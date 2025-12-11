Szexuális erőszak, emberölés, terrorcselekménnyel fenyegetés, súlyos testi sértés – ezekért ülnek a Szőlő utcai fiatalok
Összesen 57-en vannak az intézetben, akiket a bíróság ítélt el, vagy döntött előzetes letartóztatásukról.
Miután Puzsér tüntetést hirdetett vasárnapra a Szőlő utca miatt, Magyar gyorsan beelőzte és szombatra szervez ugyanilyet.
„Miután Puzsér tüntetést hirdetett vasárnapra a Szőlő utca miatt, Magyar gyorsan beelőzte és szombatra szervez ugyanilyet.
Szép is, amikor egymást marják a potyautasok.”
Nyitókép: Krizsán Csaba / MTI
