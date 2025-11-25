Ft
Kína Peking Washington Donald Trump Hszi Csin-ping

Égett a telefon Amerika és Kína között: Trump kezében lehet Tajvan függetlensége

2025. november 25. 10:01

Bár Washington nem ismeri el Tajvan függetlenségét, a sziget mégis fontos stratégiai szövetségese, és egyik legfontosabb fegyverszállítója az Egyesült Államok.

2025. november 25. 10:01
null

Hétfőn telefonon egyeztetett Donald Trump amerikai és Hszi Csin-ping kínai elnök, amelynek során az orosz–ukrán háború mellett Tajvan helyzete is hangsúlyosan szóba került. A megbeszélésről Trump számolt be, aki a Truth Social platformon „nagyon jónak” minősítette a tárgyalást, és „rendkívül erősnek” nevezte az amerikai–kínai kapcsolatokat.

A felek az orosz–ukrán háború mellett a Kínából származó, kábítószer-alapanyagként is használt fentanil kérdéséről, valamint a mezőgazdasági termékek kereskedelméről is tárgyaltak. Az amerikai elnök egyúttal bejelentette: elfogadta Peking meghívását, és jövő áprilisban Kínába látogat, Hszit pedig az majd a 2026-os év későbbi részében Washingtonba várja viszontlátogatásra.

A megbeszélés egyik legérzékenyebb pontja Tajvan volt. Hszi Csin-ping közölte, hogy Peking továbbra is igényt tart a szigetre, és a „visszatérését Kínához” a kínai világrenddel kapcsolatos vízió kulcsfontosságú elemének nevezte.

Mindeközben a japán miniszterelnök jelezte: Tokió kész katonailag is beavatkozni, ha Kína csapást mérne Tajvanra. Takaicsi Szanae a fejleményekkel kapcsolatban egyeztetett Trump amerikai elnökkel is, ám a beszélgetés részleteit nem hozták nyilvánosságra.

A Guardian kiemelte, hogy bár Washington nem ismeri el Tajvan függetlenségét, a sziget mégis fontos stratégiai szövetségese, és egyik legfontosabb fegyverszállítója az Egyesült Államok.

Hszi Csin-ping kijelentésére válaszul Cso Zsung-taj tajvani miniszterelnök kedden ismételten leszögezte, hogy Tajvan demokratikusan megválasztott kormánya határozottan elutasítja Kína álláspontját. Mint fogalmazott:

A Kínai Köztársaság, vagyis Tajvan, teljesen szuverén és független ország. Nemzetünk 23 millió lakosa számára az úgynevezett visszatérés nem opció, ez teljesen egyértelmű.”

A mostani telefonos egyeztetést megelőzően Trump és Hszi október végén személyesen is találkozott Dél-Koreában — először Trump második elnöki ciklusának kezdete óta. Akkor több, a kétoldalú viszonyt terhelő kérdésben sikerült előrelépést elérni, köztük kereskedelmi viták rendezésében. A felek abban is megállapodtak, hogy Kína nagyobb mennyiségű amerikai mezőgazdasági terméket, elsősorban szójababot vásárol amerikai termelőktől.

(MTI / Mandiner)

Dixtroy
2025. november 25. 13:06
Idő kérdése, és visszakerül Kínához. Az ilyen szarozások csak arra jók, hogy a hdd árak elszabadulnak. Komám Tajvant el ne lopd!
Válasz erre
1
0
jump-ing
2025. november 25. 10:31
Tajvan, teljesen szuverén és független ország. ---- olyannyira, hogy Kína és az USA tárgyal róluk a fejük fölött. Alighanem baj van, mert vaj van Tajvan független füle mögött is. (a címnek így se füle se farka)
Válasz erre
0
0
Agricola
2025. november 25. 10:22
Tajvan kínai régiójának Kínához való visszaadása” a második világháború utáni nemzetközi rend köz-ponti eleme, és végre is fogják hajtani, jelentette a Hszinhua kínai hírügynökség.
Válasz erre
2
0
Bitrex®
2025. november 25. 10:08
Legyen Taiwan a kínaiaké, cserébe az USA viheti Grönlandot.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!