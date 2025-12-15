Rohamosan közeledik az igazság pillanata: az ukránok Orbán Viktor legerősebb fegyverét támadják
Jön a sorsdöntő EU-csúcs, rákapcsoltak az ukránok.
Iránban az orosz hadsereghez való csatlakozásra buzdító szórólapok jelentek meg.
Több iráni városban tömegesen jelentek meg olyan szórólapok, amelyek az orosz hadsereghez való csatlakozásra buzdítanak jelentős anyagi juttatások ígéretével.
A hirdetések szerint a jelentkezők 20 ezer dolláros aláírási bónuszt, valamint havi mintegy 2000 dolláros fizetést kaphatnak.
Újságírók beszámolói szerint az egyik toborzó nyíltan elismerte, hogy a kampányt az orosz fél koordinálja iráni területen.
A CPD hangsúlyozta: bár az orosz nagykövetség igyekezett elhatárolódni az ügytől, a jelenség beleillik abba az évek óta működő orosz toborzási gyakorlatba, amely szegényebb, válság sújtotta országokban keres külföldi harcosokat. Irán különösen kiszolgáltatott célpontnak számít gazdasági nehézségei, a magas munkanélküliség, valamint az ott élő nagyszámú afgán menekült miatt, akik gyakran válnak hasonló toborzási akciók áldozatává.
Hírszerzési becslések alapján Oroszország eddig legalább 18 ezer külföldi harcost toborzott 128 országból.
Korábbi jelentések szerint Moszkva Délkelet-Ázsiában, Afrikában és Latin-Amerikában is kiterjedt zsoldostoborzási kampányokat folytat, amelyeket gyakran a helyi kormányokkal és biztonsági szervezetekkel való együttműködve.
