11. 22.
szombat
Diplomáciai viszály Japán és Kína között: itt vannak a valódi okok

2025. november 21. 14:02

Japán új miniszterelnöke alig ült be a székébe, máris átlépte Kína legszentebb vörös vonalát – Peking pedig olyan dührohamot kapott, ami az egész régiót figyelmezteti.

2025. november 21. 14:02
null

Kína heves reakciója Japán új miniszterelnökével, Takaichi Sanaéval szemben alig néhány héttel hivatalba lépése után megmutatta, mit jelent Peking vörös vonalát átlépni Tajvan ügyében. 

Miután Takaichi felvetette: Japán akár katonai választ is adhat, ha Kína erővel próbálná ellenőrzése alá vonni a szigetet, Peking azonnal elővette a jól ismert gazdasági nyomásgyakorlási eszköztárat. 

A kínai hatóságok figyelmeztetni kezdték polgáraikat a japán utazások és tanulmányok veszélyeiről, a japán tenger gyümölcsei előtt „bezáruló” kínai piacról beszéltek, és elszabadult a nacionalista propaganda, amely közvetlenül a japán miniszterelnököt célozta.

A CNN szerint a mostani vita – amely két hét elteltével sem csillapodik – nemcsak diplomáciai üzenet arról, mi történhet, ha egy ország Kínával ellentétes álláspontot fogalmaz meg Tajvannal kapcsolatban. 

A Pekingből érkező éles reakció azt is világossá teszi, hogy a kínai vezetés mély aggodalommal figyeli az ázsiai katonai erőviszonyok átalakulását – különösen a Japán által növelt védelmi kiadásokat és az amerikai szövetségesek egyre szorosabb együttműködését. 

Japán történelmi szerepe – a kínai megszállás és a Tajvan gyarmatosítása a 20. század elején – tovább növeli Peking bizalmatlanságát, miközben Hszi Csin-ping alatt a kínai nacionalizmus és a hadsereg modernizációja látványosan felerősödött.

A People’s Daily napilap, korábban úgy fogalmazott: Takaichi az első japán vezető, aki nyíltan katonai beavatkozást helyezett kilátásba Tajvan ügyében, és ezzel „veszélyes kísérletet” tesz arra, hogy Japánt „pacifista alkotmányának korlátai alól felszabadítsa” és újra katonai hatalommá formálja. 

A japán kormány az elmúlt években valóban jelentősen növelte védelmi költségvetését, és eltávolodott a második világháború után ráerőltetett pacifizmustól – 

részben azért, mert a kínai haderő egyre agresszívabban lép fel a térségben, különösen Tajvan körül. 

Takaichi – aki korábban is rendre kiváltotta Peking haragját, amikor megkérdőjelezte a japán háborús bűnök egyes elemeit – most nemcsak nyíltan beszél a Tajvannal kapcsolatos katonai lehetőségekről, hanem az Egyesült Államokkal való biztonsági együttműködés gyorsítását is célul tűzte ki.

Bár Tokió egy különmegbízottat küldött Pekingbe, hogy csillapítsa a kedélyeket, Kína egyelőre nem mutat hajlandóságot a visszakozásra. 

Éppen ellenkezőleg: 

nacionalista retorikát erősít, katonai fenyegetéseket sugalló videókat tesz közzé, és olyan jelképes üzeneteket küld, amelyek a közvélemény számára is egyértelműek. 

Ezek közé tartozik az a fénykép is, amelyen a japán küldött, Masaaki Kanai „meghajolni látszik” kínai partnerével szemben – ezt a kínai közösségi média mint a történelmi „alárendeltség” bizonyítékát emelte piedesztálra. 

Ahogy a kínai állami média fogalmazott: „Kína száz éve változatlanul védi szuverenitását.” A jelenlegi diplomáciai vihar alapján Peking nem is kíván ebből engedni.

Nyitókép: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

BBrutus
2025. november 21. 22:15
Én mindig mondtam, hogy a nők nem valók a politika élvonalába. Nálunk Ursula és Kaja hajtja háborúba a kontinenst, Japánban meg ez a nő.
Himiko
2025. november 21. 20:51
Ugyanaz történhetett, mint Zelenszkijjel. Dolgokat mondtak neki amitől felbátorodott. Biztos, hogy más szövetségesek hasonló nyilatkozatát is várta. (Zelenszkij valamikor még atomot is akart, a háború előtt.) egyik reakció, hadgyakorlat: .tiktok.com/@kwok.hei.chan/video/7574169385925938452 - India vadászgépe lezuhant a Dubai show-n .tiktok.com/@dailymail/video/7575156321201311031
zsugabubus-2
•••
2025. november 21. 18:45 Szerkesztve
Az utolsó szamuráj ... Valójában én azt sejtem, hogy Japán feszengése mögött az USA áll és pediglen azért, mert meglehet, Tajwan bekebelezése után Kína Japán felé fordul és igyekszik befolyása alá vonni a jelenleg USA érdekszférának számító szigetországot. A világ újrafelosztása kezdetét vette. Áldásom rája, de az angolnás pornót és a használt bugyi-automatákat nem vehetik el a világtól!
Himiko
•••
2025. november 21. 18:25 Szerkesztve
Már 2015-ben Németország és Japán összefogott, hogy a kínai gyorsvasút terjedését visszaszorítsák. A vasúti kerekeket vette tőlük Kína kb 650.000/db yüan-ért felemelték 800-ra, majd limitálták az éves eladható mennyiséget. Kína szankciózgatása már régen folyik, csak most került a médiába. A cikkből kimaradt például, hogy Takaichi alig iktatták, be de már 110 kínai céget szankcionált. A most elhíresült jelenet: .tiktok.com/@jadean285/video/7573987291102858514 amit mutogatnak: .tiktok.com/@jorgerivera.news/photo/7573690404181265695 előző kommentemben még 3-4 videó - egyéb ami megint nem kerül be a médiába: a Hollandok bejelentették, hogy visszaadják Kína felügyelete alá a Nexperiát Hirtelen nincs semmilyen bűncselekmény, ez a nyugati jogállam. Az ASML chip gyártók Kína elleni szankcióit is feloldották. (csak ne tegye tönkre a Nexperiát, bejelentésekkel üzengetnek, mert még mindig nem tárgyal Hollandiával Kína). persze a sajtóban úgy tálalják, hogy Kína engedett
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!