Lépett a kormány a Szőlő utca ügyében, nyomozás is indult

A fiatalkorúak közül 27-en rablás miatt, négyen szexuális erőszak miatt, hárman emberölés miatt, ketten terrorcselekménnyel fenyegetés miatt, öten lopás miatt, egy ember kerítés miatt, öt fiatal súlyos testi sértés miatt, egy magánlaksértés, egy zsarolás, négy kifosztás, egy személyi szabadság megsértése miatt, egy fiatal jármű önkényes elvétele, egy kábítószer-kereskedelem és egy garázdaság miatt van az intézményben.

A Szőlő utcai esetre azért derült fény, mert korábban a kormány elrendelte az ellenőrzést. A nevelőintézetben történtekkel kapcsolatban Pintér Sándor belügyminiszter arról tájékoztatta a kormányt, hogy nyomozás folyik az ügyészség vezetésével. A nyomozás során letartóztatások történtek és több korábbi vezetővel szemben büntetőeljárás van folyamatban. Az intézkedéseknek köszönhetően olyan túlkapásokra, bűncselekményekre, amiket kedden is láthattunk, nem fog többet sor kerülni a miniszter ígérete szerint.