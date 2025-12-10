Ft
Ft
10°C
4°C
Ft
Ft
10°C
4°C
12. 10.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 10.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
botránysorozat erőszak terrorcselekmény Miniszterelnökség intézet Gulyás Gergely

Lépett a kormány a Szőlő utca ügyében, nyomozás is indult

2025. december 10. 10:00

A rendőrség veszi át azoknak a javítóintézeteknek a felügyeletét és irányítását, ahol büntetőjogi eljárásban hozott döntés értelmében vannak fiatalok. A kormány a Szőlő utcai intézet körüli botrány miatt lépett közbe.

2025. december 10. 10:00
null

Megelégelte a kormány a Szőlő utcai javítóintézet körüli botránysorozatot, ezért döntése értelmében a rendőrség felügyelete és irányítása alá helyezik azokat a javítóintézeteket, ahol büntetőjogi eljárásban hozott döntés értelmében vannak fiatalok. Erről Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter beszélt a szerda reggeli Kormányinfón, elmondta: összesen öt javítóintézetről van szó és jó eséllyel a kormánydöntés még szerdán megjelenik és szinte azonnal hatályba is lép. 

Ezt is ajánljuk a témában

Gulyás Gergely arról is beszélt, hogy a belügyminiszter tájékoztatta a kormányt, hogy a Szőlő utca ügyében az ügyészség vizsgálódik. Kiemelte: 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Készenlétben az Európai Parlament: így üzenhetnek Magyar Péternek az elmúlt hetek kudarcai után

Készenlétben az Európai Parlament: így üzenhetnek Magyar Péternek az elmúlt hetek kudarcai után
Tovább a cikkhezchevron

nem egy gyermekotthonról van szó, hanem egy fiatalkorúak börtönéről. 57 elítélt van jelenleg az intézményben, akiknek a bíróság döntött az előzetes letartóztatásáról vagy ítéletéről

– mondta a miniszter. 

A fiatalkorúak közül 27-en rablás miatt, négyen szexuális erőszak miatt, hárman emberölés miatt, ketten terrorcselekménnyel fenyegetés miatt, öten lopás miatt, egy ember kerítés miatt, öt fiatal súlyos testi sértés miatt, egy magánlaksértés, egy zsarolás, négy kifosztás, egy személyi szabadság megsértése miatt, egy fiatal jármű önkényes elvétele, egy kábítószer-kereskedelem és egy garázdaság miatt van az intézményben.

A  Szőlő utcai esetre azért derült fény, mert korábban a kormány elrendelte az ellenőrzést. A nevelőintézetben történtekkel kapcsolatban Pintér Sándor belügyminiszter arról tájékoztatta a kormányt, hogy nyomozás folyik az ügyészség vezetésével. A nyomozás során letartóztatások történtek és több korábbi vezetővel szemben büntetőeljárás van folyamatban. Az intézkedéseknek köszönhetően olyan túlkapásokra, bűncselekményekre, amiket kedden is láthattunk, nem fog többet sor kerülni a miniszter ígérete szerint. 

Ezt is ajánljuk a témában

„Azt reméljük, hogy ezzel sikerül véget venni azoknak az állapotoknak, amikor bűncselekményeket lehet elkövetni az ilyen intézetekben. A mostani ügyek azért kerültek napvilágra, mert a kormány valamennyi, ebben a szektorban dolgozó ember ellen elrendelte az átvizsgálást. A kormány mindennemű erőszakot elítél, különösen a fiatalokkal szembeni erőszakot, még akkor is, ha ez az erőszak egy büntetés-végrehajtási intézetben történt” – tette hozzá Gulyás Gergely. 

Nyitókép: Ficsor Márton/Mandiner 

 

Összesen 74 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Szamóca bácsi
2025. december 10. 11:33
majd elmorzsolok egy könnycseppet a fiatalkorú bűnözők miatt.
Válasz erre
0
0
RasPutin
2025. december 10. 11:32
fogas paducRasPutin 2025. december 10. 11:25 A fidesz kormány intézkedése nyomán derült ki a dolog, hogy lefogtak egy őrjöngő suhancot. Miről beszélsz bolond fogász. Milyen suhancról hadoválsz?
Válasz erre
0
0
RasPutin
2025. december 10. 11:28
westend 2025. december 10. 11:27 RasPutin 2025. december 10. 11:18 "Nyugodt lehetsz. Lesz tüntetés." - hát hogyne picinyem :) És ki ellen tüntetsz majd poloskásféreg? A kormány ellen, amely elrendelte az országos szintű kőkemény vizsgálatot, és feltárta a visszaéléseket? :))))))))))))))))) Tuzson Bence hány óra alatt vizsgálta ki az ügyet és zárta le?
Válasz erre
0
1
westend
2025. december 10. 11:27
RasPutin 2025. december 10. 11:18 "Nyugodt lehetsz. Lesz tüntetés." - hát hogyne picinyem :) És ki ellen tüntetsz majd poloskásféreg? A kormány ellen, amely elrendelte az országos szintű kőkemény vizsgálatot, és feltárta a visszaéléseket? Vagy a lecsukott lebukottak ellen? Vagy a drogosjuhi ellen, aki hónapokig nem jelentett egy tudomására jutott visszaélést? Vagy a latyakosok ellen? Jó móka lesz :D
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!