Trump engedélyt adott: Dél-Korea nukleáris tengeralattjárókat kap – Kína tajtékzik

Az Egyesült Államok jóváhagyta, hogy Dél-Korea nukleáris meghajtású „támadó” tengeralattjárókat építsen amerikai együttműködéssel – jelentette be Szöul, miután megszületett a két ország közötti megállapodás.

A Fehér Ház tájékoztatója szerint Washington nemcsak a projekthez adta áldását, hanem a nukleáris üzemanyag beszerzésében is segíteni fog.

A döntés történelmi lépés Dél-Korea védelmi képességeinek fejlesztésében, egy olyan időszakban, amikor Észak-Korea saját nukleáris tengeralattjáró-programot visz, Kína pedig egyre agresszívebb a térségben.

A megállapodás hátterében az is szerepel, hogy a felek a közelmúltban átfogó kereskedelmi egyezséget kötöttek, amelyben Donald Trump elnök csökkentette a Dél-Koreára kivetett vámokat 25 százalékról 15 százalékra.

Ennek fejében Szöul 350 milliárd dollárnyi amerikai beruházást vállalt. A nukleáris tengeralattjárók komoly ugrást jelentenek Dél-Korea eddigi, dízelmeghajtású flottájához képest: