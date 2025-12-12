A 444 megint megpróbált felkérdezni a Kormányinfón – nem lett szép vége (VIDEÓ)

A legutóbbi Kormányinfón a 444 újságírója, Jelinek Anna rákérdezett a szexuális erőszak kapcsán, hogy tervezik-e beemelni a beleegyezés fogalmát a szabályozásba? A témát azért tartotta időszerűnek, mert a Képzőművészeti Egyetem hallgatói véres lepedőkkel tiltakoztak, miután a bíróság felmentette azt a férfi diákot, aki 2021-ben kollégiumi szobájában megerőszakolt egy női tanulót. Az ítélet indokolása szerint a „nem beleegyezés” önmagában nem minősül erőszaknak. A döntés nyomán ismét középpontba került a kérdés, hogy a magyar jog miként kezeli szexuális erőszak esetén a nem beleegyezést, és megfelel-e ez a nemzetközi gyakorlatnak.

A Faktum tényellenőrző portál elemzésben járt utána mennyiben része jelenleg a magyar jogrendnek a beleegyezés fogalma, és hogyan illeszkedik ez a szexuális erőszak nemzetközi, egyezményes szabályozási modelljeihez.