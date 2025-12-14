Ft
Színt vallott a baloldali propaganda: amikor Orbán Viktorról van szó, 1,6 millió szavazat az semmi, de Magyar Péter esetében már többszázezer miatt élőben ujjonganak

2025. december 14. 12:47

Kettős mérce a köbön: a 24.hu szerint a magyarokat „hidegen hagyta” a Nemzeti Konzultáció, holott rekordmennyiségű, 1,6 millió ív érkezett vissza. Bezzeg amikor a Tisza Párt harmadannyi embert sem tudott megszólítani, akkor élő közvetítéssel ünnepeltek.

2025. december 14. 12:47
null

Ahogy arról beszámoltunk, a több mint 1,6 millió visszaküldött konzultációs kérdőívet viszi magával a jövő héten Brüsszelbe Orbán Viktor miniszterelnök: a kormányfő hangsúlyozta, ennyien mondták el véleményüket a háborús adóemelési tervekről.

A baloldali propaganda a végleges adatok megjelenése után azonnal megpróbálta relativizálni és lekicsinyelni a több mint 1,6 millió visszaküldött ívet. „A magyarok nagy részét hidegen hagyta a nemzeti konzultáció” – írta a 24.hu. „Szűk 8 millió embert nem érdekelték a kérdések, eredmények, hatások annyira, hogy válaszoljanak rá” – tették hozzá. 

Forrás: Képernyőkép 

Érdemes azonban felidézni, mi történt akkor, amikor a Tisza Párt 1,1 millió részvevős első Nemzet Hangja konzultációjáról volt szó: a 24.hu konkrétan élőben közvetítette az eseményt. A második Nemzet Hangja konzultáció esetében viszont már le sem merte írni Magyar Péter, hogy hányan töltötték ki: mindössze annyit közölt, hogy „több százezer magyar” vett részt benne.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Facebook

