Brüsszel meghátrál: korábban a zászlajukra tűzték az eszelős tervet, most elmeszelik azt

Az így megmaradó 10 százaléknyi kibocsátást azonban a gyártóknak „kompenzálniuk” kellene, például zöldacél, alternatív üzemanyagok vagy más környezetbarát megoldások alkalmazásával. Ennek pontos szabályait egyelőre még nem határozták meg.

Az autóipar régóta azzal érvel, hogy a teljes tiltás versenyhátrányba sodorja az európai gyártókat, különösen a kínai elektromosautó-gyártókkal szemben, miközben az ágazatot az amerikai–európai kereskedelmi feszültségek és a gyenge belső kereslet is sújtja.

A klímavédelmi szervezetek ezzel szemben arra figyelmeztetnek: minden euró, amelyet hibridekre költenek, hiányzik a tisztán elektromos technológia fejlesztéséből, miközben Kína egyre nagyobb előnyre tesz szert.

A tervezet része egy szélesebb autóipari csomagnak, amely lehetővé tenné a kibocsátási célok „összevonását” is: a célokat nem teljesítő gyártók kvótákat vásárolhatnának másoktól – ami különösen kedvezne az olyan tisztán elektromos gyártóknak, mint a Tesla. Emellett a Bizottság ösztönözné a kis elektromos autók gyártását is, de csak szigorú – részben „Buy European” jellegű – helyi tartalomkövetelmények mellett.

A javaslat most az Európai Parlament és a tagállamok elé kerül, ahol már most látszik: kemény politikai csata várható a 2035-ös cél jövőjéről.