Sokkoló határozat: kimondta a bíróság, Bródy nem szabadulhat a börtönből – a zenész hallgat

Megúszta a vagyonelkobzást Bródy János börtönben ülő fia
Helyben hagyták a korábbi ítéletet.
Mint arról beszámoltunk, közel két éve tölti a kiszabott büntetését egy amerikai börtönben Bródy János fia, Bródy Miklós Dániel. Az informatikust azért ítéltek el két évre, mert a kirúgása után bosszút állt a korábbi munkaadóján, meghekkelve annak számítástechnikai rendszerét – 220 ezer dolláros (70 millió forintos) kárt okozva ezzel.
Korábban beismerő vallomást tett, később mégis megtámadta a döntést a fellebbviteli bíróságon, mondván az eljárás hemzsegett a hibáktól – keresetét elutasították.
„Bródy álláspontja szerint a kerületi bíróság megsértette a tisztességes eljáráshoz való jogát azzal, hogy a veszteség összegét és a kártérítést hamis, megbízhatatlan, nem alátámasztott, hallomásból származó részösszegekre alapozta, továbbá azzal, hogy megakadályozta őt abban, hogy keresztkérdéseket tehessen fel Brian Krausnak, a tanúnak, aki ellene vallott” – írta a Blikk az interneten is elérhető bírósági dokumentumra hivatkozva, míg a kereset elutasítását így indokolták:
Nem találunk hibát a kerületi bíróság által meghatározott veszteségösszegben, mivel azt számos információ és bizonyíték támasztja alá,
beleértve a Kraus-féle nyilatkozatokat és a fentebb ismertetett kiegészítő dokumentumokat is. Továbbá a kerületi bíróság nem követett el egyértelmű hibát a kártérítés megállapításakor sem. Ebben az esetben a kártérítési határozat magában foglalja mind a veszteség összegét, mind az egyéb költségeket, azaz a bíróság jogosan foglalhatja bele az ügyvédi díjakat a kártérítés összegébe. A fentiek alapján a kerületi bíróság ítéletet helyben hagyjuk” – áll a határozatban.
Ennek eredményeként Bródy Miklós Dániel büntetett előéletű férfiként távozik majd a börtönből két hónap múlva.
A fejleményről a lap szerette volna megkérdezni Bródy Jánost, de a zenész nem kívánt nyilatkozni.
