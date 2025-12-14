Színt vallott a baloldali propaganda: amikor Orbán Viktorról van szó, 1,6 millió szavazat az semmi, de Magyar Péter esetében már többszázezer miatt élőben ujjonganak

Ahogy arról beszámoltunk, a több mint 1,6 millió visszaküldött konzultációs kérdőívet viszi magával a jövő héten Brüsszelbe Orbán Viktor miniszterelnök: a kormányfő hangsúlyozta, ennyien mondták el véleményüket a háborús adóemelési tervekről.

A baloldali propaganda a végleges adatok megjelenése után azonnal megpróbálta relativizálni és lekicsinyelni a több mint 1,6 millió visszaküldött ívet. „A magyarok nagy részét hidegen hagyta a nemzeti konzultáció” – írta a 24.hu. „Szűk 8 millió embert nem érdekelték a kérdések, eredmények, hatások annyira, hogy válaszoljanak rá” – tették hozzá.