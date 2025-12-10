Szexuális erőszak, emberölés, terrorcselekménnyel fenyegetés, súlyos testi sértés – ezekért ülnek a Szőlő utcai fiatalok

öten lopás miatt, egy ember kerítés miatt, öt fiatal súlyos testi sértés miatt, egy magánlaksértés, egy zsarolás, négy kifosztás, egy személyi szabadság megsértése miatt, egy fiatal jármű önkényes elvétele, egy kábítószer-kereskedelem és egy garázdaság miatt van az intézményben.

Megjelent a rendelet

A Kormányinfó után nem sokkal – ahogyan azt a miniszter ígérte – megjelent a Magyar Közlönyben az a kormányrendelet, amely a rendőrség felügyelete alá helyezett öt javítóintézetet. A rendelet értelmében a rendőrség a javítóintézetben folyamatos bűnmegelőzési célú rendőri felügyeletet biztosít.

A rendőrség rendszeres bűnmegelőzési tájékoztatást tart a javítóintézet dolgozói számára a javítóintézeti ellátottakkal szemben alkalmazható intézkedésekről, és a velük való jogszerű bánásmódról.

A rendőri jelenlét keretében biztosítani kell, hogy a javítóintézeti ellátottak a rendőrnek – a javítóintézet alkalmazottainak jelenléte, tudomása vagy jóváhagyása nélkül – zavartalanul beszámolhassanak az őket ért jogsértésekről.