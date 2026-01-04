„A Tisza »párt« fiókszervezeteként működő Momentum (amelynek képviselői már parlamenti munkát nem végeznek, csupán felveszik a fizetéseiket, a párttámogatást és a frakciópénzt – összesen több milliárd forint közpénzt) most azzal igyekszik hozzájárulni a tiszás »szeretetország« eljöveteléhez, hogy civil embereket, különböző jobboldali újságírókat raknak ki célpontnak gyűlöletkeltő óriásplakátokra országszerte. Amolyan modern halállista.

Két kérdésem van:

1. Tudják ezek a jóemberek, hogy egy demokráciában nem a politikus ellenőrzi az újságírót, hanem az újságíró ellenőrzi a politikust? Milyen országot képzelnek el ezek a Tisza győzelme esetére?