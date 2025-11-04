Ft
Elképesztő interjú leplezi le, hogyan játssza át a klímaideológia az európai ipart Kínának

2025. november 04. 11:07

A hidrogéntechnológia környezetbarát és olcsó, mégis partvonalra került az elektromosautó-lobbi és az ideológiai célok miatt – mutat rá a BMW menedzsere.

2025. november 04. 11:07
null

Az uniós döntéshozók idő előtt eltemetnék a hidrogénhajtású közlekedést, ami hatalmas hiba, mert így a kontinens végleg lemaradhat az ázsiai riválisok mögött – figyelmeztetett a BMW hidrogénprogramjának vezetője, Jürgen Guldner az Euractivnak adott interjúban.

Jürgen Guldner, a BMW hidrogénprogramjának vezetője
Forrás: X

Ha Európa most feladja a hidrogéntechnológiát, könnyen lehet, hogy a fejlesztések és a gyártás hamarosan teljesen átköltöznek Ázsiába”

– mondta Guldner.

A szakember szerint az európai beszállítói ipar számos olyan alkatrészt gyárt, amelyek a belső égésű motoroktól könnyen átültethetők a hidrogénhajtású rendszerekbe, ezért a kontinens komoly előnyre tehetne szert, feltéve, hogy időben történik a fejlesztések felfuttatása.

A legnagyobb kockázat most az, hogy ha nem történik ipari méretű bővülés, ez a technológia eltűnhet Európából”

– figyelmeztetett Guldner.

Japán (Toyota, Honda) és Dél-Korea (Hyundai) már előrehaladott fejlesztéseket folytat, de Kína lehet a döntő tényező:

Látjuk, hogy Kína már megkezdte az ipari felskálázást, ami gyorsan árzuhanáshoz és versenyelőnyhöz vezethet”

– mondta a szakember, hozzátéve:

A lehetőségek ablaka zárul, és gyorsan zárul.”

A BMW tagja a Globális Hidrogénmobilitási Szövetségnek, amely azt kéri az Európai Uniótól, hogy ne korlátozza a klímapolitikát kizárólag az elektromos járművekre.

A szervezet szerint

a hidrogénhajtás párhuzamos fejlesztése több száz milliárd eurót takaríthatna meg az infrastruktúra-fejlesztésben, és csökkentené az akkumulátorokhoz szükséges ritkaföldfémek importfüggőségét.

Miközben azonban Európában a hidrogénjárművek és a töltőállomások terjedése alig halad, a szövetség azt javasolja, hogy átmenetileg a fosszilis forrásból előállított, „szürke” hidrogén használatát is engedélyezzék a piac beindításához. Guldner ezt az érvet védi:

El kell választani a hidrogénmobilitás felfuttatását a hidrogén zölddé tételétől. Az elektromos autók is részben szén- és gázerőművek áramával működnek.”

Nem minden gyártó osztja ezt az optimizmust. A Stellantis nemrég felszámolta hidrogén-áruszállítóprogramját, mert szerintük

a piac középtávon nem életképes gazdaságilag”.

A BMW viszont 2028-ra hidrogénhajtású SUV-t tervez piacra dobni, hogy készen álljon, ha a kereslet megindul.

A cég ugyanakkor – miközben az elektromos modelljeit is fejleszti – erősen lobbizik az EU 2035 utáni belső égésű autókra vonatkozó tilalma ellen.

Guldner szerint a cél nem a tiltás, hanem a „technológiai semlegesség”:

Ne tiltsuk be az egyes technológiákat, inkább használjunk mindent, ami a dekarbonizációt szolgálja.”

***

Fotó: A kínai Roewe autómárka hidrogénhajtású modelljét idén év elején mutatták be / WANG Zhao / AFP

 

Összesen 3 komment

Dixtroy
2025. november 04. 11:26
"A legnagyobb kockázat most az, hogy ha nem történik ipari méretű bővülés, ez a technológia eltűnhet Európából" Nem is baj. Egy proton és egy elektron, kb mindenen át tud diffundálni. Fizikailag képtelenség szivárgásmentes rendszert alkotni belőle, és mindig is megmarad a robbanásveszély. Ha belemennek a benzintankodba, nagy baj nem tud történni, csak a filmekben robbannak fel mindig az autók, de a hidrogén.. Ez egy zsákutca, mint a Hindenburg.
Válasz erre
0
0
falcatus-2
2025. november 04. 11:23
Elképesztő mi mindenre képes egy szabadnapos takarítónő
Válasz erre
0
0
kimirszen
2025. november 04. 11:09
A hidrogént használni egy belsőégésű motorban idiotizmus.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!