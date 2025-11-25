Égett a telefon Amerika és Kína között: Trump kezében lehet Tajvan függetlensége

Hétfőn telefonon egyeztetett Donald Trump amerikai és Hszi Csin-ping kínai elnök, amelynek során az orosz–ukrán háború mellett Tajvan helyzete is hangsúlyosan szóba került. A megbeszélésről Trump számolt be, aki a Truth Social platformon „nagyon jónak” minősítette a tárgyalást, és „rendkívül erősnek” nevezte az amerikai–kínai kapcsolatokat.

A felek az orosz–ukrán háború mellett a Kínából származó, kábítószer-alapanyagként is használt fentanil kérdéséről, valamint a mezőgazdasági termékek kereskedelméről is tárgyaltak. Az amerikai elnök egyúttal bejelentette: elfogadta Peking meghívását, és jövő áprilisban Kínába látogat, Hszit pedig az majd a 2026-os év későbbi részében Washingtonba várja viszontlátogatásra.