Óbudai élelmiszerboltra csaptak le a hatóságok, kiderült, mit árultak a pult alól (VIDEÓ)

A BRFK Kábítószerbűnözés Elleni Osztálya azt közölte, a nyomozás megállapította, hogy a kábítószer-kereskedelmet irányító T. Szilveszter 2024 februárjától szervezte be D. Károlyt a terjesztésbe, és az általa üzemeltetett óbudai élelmiszerbolt kábítószer-kereskedelmi tevékenységet leplező vállalkozássá vált.

Az üzletben zajló illegális kereskedelemben részt vett D. Károly, élettársa, az eladóként dolgozó T. Mónika, és a pénztárosként ott dolgozó H. Attila is.

A dílerek a boltban szolgálták ki a kábítószert vásárlókat: drogot kizárólag D. Károlytól lehetett venni, miután ehhez T. Szilveszter előzetesen telefonon vagy személyesen engedélyt adott.

A rajtaütéskor a rendőrök az eladótérben található hűtőpult alatti tárolóból, az italos-, és péksüteményes pultból, továbbá a raktárból többféle kábítószert - , az üzlet különböző helyiségeiből pedig összesen 2,5 millió forintot foglaltak le, amely nem tartozott az üzlet pénztári készletéhez. A gyanúsítottak tetten érésük pillanatában éppen két vásárló számára adtak el kábítószert.