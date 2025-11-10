Nagy a baj: egymás torkának eshet a Távol-Kelet két szuperhatalma

Kína tévesnek tartja és határozottan visszautasítja Takaicsi Szanae új japán miniszterelnök Tajvannal kapcsolatos kijelentését, és hivatalosan tiltakozott miatta Japánnál – közölte a kínai külügyminisztérium szóvivője hétfőn.

Lin Csien szerint Takaicsi azt mondta a tokiói parlamentben: egy kínai támadás Tajvan ellen „Japán létét fenyegető helyzetet” teremtene, ebből kifolyólag Japán érvényesíthetné a kollektív önvédelemhez való jogát.

A szóvivő hangsúlyozta:

a japán kormányfő kijelentése nyíltan utal egy katonai beavatkozás lehetőségére a Tajvani-szorosban, és ez – vélekedett – durva beavatkozás Kína belügyeibe.

Lin Csien szerint ezzel Japán súlyosan megsérti az „egy Kína” elvét, a két ország közötti négy politikai megállapodás szellemét, valamint a nemzetközi kapcsolatok alapvető normáit.