetbarát megoldások alkalmazásával. Ennek pontos szabályait egyelőre még nem határozták meg.

Az autóipar régóta azzal érvel, hogy a teljes tiltás versenyhátrányba sodorja az európai gyártókat, különösen a kínai elektromosautó-gyártókkal szemben, miközben az ágazatot az amerikai–európai kereskedelmi feszültségek és a gyenge belső kereslet is sújtja. 

A klímavédelmi szervezetek ezzel szemben arra figyelmeztetnek: minden euró, amelyet hibridekre költenek, hiányzik a tisztán elektromos technológia fejlesztéséből, miközben Kína egyre nagyobb előnyre tesz szert.

A tervezet része egy szélesebb autóipari csomagnak, amely lehetővé tenné a kibocsátási célok „összevonását” is: a célokat nem teljesítő gyártók kvótákat vásárolhatnának másoktól – ami különösen kedvezne az olyan tisztán elektromos gyártóknak, mint a Tesla. Emellett a Bizottság ösztönözné a kis elektromos autók gyártását is, de csak szigorú – részben „Buy European” jellegű – helyi tartalomkövetelmények mellett. 

A javaslat most az Európai Parlament és a tagállamok elé kerül, ahol már most látszik: kemény politikai csata várható a 2035-ös cél jövőjéről.

Nyitókép: Peter Power / AFP

