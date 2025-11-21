Diplomáciai viszály Japán és Kína között: itt vannak a valódi okok

A Pekingből érkező éles reakció azt is világossá teszi, hogy a kínai vezetés mély aggodalommal figyeli az ázsiai katonai erőviszonyok átalakulását – különösen a Japán által növelt védelmi kiadásokat és az amerikai szövetségesek egyre szorosabb együttműködését.

Japán történelmi szerepe – a kínai megszállás és a Tajvan gyarmatosítása a 20. század elején – tovább növeli Peking bizalmatlanságát, miközben Hszi Csin-ping alatt a kínai nacionalizmus és a hadsereg modernizációja látványosan felerősödött.

A People’s Daily napilap, korábban úgy fogalmazott: Takaichi az első japán vezető, aki nyíltan katonai beavatkozást helyezett kilátásba Tajvan ügyében, és ezzel „veszélyes kísérletet” tesz arra, hogy Japánt „pacifista alkotmányának korlátai alól felszabadítsa” és újra katonai hatalommá formálja.

A japán kormány az elmúlt években valóban jelentősen növelte védelmi költségvetését, és eltávolodott a második világháború után ráerőltetett pacifizmustól –