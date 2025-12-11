Ft
12. 11.
csütörtök
Szép is, amikor egymást marják a potyautasok

2025. december 11. 07:51

Miután Puzsér tüntetést hirdetett vasárnapra a Szőlő utca miatt, Magyar gyorsan beelőzte és szombatra szervez ugyanilyet.

2025. december 11. 07:51
null
Mandula Viktor
Mandula Viktor
Facebook

„Miután Puzsér tüntetést hirdetett vasárnapra a Szőlő utca miatt, Magyar gyorsan beelőzte és szombatra szervez ugyanilyet.

Szép is, amikor egymást marják a potyautasok.”

Nyitókép: Krizsán Csaba / MTI

cinkegolyó
2025. december 11. 09:13
1. hirtv.origo.hu/ahirtvhirei/2025/10/ez-az-eskuvoi-foto-buktathatja-le-a-gyurcsany-dobrev-part-hogy-erintettek-egy-pedofil-buncselekmeny-sorozatban Erről hallgat Dobrev Klára: Ürömön az információ szerint hétvégenként megjelent egy társaság, akiknek 10-12 év közötti kisfiúkat vittek ki. Ezeket megfürdették, kijött egy csapat, akik ezekkel a gyerekekkel bedrogozva szexuális tevékenységet folytattak. Ezt követően elmentek a férfiak egy szórakozóhelyre, drogoztak, majd visszamentek a helyre, és vasárnap hajnalig folytatták ezt a kisgyerekekkel, akik később kaptak mindezért egy bizonyos összeget. Ez hétről hétre folyt, hónapok óta tartott, amikor lett volna a rajtaütés.
Válasz erre
0
0
cinkegolyó
2025. december 11. 09:13
2. Később szóltak nekik, hogy mégsem csapnak le rájuk,a legfelső szintről állították le a rajtaütést. Azért, mert Kolosi Péter és Kotroczó Róbert is ott voltak a helyszínen (Kolosi Péter az RTL programigazgatói, Kotroczó Róbert a hírigazgatói feladatokat látta el). Kolosi Péternek volt egy villája Ürömön, ezt 2018-ban eladta. Amikor ez a történet játszódott, akkor Magyarország miniszterelnöke Gyurcsány Ferenc volt, felesége Dobrev Klára. Az ő esküvői tanújuk Kolosi Péter volt. Kisberk Szabolcs mondta el a történteket. Egy rendőrségi ismerőse adta neki az infókat. Erről bezzeg hallgat Klara Dobreva.
Válasz erre
0
0
ihavrilla
2025. december 11. 09:04
A környezetemben már mindenki unja ezt a "Szőlő utcát". Pláne, hogy kiderül, hogy nem ártatlan kisdedekről van szó. Elhangzik, hogy nem kell sajnálni őket. Igaz, a környezetemben nem ostoba pestiek élnek.
Válasz erre
5
0
Obsitos Technikus
2025. december 11. 08:46
ripost.hu/politik/2025/12/tobbszorosen-visszaeso-eroszakos-bunozo-a-szolo-utcai-video-foszereploje A Ripost információi szerint többszörösen elítélt, erőszakos bűnöző a széles körben terjesztett videón szereplő személy. Több alkalommal is elítélték már rablás, testi sértés és lopás miatt. Először még fiatalkorúként, így került 10 évvel ezelőtt a Szőlő utcai javítóintézetbe, ahol már a kezdetektől erőszakos, agresszív fellépéséről lett ismert. A Szőlő utcában 11 hónapon át tartották fogva. Csak a szokásos. A komcsik a bűnözőket védik.
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!