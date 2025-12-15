Sokkoló határozat: kimondta a bíróság, Bródy nem szabadulhat a börtönből – a zenész hallgat

Mint arról beszámoltunk, közel két éve tölti a kiszabott büntetését egy amerikai börtönben Bródy János fia, Bródy Miklós Dániel. Az informatikust azért ítéltek el két évre, mert a kirúgása után bosszút állt a korábbi munkaadóján, meghekkelve annak számítástechnikai rendszerét – 220 ezer dolláros (70 millió forintos) kárt okozva ezzel.

Korábban beismerő vallomást tett, később mégis megtámadta a döntést a fellebbviteli bíróságon, mondván az eljárás hemzsegett a hibáktól – keresetét elutasították.