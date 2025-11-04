Elképesztő interjú leplezi le, hogyan játssza át a klímaideológia az európai ipart Kínának
A hidrogéntechnológia környezetbarát és olcsó, mégis partvonalra került az elektromosautó-lobbi és az ideológiai célok miatt – mutat rá a BMW menedzsere.
Az uniós döntéshozók idő előtt eltemetnék a hidrogénhajtású közlekedést, ami hatalmas hiba, mert így a kontinens végleg lemaradhat az ázsiai riválisok mögött – figyelmeztetett a BMW hidrogénprogramjának vezetője, Jürgen Guldner az Euractivnak adott interjúban.
Ha Európa most feladja a hidrogéntechnológiát, könnyen lehet, hogy a fejlesztések és a gyártás hamarosan teljesen átköltöznek Ázsiába”
– mondta Guldner.
Ezt is ajánljuk a témában
A szakember szerint az európai beszállítói ipar számos olyan alkatrészt gyárt, amelyek a belső égésű motoroktól könnyen átültethetők a hidrogénhajtású rendszerekbe, ezért a kontinens komoly előnyre tehetne szert, feltéve, hogy időben történik a fejlesztések felfuttatása.
A legnagyobb kockázat most az, hogy ha nem történik ipari méretű bővülés, ez a technológia eltűnhet Európából”
– figyelmeztetett Guldner.
Japán (Toyota, Honda) és Dél-Korea (Hyundai) már előrehaladott fejlesztéseket folytat, de Kína lehet a döntő tényező:
Látjuk, hogy Kína már megkezdte az ipari felskálázást, ami gyorsan árzuhanáshoz és versenyelőnyhöz vezethet”
– mondta a szakember, hozzátéve:
A lehetőségek ablaka zárul, és gyorsan zárul.”
A BMW tagja a Globális Hidrogénmobilitási Szövetségnek, amely azt kéri az Európai Uniótól, hogy ne korlátozza a klímapolitikát kizárólag az elektromos járművekre.
A szervezet szerint
a hidrogénhajtás párhuzamos fejlesztése több száz milliárd eurót takaríthatna meg az infrastruktúra-fejlesztésben, és csökkentené az akkumulátorokhoz szükséges ritkaföldfémek importfüggőségét.
Miközben azonban Európában a hidrogénjárművek és a töltőállomások terjedése alig halad, a szövetség azt javasolja, hogy átmenetileg a fosszilis forrásból előállított, „szürke” hidrogén használatát is engedélyezzék a piac beindításához. Guldner ezt az érvet védi:
El kell választani a hidrogénmobilitás felfuttatását a hidrogén zölddé tételétől. Az elektromos autók is részben szén- és gázerőművek áramával működnek.”
Ezt is ajánljuk a témában
A hidrogénhajtásé a jövő! – interjú az első magyar hiperautó fejlesztőjével
Tavaly nagyot szólt a hír, miszerint készül Kincsem, az új magyar hiper sportautó. Idén tavasszal a McLaren Applied brit autófejlesztő bejelentette, hogy stratégiai megállapodást köt a luxus sportautót fejlesztő BAK Motors-szal. De miért kapott a jármű hidrogénmeghajtást most, amikor az elektromos autó a divat? A Makronómnak Bak Tibor, a cég tulajdonos-ügyvezetője beszélt a hidrogénforradalomról, motorhang-élményről, valamint egy különleges amerikai védelmiipari fejlesztésről.
Nem minden gyártó osztja ezt az optimizmust. A Stellantis nemrég felszámolta hidrogén-áruszállítóprogramját, mert szerintük
a piac középtávon nem életképes gazdaságilag”.
A BMW viszont 2028-ra hidrogénhajtású SUV-t tervez piacra dobni, hogy készen álljon, ha a kereslet megindul.
A cég ugyanakkor – miközben az elektromos modelljeit is fejleszti – erősen lobbizik az EU 2035 utáni belső égésű autókra vonatkozó tilalma ellen.
Guldner szerint a cél nem a tiltás, hanem a „technológiai semlegesség”:
Ne tiltsuk be az egyes technológiákat, inkább használjunk mindent, ami a dekarbonizációt szolgálja.”
Ezt is ajánljuk a témában
Hidrogénmeghajtású nyerges vontatót készítettek
A Daimler német járműgyártó prototípusa.
Fotó: A kínai Roewe autómárka hidrogénhajtású modelljét idén év elején mutatták be / WANG Zhao / AFP