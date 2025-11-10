Pusztító fegyvert villantott a Fülöp-szigetek – Kína okkal aggódhat

Nem aprózzák el: brutális rakétagyártásba kezdett Kína
Leleplezték az elképesztő fejlesztéseket, a Nagy Fal adja a másikat!
Az elnök szerint az ország „nem fog meghátrálni, ha a szuverenitásáról van szó”.
A Fülöp-szigetek hadereje történelmi bemutatót tartott, ahol először villantotta meg India által fejlesztett BrahMos szuperszonikus hajóelhárító rakétáit. A Naval News cikke szerint eseményen maga Ferdinand Marcos Jr. elnök is jelen volt. A rakétarendszert nem véletlenül egy, a Dél-kínai-tenger felé néző bázison tesztelték –
ez egyértelmű üzenet Pekingnek, amely a térség nagy részét magáénak tekinti.
A Dél-kínai-tenger ma a világ egyik legforróbb geopolitikai pontja: hatalmas nyersanyagkészletek, stratégiai zátonyok és a globális kereskedelem egyik fő útvonala húzódik itt.
Ezt is ajánljuk a témában
Leleplezték az elképesztő fejlesztéseket, a Nagy Fal adja a másikat!
A Fülöp-szigetek az utóbbi időben egyre határozottabban lép fel Kínával szemben, és
most először villantotta meg azt a fegyvert, amely komoly elrettentő erőt képvisel a térségben.
Marcos elnök szerint az ország „nem fog meghátrálni, ha a szuverenitásáról van szó”. A BrahMos-rendszer bevetése pedig jól mutatja: Manila készen áll arra, hogy megvédje érdekeit, akár a világ egyik legnagyobb hatalmával szemben is.
Nyitókép: X