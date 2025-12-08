Magyar Péter 444-es nyalonca, Ács Dániel óriásit ment – zuhan is a Tisza népszerűsége

Hogy ki az az Ács Dániel, nem túl fontos – egyébként a 444 száguldó Tisza-nyalonca –, mindenesetre volt olyan arcátlan, hogy megkérdezte a háborúellenes gyűlésre igyekvőket arról, hogy mit szólnának ahhoz, ha április 13-án a Tisza lenne a győztes, nem a Fidesz? Az eredmény nyilván döbbenetes volt számára. Ugyanis egyetlen olyan megkérdezett sem akadt, aki elképedt volna a kérdéstől. Mindenki a legteljesebb lelki nyugalommal mondta, hogy ez elképzelhetetlen. A háború is szóba került, amire a kérdező azt válaszolta, hogy ez butaság. Nagyjából úgy, ahogy Kunhalmi Ágnes mondta a migráció kérdésére még 2015-ben, hogy álprobléma.

Aki most a háborút tartja butaságnak, miközben naponta ezer ember veszíti életét a fronton, az valószínűleg saját jogán be se kerülne a parlamentbe.

Ács Dániel azt a vonalat képviselte az utcán, aminek szellemében az egyik levélíró Orbán Viktortól kérdezett Csiszár Jenő műsorvezetőn keresztül. Mint írta: „Nem is igaz, hogy Nyugat-Európa háborúra készül, a magyar kormány ijesztegeti itthon az embereket.”