Nagy a baj: egymás torkának eshet a Távol-Kelet két szuperhatalma

2025. november 10. 20:44

A kínai külügyminisztérium szóvivője kijelentette, hogy Kína mindenáron újra fog egyesülni Tajvannal.

2025. november 10. 20:44
null

Kína tévesnek tartja és határozottan visszautasítja Takaicsi Szanae új japán miniszterelnök Tajvannal kapcsolatos kijelentését, és hivatalosan tiltakozott miatta Japánnál – közölte a kínai külügyminisztérium szóvivője hétfőn.

Lin Csien szerint Takaicsi azt mondta a tokiói parlamentben: egy kínai támadás Tajvan ellen „Japán létét fenyegető helyzetet” teremtene, ebből kifolyólag Japán érvényesíthetné a kollektív önvédelemhez való jogát.

A szóvivő hangsúlyozta: 

a japán kormányfő kijelentése nyíltan utal egy katonai beavatkozás lehetőségére a Tajvani-szorosban, és ez – vélekedett – durva beavatkozás Kína belügyeibe. 

Lin Csien szerint ezzel Japán súlyosan megsérti az „egy Kína” elvét, a két ország közötti négy politikai megállapodás szellemét, valamint a nemzetközi kapcsolatok alapvető normáit.

„Ezek a kijelentések súlyosan ellentmondanak a japán kormány korábbi politikai vállalásainak, természetüket és hatásukat tekintve is rendkívül károsak” – vélekedett, hozzátéve, hogy Kína kifejezte elégedetlenségét és negatív ítéletét ebben az ügyben.

„Tajvan Kína része, és a tajvani kérdés rendezése, valamint a nemzeti egység megvalósítása kizárólag Kína belügye, amelybe semmilyen külső erő nem avatkozhat bele. A japán hatóságok beavatkozási kísérletei a tajvani ügyekbe nemcsak a nemzetközi igazságosságot tiporják sárba, hanem a második világháború utáni nemzetközi rendet is megkérdőjelezik, és ártanak a kínai-japán kapcsolatoknak” – emelte ki.

Kína végül meg fogja valósítani újraegyesítését, amely elkerülhetetlen. 

A kínai népnek megvan a szilárd akarata, teljes önbizalma és elegendő képessége ahhoz, hogy határozottan meghiúsítson minden olyan kísérletet, amely az újraegyesítés útjában állna” – szögezte le.

Hszi Csin-ping kínai elnök és Takaicsi Szanae új japán miniszterelnök október végén találkoztak először az Ázsiai és Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés (APEC) 32. csúcstalálkozóján Dél-Koreában. A két vezető itt kijelentette, hogy készek együttműködni több területen is, és fontosnak tartják, hogy a két ország felelősen és őszinte párbeszéd útján oldja meg a vitás kérdéseket.

(MTI)

Nyitókép: KAZUHIRO NOGI / AFP

***

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Ehetős Odó
2025. november 10. 21:19
Azért az amcsik által 80 éve megszállás alatt tartott Japánt szuperhatalomnak aposztrofálni élénk képzelőerőre vall.
Válasz erre
1
0
Ehetős Odó
2025. november 10. 21:18
Mit ugrál a sárga liba? Azaz kacsa…
Válasz erre
0
0
kiss.istvan770
2025. november 10. 21:04
Már csak egy háború mániás kvótanő hiányzott Japánnak.
Válasz erre
2
0
neszteklipschik
•••
2025. november 10. 20:53 Szerkesztve
Egy Kína van, aminek a tajvani sziget is a része, tehát Kína akkor állítja vissza a szuverenitását a saját szigete felett, amikor akarja. Kínai belügy.
Válasz erre
4
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!