Koreai-félsziget Szöul tengeralattjáró Kína Észak-Korea Dél-Korea flotta Egyesült Államok

Trump engedélyt adott: Dél-Korea nukleáris tengeralattjárókat kap – Kína tajtékzik

2025. november 16. 11:28

Washington és Szöul lépése újabb fordulatot hoz a Koreai-félsziget geopolitikai feszültségeiben.

2025. november 16. 11:28
null

Az Egyesült Államok jóváhagyta, hogy Dél-Korea nukleáris meghajtású „támadó” tengeralattjárókat építsen amerikai együttműködéssel – jelentette be Szöul, miután megszületett a két ország közötti megállapodás. 

A Fehér Ház tájékoztatója szerint Washington nemcsak a projekthez adta áldását, hanem a nukleáris üzemanyag beszerzésében is segíteni fog. 

A döntés történelmi lépés Dél-Korea védelmi képességeinek fejlesztésében, egy olyan időszakban, amikor Észak-Korea saját nukleáris tengeralattjáró-programot visz, Kína pedig egyre agresszívebb a térségben.

A megállapodás hátterében az is szerepel, hogy a felek a közelmúltban átfogó kereskedelmi egyezséget kötöttek, amelyben Donald Trump elnök csökkentette a Dél-Koreára kivetett vámokat 25 százalékról 15 százalékra. 

Ennek fejében Szöul 350 milliárd dollárnyi amerikai beruházást vállalt. A nukleáris tengeralattjárók komoly ugrást jelentenek Dél-Korea eddigi, dízelmeghajtású flottájához képest: 

nagyobb hatótávolságot, gyorsaságot és nehezebben észlelhető működést biztosítanak. 

Ez különösen fontos, mivel Észak-Korea idén már bemutatta a saját fejlesztésű, állítólagos nukleáris meghajtású tengeralattjáróját.

A dél-koreai vezetés szerint az új flotta célja egyértelmű: 

ellensúlyozni Kim Dzsongun nukleáris arzenálját és tengeralattjáró-programját. 

A védelmi miniszter szerint a nukleáris meghajtású egységek „büszkeséget jelentenek” az országnak, és olyan eltántorító erőt biztosítanak, amely „éjszakánként is ébren tarthatja” az északi vezetőt. 

Ugyanakkor szakértők arra figyelmeztetnek, hogy 

a fejlesztés tovább mélyítheti a fegyverkezési versenyt Kelet-Ázsiában, miközben Észak-Korea valószínűleg saját igazolásaként fogja felhasználni az új dél-koreai képességeket.

A megállapodás Washington számára is stratégiai előny: a régió feletti befolyásért folytatott versenyben Dél-Korea fontos szövetséges, amelynek megerősítése egyaránt üzenet Pekingnek és Phenjannak. 

Kína máris rosszallását fejezte ki, és figyelmeztette Szöult, hogy „kellő körültekintéssel” kezelje a kérdést. 

A következő lépés az amerikai–dél-koreai nukleáris együttműködési egyezmény módosítása lesz, hogy az Egyesült Államok hivatalosan is nukleáris üzemanyagot biztosíthasson a programhoz.

Nyitókép: CHARLES SHOLL / AFP

