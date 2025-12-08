Hollandiában szabadon és biztonságban élünk, de számos más része a világnak nem biztonságos. A holland hadsereget a korábbiaknál jobban kell támogatnunk, hogy meg tudjanak védeni minket – szól a magyar hölgy narrációja.
Egy másik verzióban ugyanez a hangolás. Egy nyári hír szerint Máxima holland királyné terepszínű ruhában, karján persze színarany Rolexszel, kifestett körmökkel hadgyakorlaton vett rész, példát mutatva a harci készülődésre.
Ács Dávid a háború gondolatának csepegtetői közé állt be állt be, amikor a háborút butaságnak nevezte. Néhány párbeszédrészlet:
„Hölgy: – Ahhoz mit szól, ha besorozzák majd önöket és mehetnek a frontra katonának?
Ács Dániel: – Hát ez butaság.
Hölgy: – Nem butaság. Majd megtudja, ha ott lesz.”
„– Mi lesz, ha mégsem a Fidesz nyeri meg a választásokat?
– Káosz és nyomor. „
„– Mi lesz, ha a Tisza nyer?
– Ha a Tisza nyer? Háború. Egyszerű.
– Kerítést lebontani, jönnek a migránsok.”
És persze Nyugat-Európa nem csak csepegteti a háború gondolatát. Éppen ma ülésezik a „tettre készek koalíciója” – franciák, britek, ukránok –, hogy alternatívát kínáljanak az amerikai-orosz béketervvel szemben.