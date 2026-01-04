Ft
01. 04.
vasárnap
01. 04.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
tisza párt mandula viktor kampány óriásplakát újságíró momentum gyűlölet

Amolyan modern halállista

2026. január 04. 13:25

A Tisza „párt” fiókszervezeteként működő Momentum most azzal igyekszik hozzájárulni a tiszás „szeretetország” eljöveteléhez, hogy különböző jobboldali újságírókat raknak ki célpontnak.

2026. január 04. 13:25
null
Mandula Viktor
Mandula Viktor
Facebook

„A Tisza »párt« fiókszervezeteként működő Momentum (amelynek képviselői már parlamenti munkát nem végeznek, csupán felveszik a fizetéseiket, a párttámogatást és a frakciópénzt – összesen több milliárd forint közpénzt) most azzal igyekszik hozzájárulni a tiszás »szeretetország« eljöveteléhez, hogy civil embereket, különböző jobboldali újságírókat raknak ki célpontnak gyűlöletkeltő óriásplakátokra országszerte. Amolyan modern halállista.

Két kérdésem van: 
1. Tudják ezek a jóemberek, hogy egy demokráciában nem a politikus ellenőrzi az újságírót, hanem az újságíró ellenőrzi a politikust? Milyen országot képzelnek el ezek a Tisza győzelme esetére?

2. Ha az egyre durvuló kampányban az általuk gyűlöletplakátokra rakott újságírókat neadjisten valamilyen fizikai támadás éri a végletekig hergelt Tisza-fanatikusok részéről, akkor Fekete-Győrék mossák majd kezeiket?

Rémületes banda, rémületes észjárással.

(Mindez független attól, hogy az általuk kipécézett médiamunkásokkal egyébként miben értek vagy nem értek egyet.)”

Nyitókép: Mandula Viktor Facebook-oldala

