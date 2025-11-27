Kiéleződni látszik a második világháború legvéresebb ellentéte: Trumpnak kellett közbelépnie

Nagy a baj: egymás torkának eshet a Távol-Kelet két szuperhatalma
A kínai külügyminisztérium szóvivője kijelentette, hogy Kína mindenáron újra fog egyesülni Tajvannal.
Mivel a japán miniszterelnök nem volt hajlandó visszavonni a Kína megtámadására vonatkozó kijelentését, Donald Trumpnak kellett közbelépnie.
Donald Trump amerikai elnök arra kérte a japán miniszterelnököt, Sanae Takaichit, hogy kerülje el a Kínával való diplomáciai konfliktus további eszkalációját – számolt be a Japan Times.
A kérés a felek keddi telefonbeszélgetése során hangzott el, amelyben Trump elsősorban a kínai–amerikai kereskedelmi fegyverszünet megőrzésére törekedett.
A két ország közötti feszültség azután éleződött ki, hogy Takaichi a japán parlamentben arról beszélt: egy esetleges kínai támadás Tajvan ellen akár japán katonai beavatkozást is kiválthat.
A kijelentés hatalmas felháborodást váltott ki Pekingben, amely a második világháborús múltat is felemlegetve figyelmeztette Washingtont, hogy fékezze meg Japán „militarizmusra hajló” lépéseit.
Japán azonban nem vonta vissza Takaichi szavait, mondván: a megjegyzés valójában a tokiói külpolitika régóta fennálló alapelveit tükrözi.
források szerint Trump sem követelt bocsánatkérést vagy visszavonást; csupán további feszültségnövekedést nem kívánt látni.
A hívás különösen érzékeny pillanatban történt, ugyanis Trump rögtön ezt megelőzően egyeztetett Hszi Csin-ping kínai elnökkel is, aki a hivatalos kínai közlés szerint ismét hangsúlyozta: Tajvan „visszatérése Kínához” kulcsfontosságú eleme Peking geopolitikai céljainak. Tajvan ezt továbbra is határozottan visszautasítja, mondván: csak a tajvani nép dönthet saját jövőjéről.
Bár Washington nem ismeri el Tajvan függetlenségét, a sziget mégis fontos stratégiai szövetségese, és egyik legfontosabb fegyverszállítója az Egyesült Államok.
A helyzetet tovább bonyolítja, hogy Japánban a kormányfő nem tudja visszavonni saját kijelentését anélkül, hogy az politikai vereségnek ne tűnjön. Így a kínai–japán feszültség könnyen elhúzódó gazdasági következményekhez, és a két nagyhatalom kapcsolatainak tartós lehűléséhez vezethet.
Nyitókép: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP
