Diplomáciai viszály Japán és Kína között: itt vannak a valódi okok

„Japán vasladyje” kész felforgatni a világot
Japán új miniszterelnöke alig ült be a székébe, máris átlépte Kína legszentebb vörös vonalát – Peking pedig olyan dührohamot kapott, ami az egész régiót figyelmezteti.
Kína heves reakciója Japán új miniszterelnökével, Takaichi Sanaéval szemben alig néhány héttel hivatalba lépése után megmutatta, mit jelent Peking vörös vonalát átlépni Tajvan ügyében.
Miután Takaichi felvetette: Japán akár katonai választ is adhat, ha Kína erővel próbálná ellenőrzése alá vonni a szigetet, Peking azonnal elővette a jól ismert gazdasági nyomásgyakorlási eszköztárat.
A kínai hatóságok figyelmeztetni kezdték polgáraikat a japán utazások és tanulmányok veszélyeiről, a japán tenger gyümölcsei előtt „bezáruló” kínai piacról beszéltek, és elszabadult a nacionalista propaganda, amely közvetlenül a japán miniszterelnököt célozta.
A CNN szerint a mostani vita – amely két hét elteltével sem csillapodik – nemcsak diplomáciai üzenet arról, mi történhet, ha egy ország Kínával ellentétes álláspontot fogalmaz meg Tajvannal kapcsolatban.
A Pekingből érkező éles reakció azt is világossá teszi, hogy a kínai vezetés mély aggodalommal figyeli az ázsiai katonai erőviszonyok átalakulását – különösen a Japán által növelt védelmi kiadásokat és az amerikai szövetségesek egyre szorosabb együttműködését.
Japán történelmi szerepe – a kínai megszállás és a Tajvan gyarmatosítása a 20. század elején – tovább növeli Peking bizalmatlanságát, miközben Hszi Csin-ping alatt a kínai nacionalizmus és a hadsereg modernizációja látványosan felerősödött.
A People’s Daily napilap, korábban úgy fogalmazott: Takaichi az első japán vezető, aki nyíltan katonai beavatkozást helyezett kilátásba Tajvan ügyében, és ezzel „veszélyes kísérletet” tesz arra, hogy Japánt „pacifista alkotmányának korlátai alól felszabadítsa” és újra katonai hatalommá formálja.
A japán kormány az elmúlt években valóban jelentősen növelte védelmi költségvetését, és eltávolodott a második világháború után ráerőltetett pacifizmustól –
részben azért, mert a kínai haderő egyre agresszívabban lép fel a térségben, különösen Tajvan körül.
Takaichi – aki korábban is rendre kiváltotta Peking haragját, amikor megkérdőjelezte a japán háborús bűnök egyes elemeit – most nemcsak nyíltan beszél a Tajvannal kapcsolatos katonai lehetőségekről, hanem az Egyesült Államokkal való biztonsági együttműködés gyorsítását is célul tűzte ki.
Kína hajóépítési ambíciói és az USA vezető szerepének megőrzésére irányuló törekvései egyre jobban felerősítik a nagyhatalmi versengést a tengerek felett.
Bár Tokió egy különmegbízottat küldött Pekingbe, hogy csillapítsa a kedélyeket, Kína egyelőre nem mutat hajlandóságot a visszakozásra.
Éppen ellenkezőleg:
nacionalista retorikát erősít, katonai fenyegetéseket sugalló videókat tesz közzé, és olyan jelképes üzeneteket küld, amelyek a közvélemény számára is egyértelműek.
Ezek közé tartozik az a fénykép is, amelyen a japán küldött, Masaaki Kanai „meghajolni látszik” kínai partnerével szemben – ezt a kínai közösségi média mint a történelmi „alárendeltség” bizonyítékát emelte piedesztálra.
Ahogy a kínai állami média fogalmazott: „Kína száz éve változatlanul védi szuverenitását.” A jelenlegi diplomáciai vihar alapján Peking nem is kíván ebből engedni.
Washington és Szöul lépése újabb fordulatot hoz a Koreai-félsziget geopolitikai feszültségeiben.
Nyitókép: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP