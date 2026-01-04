Itt a vége: a Momentum nem indul a 2026-os választásokon
Fekete-Győr András szerint más pártoknak is követniük kellene a Momentum példáját.
A Tisza „párt” fiókszervezeteként működő Momentum most azzal igyekszik hozzájárulni a tiszás „szeretetország” eljöveteléhez, hogy különböző jobboldali újságírókat raknak ki célpontnak.
„A Tisza »párt« fiókszervezeteként működő Momentum (amelynek képviselői már parlamenti munkát nem végeznek, csupán felveszik a fizetéseiket, a párttámogatást és a frakciópénzt – összesen több milliárd forint közpénzt) most azzal igyekszik hozzájárulni a tiszás »szeretetország« eljöveteléhez, hogy civil embereket, különböző jobboldali újságírókat raknak ki célpontnak gyűlöletkeltő óriásplakátokra országszerte. Amolyan modern halállista.
Két kérdésem van:
1. Tudják ezek a jóemberek, hogy egy demokráciában nem a politikus ellenőrzi az újságírót, hanem az újságíró ellenőrzi a politikust? Milyen országot képzelnek el ezek a Tisza győzelme esetére?
2. Ha az egyre durvuló kampányban az általuk gyűlöletplakátokra rakott újságírókat neadjisten valamilyen fizikai támadás éri a végletekig hergelt Tisza-fanatikusok részéről, akkor Fekete-Győrék mossák majd kezeiket?
Rémületes banda, rémületes észjárással.
(Mindez független attól, hogy az általuk kipécézett médiamunkásokkal egyébként miben értek vagy nem értek egyet.)”
Nyitókép: Mandula Viktor Facebook-oldala
Ezt is ajánljuk a témában
Fekete-Győr András szerint más pártoknak is követniük kellene a Momentum példáját.