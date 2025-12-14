Hihetetlen számok: több mint 1,6 millió magyar üzent Brüsszelnek – Orbán Viktor is reagált (VIDEÓ)

Hidvéghi Balázs szerint Brüsszel most pontosan ezt csinálja. Háborús üzemmódra akarják átállítani az Európai Uniót, és ennek lépéseit nap mint nap látjuk. Háborús célokat tűznek ki, pénzt, fegyvert és katonákat akarnak. A brüsszeli bizottság elnöke pedig rendszeresen kijelenti, hogy „Ez a mi háborúnk!”, önti a pénzt a háborúba, és újabb és újabb forrásokat követel a magyaroktól is – tette hozzá.

A NATO főtitkára arról beszél, hogy fel kell készülnünk egy olyan háborúra, amilyet a nagyszüleink és dédszüleink éltek át. A brüsszeli háborúpárti többség pedig sorra szavazza meg azokat a döntéseket, amelyek nem a békét, hanem a háború eszkalációját szolgálják. Közben Brüsszel bábjai szerte Európában a saját országaikat állítják át háborús üzemmódra – mondta. A háború elkerülhetetlenségéről beszélnek, arra kérik a szülőket, hogy készítsék fel gyermekeiket arra, hogy háborúba kell majd menniük. Sorkatonaságot vezetnek be, és adóemeléseket hajtanak végre a háborús terveik finanszírozására. A politikus szerint ugyanezt teszik itt, Magyarországon is Brüsszel kiszolgálói: a Tisza és a teljes baloldal. A Tiszát dróton rángatja a brüsszeli és az ukrán háborúpárti hálózat – szögezte le. Bagatellizálják a háború veszélyét, sorkatonaságról beszélnek, és előkészítették a pénzbehajtást is. A kiszivárgott Tisza-csomag tele van adóemelésekkel és megszorításokkal – sorolta Hidvéghi Balázs.

A nemzeti konzultációt éppen ezért indítottuk el: hogy tiltakozzunk ezek ellen” – fogalmazott.

„Tiltakozunk az ellen, hogy a magyar gyermekes családoktól, a nyugdíjasoktól és a vállalkozásoktól akarjanak pénzt beszedni egy olyan háborúra, amely nem a miénk, és amelyet minél előbb le kellene zárni” – tette hozzá.

A kérdőíven feltett kérdésekre adott válaszok feldolgozása még zajlik, ezek eredményeit hamarosan ismertetni fogjuk – ígérte a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára.