Színt vallott a baloldali propaganda: amikor Orbán Viktorról van szó, 1,6 millió szavazat az semmi, de Magyar Péter esetében már többszázezer miatt élőben ujjonganak

Hihetetlen számok: több mint 1,6 millió magyar üzent Brüsszelnek – Orbán Viktor is reagált (VIDEÓ)
„Ezt viszem magammal jövő héten Brüsszelbe, ahol hangot adok a csendes többség véleményének” – írta a miniszterelnök.
Kettős mérce a köbön: a 24.hu szerint a magyarokat „hidegen hagyta” a Nemzeti Konzultáció, holott rekordmennyiségű, 1,6 millió ív érkezett vissza. Bezzeg amikor a Tisza Párt harmadannyi embert sem tudott megszólítani, akkor élő közvetítéssel ünnepeltek.
Ahogy arról beszámoltunk, a több mint 1,6 millió visszaküldött konzultációs kérdőívet viszi magával a jövő héten Brüsszelbe Orbán Viktor miniszterelnök: a kormányfő hangsúlyozta, ennyien mondták el véleményüket a háborús adóemelési tervekről.
A baloldali propaganda a végleges adatok megjelenése után azonnal megpróbálta relativizálni és lekicsinyelni a több mint 1,6 millió visszaküldött ívet. „A magyarok nagy részét hidegen hagyta a nemzeti konzultáció” – írta a 24.hu. „Szűk 8 millió embert nem érdekelték a kérdések, eredmények, hatások annyira, hogy válaszoljanak rá” – tették hozzá.
Érdemes azonban felidézni, mi történt akkor, amikor a Tisza Párt 1,1 millió részvevős első Nemzet Hangja konzultációjáról volt szó: a 24.hu konkrétan élőben közvetítette az eseményt. A második Nemzet Hangja konzultáció esetében viszont már le sem merte írni Magyar Péter, hogy hányan töltötték ki: mindössze annyit közölt, hogy „több százezer magyar” vett részt benne.
