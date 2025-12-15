Ft
12. 15.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Brüsszel támogatás nemzeti konzultáció ukrajna orbán viktor oroszország

Rohamosan közeledik az igazság pillanata: az ukránok Orbán Viktor legerősebb fegyverét támadják

2025. december 15. 10:50

Jön a sorsdöntő EU-csúcs, rákapcsoltak az ukránok.

2025. december 15. 10:50
null

„Novemberben a magyar kormány új nemzeti konzultációt tartott – egy álnépszavazást, amelynek nincs jogi ereje és semmilyen módon nem védett a csalásoktól. Orbán évek óta alkalmazza ezt a technikát a közvélemény manipulálására és befolyásolására” – írja az ukrán Unian újságírója. Ismert, Orbán Viktor vasárnap a Facebook-oldalán arról írt: 1.6 millió visszaküldött konzultációs kérdőív. Ennyien mondták el véleményüket a háborús adóemelési tervekről. Ezt viszem magammal jövő héten Brüsszelbe, ahol hangot adok a csendes többség véleményének.”

Az ukránok azonnal kikeltek magukból. Mint írják, „érdemes megjegyezni, hogy 1,6 millió szavazó (még ha ez is a felmérésben részt vevők valós száma, és nem csak egy kitalált szám) még Magyarországon sem tekinthető »csendes többségnek«”.

Az 1,6 millió résztvevő abszolút kisebbséget jelent, amely Orbán saját „magja” választóiból áll – írja az ukrán lap.

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Fotó: MTI/AP/Ukrán elnöki sajtószolgálat

elcapo-2
2025. december 15. 11:37
Talán Ukrajnának is meg kellene lépni ezt a háború folytatásásval, ill. a zselé hatalmával kapcsolatban. Amíg nem tartanak választásokat Ukrajnában, az ukrán kormány illegitim!
Ne szájalj
2025. december 15. 11:27
Ha ok tartananak egy nepszavazast a haboru folytatasarol 100% lenne az igen. De ezt tudjak elore, ezert nem is koltik a penzt feleslegesen ostobasagokra.
Hohokam
2025. december 15. 11:23
Még meg lehetne oldani azt az alkotmánymódosítást, hogy Mo csak kétharmados parlamenti többségi támogatás esetén járul hozzá új EU-s tagállam belépéséhez.
neszteklipschik
•••
2025. december 15. 11:20 Szerkesztve
Az 1,6 millió résztvevő abszolút kisebbséget jelent, amely Orbán saját „magja" választóiból áll – írja az ukrán lap. Aki nem küldi vissza, annak nincs véleménye, így figyelembe se lehet azt venni. 1,6 milliónak volt véleménye, azt lehet csak figyelembe venni. A demokrácia már csak ilyen, de ezt egy diktátornak hiába magyarázzuk...
