Nagy a baj: egymás torkának eshet a Távol-Kelet két szuperhatalma

Az elnök szerint az ország „nem fog meghátrálni, ha a szuverenitásáról van szó”.
A kínai külügyminisztérium szóvivője kijelentette, hogy Kína mindenáron újra fog egyesülni Tajvannal.
Kína tévesnek tartja és határozottan visszautasítja Takaicsi Szanae új japán miniszterelnök Tajvannal kapcsolatos kijelentését, és hivatalosan tiltakozott miatta Japánnál – közölte a kínai külügyminisztérium szóvivője hétfőn.
Lin Csien szerint Takaicsi azt mondta a tokiói parlamentben: egy kínai támadás Tajvan ellen „Japán létét fenyegető helyzetet” teremtene, ebből kifolyólag Japán érvényesíthetné a kollektív önvédelemhez való jogát.
A szóvivő hangsúlyozta:
a japán kormányfő kijelentése nyíltan utal egy katonai beavatkozás lehetőségére a Tajvani-szorosban, és ez – vélekedett – durva beavatkozás Kína belügyeibe.
Lin Csien szerint ezzel Japán súlyosan megsérti az „egy Kína” elvét, a két ország közötti négy politikai megállapodás szellemét, valamint a nemzetközi kapcsolatok alapvető normáit.
„Ezek a kijelentések súlyosan ellentmondanak a japán kormány korábbi politikai vállalásainak, természetüket és hatásukat tekintve is rendkívül károsak” – vélekedett, hozzátéve, hogy Kína kifejezte elégedetlenségét és negatív ítéletét ebben az ügyben.
„Tajvan Kína része, és a tajvani kérdés rendezése, valamint a nemzeti egység megvalósítása kizárólag Kína belügye, amelybe semmilyen külső erő nem avatkozhat bele. A japán hatóságok beavatkozási kísérletei a tajvani ügyekbe nemcsak a nemzetközi igazságosságot tiporják sárba, hanem a második világháború utáni nemzetközi rendet is megkérdőjelezik, és ártanak a kínai-japán kapcsolatoknak” – emelte ki.
Kína végül meg fogja valósítani újraegyesítését, amely elkerülhetetlen.
A kínai népnek megvan a szilárd akarata, teljes önbizalma és elegendő képessége ahhoz, hogy határozottan meghiúsítson minden olyan kísérletet, amely az újraegyesítés útjában állna” – szögezte le.
Hszi Csin-ping kínai elnök és Takaicsi Szanae új japán miniszterelnök október végén találkoztak először az Ázsiai és Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés (APEC) 32. csúcstalálkozóján Dél-Koreában. A két vezető itt kijelentette, hogy készek együttműködni több területen is, és fontosnak tartják, hogy a két ország felelősen és őszinte párbeszéd útján oldja meg a vitás kérdéseket.
