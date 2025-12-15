A csendes-óceáni dominó: egy rossz döntés, és Japán–Kína konfliktus söpör végig a régión

Az idei év végén a viszony drámai fordulatot vett, miután Japán új miniszterelnöke, Takaicsi Szanae a parlamentben kijelentette: ha Kína megtámadná Tajvant, az Japánra nézve is fenyegető lenne, ezért Tokió, bizonyos feltételek teljesülése esetén, hajlandó lehet katonailag is reagálni.

Ez a kijelentés Pekingben felháborodást váltott ki, amelyet a kínai vezetés egy „vörös vonal” átlépésének értékelt.

Takaicsi mondatai egy 2015-ben elfogadott japán biztonsági törvényen alapulnak, amely bizonyos feltételek teljesülése esetén lehetővé teszi a kollektív önvédelmet. A szabályozás értelmében Tokió akkor is katonai segítséget nyújthat szövetségeseinek vagy partnereinek, ha magát Japánt nem éri közvetlen támadás, de a fenyegetés rájuk irányul.