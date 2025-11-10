Pusztító fegyvert villantott a Fülöp-szigetek – Kína okkal aggódhat

A Fülöp-szigetek hadereje történelmi bemutatót tartott, ahol először villantotta meg India által fejlesztett BrahMos szuperszonikus hajóelhárító rakétáit. A Naval News cikke szerint eseményen maga Ferdinand Marcos Jr. elnök is jelen volt. A rakétarendszert nem véletlenül egy, a Dél-kínai-tenger felé néző bázison tesztelték –

ez egyértelmű üzenet Pekingnek, amely a térség nagy részét magáénak tekinti.

A Dél-kínai-tenger ma a világ egyik legforróbb geopolitikai pontja: hatalmas nyersanyagkészletek, stratégiai zátonyok és a globális kereskedelem egyik fő útvonala húzódik itt.