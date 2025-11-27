Gulyás Gergely: Magyar Péter is tudja, hogy hülyék a jelöltjei, ezért sem beszélhetnek! – élőben a Kormányinfó (VIDEÓ)

Gulyás Gergely kérdésre elmondta, a kormány semmilyen célkitűzését nem adja fel a háború ellenére sem. Az amerikai segítségnyújtás egy biztosíték, mivel Magyarországnak semmilyen tőkére nincs most szüksége – tette hozzá.

A Miniszterelnökség vezetője közölte, hogy

200 ezerrel többen születtek meg az elmúlt 15 évben a kormány lépéseinek következtében.

Ha a 2010-es demográfiai számok maradtak volna, akkor 200 ezerrel lennénk kevesebben – mondta. A szülőkorban lévő nők száma folyamatosan csökken, így magasabb termékenységi szám mellett is csökkenne a népesség – tette hozzá.

Gulyás Gergely kérdésre elmondta, Európa azzal, amit az elmúlt 3,5 évben képviselt az ukrajnai háború kapcsán, annak az lett az eredménye, hogy Európa elvesztette a lehetőségét, hogy globális szereplő legyen.

Azokban az országokban, ahol nem ismerik el az azonos neműek házasságát, ott legyen valamilyen fomája ennek a kapcsolatnak – ez a lényege az Európai Unió Bíróságának. Magyarországra ez semmilyen kötelezettséget sem ír elő, mert nálunk létezik az azonos neműekre vonatkozó regisztrált élettársi kapcsolat – közölte Gulyás Gergely.



Gulyás Gergely részletesen idézte azokat a tiszás nyilatkozatok, amelyek egyértelműen alátámasztják, hogy a kiszivárgott megszorítási tervek valósak. Először választást kell nyerni, utána beszélhetünk csak bizonyos kérdésekről – idézte a miniszter Tarr Zoltán szavait.

Az iskolaőri rendszer bevált, ezért a gyermekvédelmi intézetekben is lesz állandó rendőr –

mondta Gulyás Gergely. Ennek nagyon jó hatása lesz az iskolaőri tapasztalatok alapján – tette hozzá.

Ha az államkincstár nem hajtaná be a szolidaritási hozzájárulást, akkor bűncselekményt követne el –

mondta egy másik kérdésre Gulyás.

Nyitókép: Hegedüs Róbert/MTI