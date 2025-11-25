Égett a telefon Amerika és Kína között: Trump kezében lehet Tajvan függetlensége

Diplomáciai viszály Japán és Kína között: itt vannak a valódi okok
Japán új miniszterelnöke alig ült be a székébe, máris átlépte Kína legszentebb vörös vonalát.
Bár Washington nem ismeri el Tajvan függetlenségét, a sziget mégis fontos stratégiai szövetségese, és egyik legfontosabb fegyverszállítója az Egyesült Államok.
Hétfőn telefonon egyeztetett Donald Trump amerikai és Hszi Csin-ping kínai elnök, amelynek során az orosz–ukrán háború mellett Tajvan helyzete is hangsúlyosan szóba került. A megbeszélésről Trump számolt be, aki a Truth Social platformon „nagyon jónak” minősítette a tárgyalást, és „rendkívül erősnek” nevezte az amerikai–kínai kapcsolatokat.
A felek az orosz–ukrán háború mellett a Kínából származó, kábítószer-alapanyagként is használt fentanil kérdéséről, valamint a mezőgazdasági termékek kereskedelméről is tárgyaltak. Az amerikai elnök egyúttal bejelentette: elfogadta Peking meghívását, és jövő áprilisban Kínába látogat, Hszit pedig az majd a 2026-os év későbbi részében Washingtonba várja viszontlátogatásra.
A megbeszélés egyik legérzékenyebb pontja Tajvan volt. Hszi Csin-ping közölte, hogy Peking továbbra is igényt tart a szigetre, és a „visszatérését Kínához” a kínai világrenddel kapcsolatos vízió kulcsfontosságú elemének nevezte.
Mindeközben a japán miniszterelnök jelezte: Tokió kész katonailag is beavatkozni, ha Kína csapást mérne Tajvanra. Takaicsi Szanae a fejleményekkel kapcsolatban egyeztetett Trump amerikai elnökkel is, ám a beszélgetés részleteit nem hozták nyilvánosságra.
A Guardian kiemelte, hogy bár Washington nem ismeri el Tajvan függetlenségét, a sziget mégis fontos stratégiai szövetségese, és egyik legfontosabb fegyverszállítója az Egyesült Államok.
Hszi Csin-ping kijelentésére válaszul Cso Zsung-taj tajvani miniszterelnök kedden ismételten leszögezte, hogy Tajvan demokratikusan megválasztott kormánya határozottan elutasítja Kína álláspontját. Mint fogalmazott:
A Kínai Köztársaság, vagyis Tajvan, teljesen szuverén és független ország. Nemzetünk 23 millió lakosa számára az úgynevezett visszatérés nem opció, ez teljesen egyértelmű.”
A mostani telefonos egyeztetést megelőzően Trump és Hszi október végén személyesen is találkozott Dél-Koreában — először Trump második elnöki ciklusának kezdete óta. Akkor több, a kétoldalú viszonyt terhelő kérdésben sikerült előrelépést elérni, köztük kereskedelmi viták rendezésében. A felek abban is megállapodtak, hogy Kína nagyobb mennyiségű amerikai mezőgazdasági terméket, elsősorban szójababot vásárol amerikai termelőktől.
