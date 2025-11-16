Trump engedélyt adott: Dél-Korea nukleáris tengeralattjárókat kap – Kína tajtékzik

Elképesztő interjú leplezi le, hogyan játssza át a klímaideológia az európai ipart Kínának
Washington és Szöul lépése újabb fordulatot hoz a Koreai-félsziget geopolitikai feszültségeiben.
Az Egyesült Államok jóváhagyta, hogy Dél-Korea nukleáris meghajtású „támadó” tengeralattjárókat építsen amerikai együttműködéssel – jelentette be Szöul, miután megszületett a két ország közötti megállapodás.
A Fehér Ház tájékoztatója szerint Washington nemcsak a projekthez adta áldását, hanem a nukleáris üzemanyag beszerzésében is segíteni fog.
A döntés történelmi lépés Dél-Korea védelmi képességeinek fejlesztésében, egy olyan időszakban, amikor Észak-Korea saját nukleáris tengeralattjáró-programot visz, Kína pedig egyre agresszívebb a térségben.
A megállapodás hátterében az is szerepel, hogy a felek a közelmúltban átfogó kereskedelmi egyezséget kötöttek, amelyben Donald Trump elnök csökkentette a Dél-Koreára kivetett vámokat 25 százalékról 15 százalékra.
Ennek fejében Szöul 350 milliárd dollárnyi amerikai beruházást vállalt. A nukleáris tengeralattjárók komoly ugrást jelentenek Dél-Korea eddigi, dízelmeghajtású flottájához képest:
nagyobb hatótávolságot, gyorsaságot és nehezebben észlelhető működést biztosítanak.
Ez különösen fontos, mivel Észak-Korea idén már bemutatta a saját fejlesztésű, állítólagos nukleáris meghajtású tengeralattjáróját.
A dél-koreai vezetés szerint az új flotta célja egyértelmű:
ellensúlyozni Kim Dzsongun nukleáris arzenálját és tengeralattjáró-programját.
A védelmi miniszter szerint a nukleáris meghajtású egységek „büszkeséget jelentenek” az országnak, és olyan eltántorító erőt biztosítanak, amely „éjszakánként is ébren tarthatja” az északi vezetőt.
Ugyanakkor szakértők arra figyelmeztetnek, hogy
a fejlesztés tovább mélyítheti a fegyverkezési versenyt Kelet-Ázsiában, miközben Észak-Korea valószínűleg saját igazolásaként fogja felhasználni az új dél-koreai képességeket.
A megállapodás Washington számára is stratégiai előny: a régió feletti befolyásért folytatott versenyben Dél-Korea fontos szövetséges, amelynek megerősítése egyaránt üzenet Pekingnek és Phenjannak.
Kína máris rosszallását fejezte ki, és figyelmeztette Szöult, hogy „kellő körültekintéssel” kezelje a kérdést.
A következő lépés az amerikai–dél-koreai nukleáris együttműködési egyezmény módosítása lesz, hogy az Egyesült Államok hivatalosan is nukleáris üzemanyagot biztosíthasson a programhoz.
