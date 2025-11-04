Elképesztő interjú leplezi le, hogyan játssza át a klímaideológia az európai ipart Kínának

A szakember szerint az európai beszállítói ipar számos olyan alkatrészt gyárt, amelyek a belső égésű motoroktól könnyen átültethetők a hidrogénhajtású rendszerekbe, ezért a kontinens komoly előnyre tehetne szert, feltéve, hogy időben történik a fejlesztések felfuttatása.

A legnagyobb kockázat most az, hogy ha nem történik ipari méretű bővülés, ez a technológia eltűnhet Európából”

– figyelmeztetett Guldner.

Japán (Toyota, Honda) és Dél-Korea (Hyundai) már előrehaladott fejlesztéseket folytat, de Kína lehet a döntő tényező: