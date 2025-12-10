Ft
12. 10.
szerda
Szexuális erőszak, emberölés, terrorcselekménnyel fenyegetés, súlyos testi sértés – ezekért ülnek a Szőlő utcai fiatalok

Szexuális erőszak, emberölés, terrorcselekménnyel fenyegetés, súlyos testi sértés – ezekért ülnek a Szőlő utcai fiatalok

2025. december 10. 10:40

Összesen 57-en vannak az intézetben, akiket a bíróság ítélt el, vagy döntött előzetes letartóztatásukról.

2025. december 10. 10:40
null

Nem éppen ártatlan, családokból „kiszakított” fiatalkorúakkal van tele az a Szőlő utcai javítóintézet, amely a héten ismét bekerült a hírekbe egy újabb botránnyal, miután kiderült, az új igazgató több intézetben lakót is bántalmazhatott. Kovács-Buna Károly a videók kikerülése után le is mondott posztjáról, közben újabb nyomozás indult a kormány pedig közbelépett és a rendőrség felügyelete alá rendelt öt javítóintézetet, köztük a Szőlő utcait is. 

A szerda reggeli Kormányinfón Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter kiemelte: nem egy gyermekotthonról van szó, hanem egy fiatalkorúak börtönéről. 57 elítélt van jelenleg az intézményben, akiknek a bíróság döntött az előzetes letartóztatásáról vagy ítéletéről.

A fiatalkorúak közül 27-en rablás miatt, négyen szexuális erőszak miatt, hárman emberölés miatt, ketten terrorcselekménnyel fenyegetés miatt, 

öten lopás miatt, egy ember kerítés miatt, öt fiatal súlyos testi sértés miatt, egy magánlaksértés, egy zsarolás, négy kifosztás, egy személyi szabadság megsértése miatt, egy fiatal jármű önkényes elvétele, egy kábítószer-kereskedelem és egy garázdaság miatt van az intézményben.

Megjelent a rendelet

A Kormányinfó után nem sokkal – ahogyan azt a miniszter ígérte – megjelent a Magyar Közlönyben az a kormányrendelet, amely a rendőrség felügyelete alá helyezett öt javítóintézetet. A rendelet értelmében a rendőrség a javítóintézetben folyamatos bűnmegelőzési célú rendőri felügyeletet biztosít. 

A rendőrség rendszeres bűnmegelőzési tájékoztatást tart a javítóintézet dolgozói számára a javítóintézeti ellátottakkal szemben alkalmazható intézkedésekről, és a velük való jogszerű bánásmódról.

A rendőri jelenlét keretében biztosítani kell, hogy a javítóintézeti ellátottak a rendőrnek – a javítóintézet alkalmazottainak jelenléte, tudomása vagy jóváhagyása nélkül – zavartalanul beszámolhassanak az  őket ért jogsértésekről.

Nyitókép: Ficsor Márton / Mandiner

