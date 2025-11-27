Ft
Japán Kína Donald Trump Hszi Csin-ping Tajvan

Kiéleződni látszik a második világháború legvéresebb ellentéte: Trumpnak kellett közbelépnie

2025. november 27. 09:53

Mivel a japán miniszterelnök nem volt hajlandó visszavonni a Kína megtámadására vonatkozó kijelentését, Donald Trumpnak kellett közbelépnie.

2025. november 27. 09:53
null

Donald Trump amerikai elnök arra kérte a japán miniszterelnököt, Sanae Takaichit, hogy kerülje el a Kínával való diplomáciai konfliktus további eszkalációját – számolt be a Japan Times.

A kérés a felek keddi telefonbeszélgetése során hangzott el, amelyben Trump elsősorban a kínai–amerikai kereskedelmi fegyverszünet megőrzésére törekedett.

A két ország közötti feszültség azután éleződött ki, hogy Takaichi a japán parlamentben arról beszélt: egy esetleges kínai támadás Tajvan ellen akár japán katonai beavatkozást is kiválthat.

A kijelentés hatalmas felháborodást váltott ki Pekingben, amely a második világháborús múltat is felemlegetve figyelmeztette Washingtont, hogy fékezze meg Japán „militarizmusra hajló” lépéseit.

Japán azonban nem vonta vissza Takaichi szavait, mondván: a megjegyzés valójában a tokiói külpolitika régóta fennálló alapelveit tükrözi.

források szerint Trump sem követelt bocsánatkérést vagy visszavonást; csupán további feszültségnövekedést nem kívánt látni.

A hívás különösen érzékeny pillanatban történt, ugyanis Trump rögtön ezt megelőzően egyeztetett Hszi Csin-ping kínai elnökkel is, aki a hivatalos kínai közlés szerint ismét hangsúlyozta: Tajvan „visszatérése Kínához” kulcsfontosságú eleme Peking geopolitikai céljainak. Tajvan ezt továbbra is határozottan visszautasítja, mondván: csak a tajvani nép dönthet saját jövőjéről.

A helyzetet tovább bonyolítja, hogy Japánban a kormányfő nem tudja visszavonni saját kijelentését anélkül, hogy az politikai vereségnek ne tűnjön. Így a kínai–japán feszültség könnyen elhúzódó gazdasági következményekhez, és a két nagyhatalom kapcsolatainak tartós lehűléséhez vezethet.

Nyitókép: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

***

savrena
2025. november 27. 11:23
Kína atomhatalom, Japán nem. Egyébként Kína hülye lenne akár egy ujjal is hozzáérni Tajvanhoz. A sziget értéke a high-tech ipara, és az is úgy, hogy integrálva van a nyugati technológiával. Kínának ez így kell, és tud várni.
Válasz erre
0
0
neszteklipschik
•••
2025. november 27. 10:35 Szerkesztve
Nincs olyan nemzet, hogy "tajvani nemzet". JAPÁN szerint meg az összes többi nagyhatalom, továbbá még 180 ország szerint sincsen olyan ország, hogy "Tajvan". NEM ISMERITEK EL ŐKET DIPLOMÁCIAILAG TI SE, BAZDMEG!!!!!!!! Miféle jogalapja volna akkor bármiféle japán katonai beavatkozásnak? Ha Kína odaküldi a katonaságát és helyreállítja a saját szigete felett a katonai ellenőrzést, arra viszont NEKI van jogalapja! A tajvani sziget nemzetközi jogi értelemben olyan, mint Hajdú-Bihar megye. Ha Magyarország nem állomásoztat ott katonaságot, akkor is bármikor küldhet oda és ehhez a kutyának sincs semmi köze. Nincs Hajdú-Bihari nemzet és Hajdú-Bihart nem ismeri el senki önálló országnak!
Válasz erre
0
0
nemecsek-3
2025. november 27. 10:24
Ez van amikor egy patriarchális, vagy abba hajló társadalomban a kormány szinten intellektuális hiány mellé jelenik meg az emancipáció, túltolt bizonyítási kényszer, az akkor is demonstrálom, hogy nőként sokkal tökösebb vagyok
Válasz erre
1
0
nagyfero-0
2025. november 27. 10:24
Ez a nő is hamarabb megbukik mint japán miniszter elnök, minthogy vissza tudná vonni a hülyeségét. Japánban is úgy váltogatják a kormányokat mint az alsóneműt. Közben a gazdaság 20-30 éve stagnál. A társadalom elöregszik. A fiatalok nem vállalnak gyerekeket. A munka kultúrájuk tönkreteszi az embereket/munkavállalókat. Ergo ők is (sajnos) kihaló félben vannak. Szó se róla japán modern és precíz, de fejlődésben Kína 2-3 évtizeddel lelépte már.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!