rendőrség Horváth László zéró tolerancia kábítószer kormányrendelet

Óbudai élelmiszerboltra csaptak le a hatóságok, kiderült, mit árultak a pult alól (VIDEÓ)

2025. december 10. 17:21

Ezúttal nem egy klubra, vagy szórakozóhelyre, hanem a sarki kisboltra csaptak le a rendőrök.

2025. december 10. 17:21
null

Meglepő helyszínről jelentkezett be Facebookra feltöltött videójában Horváth László. A kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos egy óbudai kisboltot mutatott, amelyet bezáratott a rendőrség, mivel 

az üzletben dolgozók és az üzemeltető élelmiszer-kereskedelemmel leplezett kábítószer-kereskedelmet folytattak.

A pult alól adták el a különböző kábítószereket, amfetamint, MDMA-t és kokaint. Tettenérésük pillanatában is éppen két vevőt szolgált ki kábítószerrel. Horváth László arra is felhívta a figyelmet, hogy egy közelmúltban megjelent kormányrendelet alapján a rendőrség a kábítószer-kereskedelemmel összefüggő nyomozás eredményessége érdekében bezárathasson üzleteket is. Hozzátette: 

a drogfészkeket mindenhol felszámoljuk, 

továbbra is érvényben van a kábítószer-kereskedőkkel szembeni zéró tolerancia.

A BRFK Kábítószerbűnözés Elleni Osztálya azt közölte, a nyomozás megállapította, hogy a kábítószer-kereskedelmet irányító T. Szilveszter 2024 februárjától szervezte be D. Károlyt a terjesztésbe, és az általa üzemeltetett óbudai élelmiszerbolt kábítószer-kereskedelmi tevékenységet leplező vállalkozássá vált.

Az üzletben zajló illegális kereskedelemben részt vett D. Károly, élettársa, az eladóként dolgozó T.  Mónika, és a pénztárosként ott dolgozó H. Attila is. 

A dílerek a boltban szolgálták ki a kábítószert vásárlókat: drogot kizárólag D. Károlytól lehetett venni, miután ehhez T. Szilveszter előzetesen telefonon vagy személyesen engedélyt adott.

A rajtaütéskor a rendőrök az eladótérben található hűtőpult alatti tárolóból, az italos-, és péksüteményes pultból, továbbá a raktárból többféle kábítószert - , az üzlet különböző helyiségeiből pedig összesen 2,5 millió forintot foglaltak le, amely nem tartozott az üzlet pénztári készletéhez. A gyanúsítottak tetten érésük pillanatában éppen két vásárló számára adtak el kábítószert.

Nyitókép: Police.hu

***

 

wadcutter
2025. december 10. 19:23
Kabul Rózsája is odajárhatott péksüteményt venni
Sróf
2025. december 10. 19:05
Kabul rózsája körzete.
neszteklipschik
2025. december 10. 18:19
A lippsik szomorúak. 🤣
egonsamu-2
2025. december 10. 18:10
Megérdemelten szigorú büntetésre lesz szükség. Aki drogozni akar, az menjen a halódó Nyugatra. Ott azoknak már úgyis mindegy...
