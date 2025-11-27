Ft
Ft
7°C
2°C
Ft
Ft
7°C
2°C
11. 27.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 27.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Miniszterelnökség Vitályos Eszter Gulyás Gergely Kormányinfó

Gulyás Gergely: Magyar Péter is tudja, hogy hülyék a jelöltjei, ezért sem beszélhetnek! – élőben a Kormányinfó (VIDEÓ)

2025. november 27. 09:40

Ha megállapítják a főváros fizetésképtelenségét, akkor „a kormány belép”, felajánlja segítségét – közölte a Miniszterelnökség vezetője, hozzátéve, hogy ebben az esetben csődsegélyt nyújthatnak Budapestnek. Gulyás Gergely részletesen beszélt az Otthon Start Program sikeréről is.

2025. november 27. 09:40
null
Kovács András
Kovács András

A szerdai kormányülés után csütörtök délelőtt Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő ismerteti a döntéseket és a kormányzat friss híreit, valamint válaszol újságírói kérdésekre. Cikkünk folyamatosan frissül. 

GULYÁS Gergely; VITÁLYOS Eszter
Fontos döntéseket közölt Gulyás Gergly

Gulyás: Hat év baloldali működés eredménye ez!

Gulyás Gergely, a Miniszterelnökség vezetője a Kormányinfó elején közölte, a kormány sajnálja, hogy hat év baloldali vezetése után a főpolgármester a város csődjéről beszél. A kormány segíteni szeretne Budapestnek, és tisztán szeretne látni – mondta. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Itt a történet vége, Zelenszkijt kivezethetik: ez lehet a legfontosabb tulajdonsága Ukrajna új vezetőjének

Itt a történet vége, Zelenszkijt kivezethetik: ez lehet a legfontosabb tulajdonsága Ukrajna új vezetőjének
Tovább a cikkhezchevron

A Fővárosi Közgyűlés állapítsa meg a város fizetési képtelenségét – ezt kéri a kormány.

Budapest nem lehet működésképtelen – tette hozzá. 

A 14. havi nyugdíjat egyidejűleg folyósítják a 13. havi nyugdíjjal – közölte a miniszter. A jövő évi nyugdíjemelés mértéke 3,6 százalék lesz, és ez az éves infláció alatt lehet – mondta.  

  • A kormány tárgyalt a béke esélyéről, elsősorban az amerikai béketerv kapcsán. 
  • Az EU egy téves politikát folytat – mondta Gulyás. 

Európa szenved leginkább a háborútól, és mára az európai tettek a háború folytatását jelentik – tette hozzá. 

Lelassult az ingatlanárak emelkedése

8500 hitelkérelmet bíráltak el az Otthon Start Program esetében – jelentette be Gulyás Gergely. Jövő évtől a közszolgálati dolgozók részére biztosított egymillió forintos támogatás újabb lendületet adhat a programnak, valamint a külterületi ingatlanokra is kiterjesztik a programot – tette hozzá. Jó hír, hogy az ingatlanok drágulási üteme lelassult – mondta a minizter. 

Az elmúlt két hétben 57 milliárd forint értékben adtak át beruházásokat, és ennek része volt a Flex zalaegerszegi gyárának az átadása is – 

mondta Vitályos Eszter kormányszóvivő. 

Mi lesz Moszkvában?

Gulyás Gergely nem tudta megerősíteni, hogy pénteken Orbán Viktor Moszkvába utazik, a szokásos rend szerint adnak tájékoztatást – mondta egy kérdésre a miniszter. 

A Miniszterelnökség vezetője kérdésre elmondta, Budapestnek egyéb fizetési kötelezettségei is fennállnak a kormánnyal szemben, ezért egyelőre nem fognak utalni semmilyen összeget a fővárosnak. 

Mi nem egy olyan párt vagyunk, amelynek 17 tagja van, egy folyamat eredményeként lesznek meg a Fidesz jelöltjei – közölte Gulyás Gergely.  

Aki droggal kereskedik, az embert öl – 

mondta Gulyás Gergely. Éppen ezért a kormány a droggal szemben kíván fellépni, de elvi alappal ki kell mondani, hogy a drogfogyasztás népszerűsítése is bűncselekmény – közölte a miniszter.

Gulyás: Magyar Péter is tudja, hogy hülyék a Tisza jelöltjei

A Tisza nyilvánosságra került megszorítócsomagjában több új elem van, ilyen a kutya és a macskadó – mondta egy másik kérdésre Gulyás. A Tisza jelöltjei több szálon kapcsolódnak a baloldalhoz, de többet nem lehet róluk tudni, mert nem beszélhetnek. A Tisza Párt elnöke is meg van győződve arról, hogy a jelöltjei teljesen hülyék, ezért sem szólalhatnak meg, amit maga Magyar Péter erősített meg – foglalta össze Gulyás Gergely. Magyar Péternek az a véleménye a saját jelöltjeiről, hogy két értelmes mondatot nem tudnak elmondani, ez egy merőben új jelenség – tette hozzá. 

