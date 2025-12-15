Ft
moszkva orosz hadsereg kreml irán orosz-ukrán háború ukrajna oroszország

Oroszország bekeményít: váratlan helyen kezdett toborzásba a Kreml – kegyetlen harcosokkal nézhetnek szembe az ukránok

2025. december 15. 11:32

Iránban az orosz hadsereghez való csatlakozásra buzdító szórólapok jelentek meg.

2025. december 15. 11:32
null

Több iráni városban tömegesen jelentek meg olyan szórólapok, amelyek az orosz hadsereghez való csatlakozásra buzdítanak jelentős anyagi juttatások ígéretével.

A hirdetések szerint a jelentkezők 20 ezer dolláros aláírási bónuszt, valamint havi mintegy 2000 dolláros fizetést kaphatnak.

Az esetről az Ukrinform beszámolója alapján Ukrajna Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanácsának Dezinformáció Elleni Központja (CPD) adott tájékoztatást. A közlés szerint a szórólapok egy Telegram-csatornára irányítanak, amelyet 2025 novemberében hoztak létre, és ahol több nyelven folyik a toborzás.

Ezt is ajánljuk a témában

Újságírók beszámolói szerint az egyik toborzó nyíltan elismerte, hogy a kampányt az orosz fél koordinálja iráni területen.

A CPD hangsúlyozta: bár az orosz nagykövetség igyekezett elhatárolódni az ügytől, a jelenség beleillik abba az évek óta működő orosz toborzási gyakorlatba, amely szegényebb, válság sújtotta országokban keres külföldi harcosokat. Irán különösen kiszolgáltatott célpontnak számít gazdasági nehézségei, a magas munkanélküliség, valamint az ott élő nagyszámú afgán menekült miatt, akik gyakran válnak hasonló toborzási akciók áldozatává.

Hírszerzési becslések alapján Oroszország eddig legalább 18 ezer külföldi harcost toborzott 128 országból.

Korábbi jelentések szerint Moszkva Délkelet-Ázsiában, Afrikában és Latin-Amerikában is kiterjedt zsoldostoborzási kampányokat folytat, amelyeket gyakran a helyi kormányokkal és biztonsági szervezetekkel való együttműködve.

Nyitókép: TATYANA MAKEYEVA / AFP

dallas-2
2025. december 15. 13:30
Nem értem ,hátbékányahexideciméter azt írta a Zoroszok évi 100000 iskanderkalibrkinzsaloresnyikot gyártnak ,és kommunista szombaton el is használnak 100001 db-ot :) A NATO meg évi egy vaktöltényt gyárt me mondták a tábóóónokok ,oszt ako ez már igy is van .) jó szarok ezek a zorony fegyverek ,évi 10000000 db mindenből is ,NATO kapacitás évi fél patriot ,oszt mégis lassan 4 éve..... ki érti ezt... xD
Válasz erre
0
0
balbako_
2025. december 15. 13:00
Ezekre az irániakra nem illik a wir schaffen das?
Válasz erre
0
0
Nasi12
2025. december 15. 12:54
Ott még ideológia is müködhet, nem csak az anyagiak. Az oroszok nem bombázták öket.
Válasz erre
1
0
johannluipigus
2025. december 15. 12:44
Halhatatlanok a kazárok ellen.
Válasz erre
0
0
