11. 10.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Dél-kínai-tenger Kína Fülöp-szigetek

Pusztító fegyvert villantott a Fülöp-szigetek – Kína okkal aggódhat

2025. november 10. 17:41

Az elnök szerint az ország „nem fog meghátrálni, ha a szuverenitásáról van szó”.

2025. november 10. 17:41
null

A Fülöp-szigetek hadereje történelmi bemutatót tartott, ahol először villantotta meg India által fejlesztett BrahMos szuperszonikus hajóelhárító rakétáit. A Naval News cikke szerint eseményen maga Ferdinand Marcos Jr. elnök is jelen volt. A rakétarendszert nem véletlenül egy, a Dél-kínai-tenger felé néző bázison tesztelték – 

ez egyértelmű üzenet Pekingnek, amely a térség nagy részét magáénak tekinti.

A Dél-kínai-tenger ma a világ egyik legforróbb geopolitikai pontja: hatalmas nyersanyagkészletek, stratégiai zátonyok és a globális kereskedelem egyik fő útvonala húzódik itt. 

A Fülöp-szigetek az utóbbi időben egyre határozottabban lép fel Kínával szemben, és 

most először villantotta meg azt a fegyvert, amely komoly elrettentő erőt képvisel a térségben.

Marcos elnök szerint az ország „nem fog meghátrálni, ha a szuverenitásáról van szó”. A BrahMos-rendszer bevetése pedig jól mutatja: Manila készen áll arra, hogy megvédje érdekeit, akár a világ egyik legnagyobb hatalmával szemben is.

Nyitókép: X

 

nempolitizalok-0
2025. november 10. 19:06
Kínai chip van benne, amit a kínaiak leállítanak.
Válasz erre
0
0
tomekjosef
2025. november 10. 18:55
Prüszköl a bolha :)
Válasz erre
0
0
nagylajos
2025. november 10. 18:37
Legalább tesznek valamit a mindent is leuralni akaró kínai kommunista-imperialista hatalom ellen. Vannak olyan országok, akik balgán ÖNKÉNT a félelmetes - véresen kegyetlen- komcsi nagyhatalom nyaktilóba teszik a fejüket. Nem ismertek ilyen országot???.........
Válasz erre
0
0
OneiroNauta
2025. november 10. 18:17
A Fülöp-szigetek részére 2022-ben aláírt szerződés keretében 3 indítórendszer (battery) vásárlására került sor, egy ~ 375 millió USD értékű megállapodás részeként. Ezekből eddig 1 azaz egy áll hadrendben, működőképesen. Az amit bemutattak. Gondolom a kínai hadügyben sírva röhögtek ezen a PR akciónak se nevezhető bohóckodáson.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!