Erre csak a Fővárosi Közgyűlésnek van joga

A Fővárosi Közgyűlésnek van joga, hogy megállapítsák a fizetésképtelenséget – mondta Gulyás Gergely a Mandiner kérdésére.

 Helyes és indokolt, hogy Navracsics Tibor tárgyaljon a szolidaritási hozzájárulásról, a kiszámítás módja nem igazságos szerintem sem, ha Navracsics Tibornak javaslata lesz, a kormány elé hozza –

 mondta egy másik kérdésre a miniszter. 

Budapest még talán el is van maradva, de Pest megyével együtt 40 százalékos. 3 millió ember él itt.

A nagyobb városokra fókuszál a program, ez világosan látszik – mondta az Otthon Start Program kapcsán a miniszter. 

33-34 ezren igényelték eddig a munkáshitelt – mondta a Mandiner kérdésére Gulyás. 132,5 milliárd forintot folyósítottak eddig a program keretében – tette hozzá Vitályos Eszter.


Ez egy biztosíték
 

Gulyás Gergely kérdésre elmondta, a kormány semmilyen célkitűzését nem adja fel a háború ellenére sem. Az amerikai segítségnyújtás egy biztosíték, mivel Magyarországnak semmilyen tőkére nincs most szüksége – tette hozzá. 

A Miniszterelnökség vezetője közölte, hogy 

200 ezerrel többen születtek meg az elmúlt 15 évben a kormány lépéseinek következtében. 

Ha a 2010-es demográfiai számok maradtak volna, akkor 200 ezerrel lennénk kevesebben – mondta. A szülőkorban lévő nők száma folyamatosan csökken, így magasabb termékenységi szám mellett is csökkenne a népesség – tette hozzá. 

Gulyás Gergely kérdésre elmondta, Európa azzal, amit az elmúlt 3,5 évben képviselt az ukrajnai háború kapcsán, annak az lett az eredménye, hogy Európa elvesztette a lehetőségét, hogy globális szereplő legyen. 

Azokban az országokban, ahol nem ismerik el az azonos neműek házasságát, ott legyen valamilyen fomája ennek a kapcsolatnak – ez a lényege az Európai Unió Bíróságának. Magyarországra ez semmilyen kötelezettséget sem ír elő, mert nálunk létezik az azonos neműekre vonatkozó regisztrált élettársi kapcsolat – közölte Gulyás Gergely. 

Gulyás Gergely részletesen idézte azokat a tiszás nyilatkozatok, amelyek egyértelműen alátámasztják, hogy a kiszivárgott megszorítási tervek valósak. Először választást kell nyerni, utána beszélhetünk csak bizonyos kérdésekről – idézte a miniszter Tarr Zoltán szavait. 

Az iskolaőri rendszer bevált, ezért a gyermekvédelmi intézetekben is lesz állandó rendőr –

 mondta Gulyás Gergely. Ennek nagyon jó hatása lesz az iskolaőri tapasztalatok alapján – tette hozzá. 

Ha az államkincstár nem hajtaná be a szolidaritási hozzájárulást, akkor bűncselekményt követne el –

 mondta egy másik kérdésre Gulyás. 

Nyitókép: Hegedüs Róbert/MTI

 

 

Összesen 52 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
gyozoporgorugasa
•••
2025. november 27. 11:54 Szerkesztve
kishegyi 2025. november 27. 11:46 Semmiféle segély Budapestnek! Karácsony mondjon le és rendeljenek el teljes vizsgálatot a működtetéssel kapcsolatban illetve a vezetés feleljen, hogyan került ilyen helyzetbe a város! De miért nem vesz fel karácsony is egymilliárdos kínai hitelt mint orbán?Vagy esetleg négymilliárd dollár értékű államkötvényt is .kibocsáthatott volna.🤣🤣😁😁✌Vagy ezt csak a cigányvajda engedheti meg magának?👌👌👌És még az amerikai védőpajzs is .aki ezeket a kifejezéseket kitalálja, ha rajtam múlna, metró székbe ültetném.😁😁😁🤣✌
Válasz erre
0
0
bagira004
2025. november 27. 11:51
Tisza-terv a magyar nemzet ellen halálos ítélet. Ukrajnát eus tagnak felveszik Brüsszelben Magyarországot Ukrajnához csatolják , magyar népet kipusztítják . Ukrán háborúveszteséget magyar területtel kárpótolják . 2026 szavazás erről is szól akarunk e elpusztulni , vagy életben maradunk.
Válasz erre
1
0
kishegyi
2025. november 27. 11:46
Semmiféle segély Budapestnek! Karácsony mondjon le és rendeljenek el teljes vizsgálatot a működtetéssel kapcsolatban illetve a vezetés feleljen, hogyan került ilyen helyzetbe a város!
Válasz erre
0
0
llnnhegyi
2025. november 27. 11:46
Gulyás Gergely finom, intelligens, bő humorral megáldott úriember.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!