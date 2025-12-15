Rohamosan közeledik az igazság pillanata: az ukránok Orbán Viktor legerősebb fegyverét támadják

Színt vallott a baloldali propaganda: amikor Orbán Viktorról van szó, 1,6 millió szavazat az semmi, de Magyar Péter esetében már többszázezer miatt élőben ujjonganak
Kettős mérce a köbön: a 24.hu szerint a magyarokat „hidegen hagyta” a Nemzeti Konzultáció, holott rekordmennyiségű, 1,6 millió ív érkezett vissza. Bezzeg amikor a Tisza Párt harmadannyi embert sem tudott megszólítani, akkor élő közvetítéssel ünnepeltek – most viszont mélyen hallgatnak arról, hogy Magyar Péter a saját konzultációja kapcsán még a konkrét számokat sem merte közölni.