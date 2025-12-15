Rohamosan közeledik az igazság pillanata: az ukránok Orbán Viktor legerősebb fegyverét támadják

„Novemberben a magyar kormány új nemzeti konzultációt tartott – egy álnépszavazást, amelynek nincs jogi ereje és semmilyen módon nem védett a csalásoktól. Orbán évek óta alkalmazza ezt a technikát a közvélemény manipulálására és befolyásolására” – írja az ukrán Unian újságírója. Ismert, Orbán Viktor vasárnap a Facebook-oldalán arról írt: „1.6 millió visszaküldött konzultációs kérdőív. Ennyien mondták el véleményüket a háborús adóemelési tervekről. Ezt viszem magammal jövő héten Brüsszelbe, ahol hangot adok a csendes többség véleményének.”

Az ukránok azonnal kikeltek magukból. Mint írják, „érdemes megjegyezni, hogy 1,6 millió szavazó (még ha ez is a felmérésben részt vevők valós száma, és nem csak egy kitalált szám) még Magyarországon sem tekinthető »csendes többségnek«”.