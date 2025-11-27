Kiéleződni látszik a második világháború legvéresebb ellentéte: Trumpnak kellett közbelépnie

Donald Trump amerikai elnök arra kérte a japán miniszterelnököt, Sanae Takaichit, hogy kerülje el a Kínával való diplomáciai konfliktus további eszkalációját – számolt be a Japan Times.

A kérés a felek keddi telefonbeszélgetése során hangzott el, amelyben Trump elsősorban a kínai–amerikai kereskedelmi fegyverszünet megőrzésére törekedett.