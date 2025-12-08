Ft
12. 08.
hétfő
Ács Dániel Tisza 444

Magyar Péter 444-es nyalonca, Ács Dániel óriásit ment – zuhan is a Tisza népszerűsége

2025. december 08. 18:12

Ács lábon lőtte magát Kecskeméten.

2025. december 08. 18:12
null
Horváth K. József
Horváth K. József

Hogy ki az az Ács Dániel, nem túl fontos – egyébként a 444 száguldó Tisza-nyalonca –, mindenesetre volt olyan arcátlan, hogy megkérdezte a háborúellenes gyűlésre igyekvőket arról, hogy mit szólnának ahhoz, ha április 13-án a Tisza lenne a győztes, nem a Fidesz? Az eredmény nyilván döbbenetes volt számára. Ugyanis egyetlen olyan megkérdezett sem akadt, aki elképedt volna a kérdéstől. Mindenki a legteljesebb lelki nyugalommal mondta, hogy ez elképzelhetetlen. A háború is szóba került, amire a kérdező azt válaszolta, hogy ez butaság. Nagyjából úgy, ahogy Kunhalmi Ágnes mondta a migráció kérdésére még 2015-ben, hogy álprobléma.

Aki most a háborút tartja butaságnak, miközben naponta ezer ember veszíti életét a fronton, az valószínűleg saját jogán be se kerülne a parlamentbe. 

Ács Dániel azt a vonalat képviselte az utcán, aminek szellemében az egyik levélíró Orbán Viktortól kérdezett Csiszár Jenő műsorvezetőn keresztül. Mint írta: „Nem is igaz, hogy Nyugat-Európa háborúra készül, a magyar kormány ijesztegeti itthon az embereket.”

A miniszterelnök kiemelte, az uniós háborús terv rögzíti, 2030-ra Európának készen kell állnia a háborúra. 

Hozzátette: az uniós országok egyértelműen elindultak a háború irányába.

Kovács Zoltán államtitkár ma reggel az Igazság órájában hangsúlyozta is, ezért kell mindent megtenni, hogy ezt az őrületet, az önmagát gerjesztő háborús pszichózist megmutassuk az embereknek. Ha ebből nem lépünk ki, ha nem parancsolunk megálljt, akkor magával fog rántani minket is. 

Kovács Zoltán felidézte Kaja Kallas uniós főbiztos ismerethiányos agitációját, miszerint Oroszországot az elmúlt száz évben nem támadta meg senki. Ergo Nyugat-Európának erre kell készülnie. Elég ugye ennek cáfolatául 1941-re gondolni, a Barbarossa hadműveletre, amikor Németország megtámadta a Szovjetuniót.

A XX. század két világháborúját el lehetett volna kerülni, ha bizonyos mechanizmusok ezt nem tették volna elkerülhetetlenné. 

Ugyancsak az Igazság órájában egy Hollandiában élő fiatal magyar nő TikTok-videójában egy háborús felkészítő anyagot szemlézett. Ezzel szórták tele a közelmúltban Hollandia postaládáit. A videó arról szólt, hogy legyen háború esetére egy terved.

Mit kell csinálnod akkor, ha például 72 órán keresztül nincsen áram, telefon?

Hollandiában szabadon és biztonságban élünk, de számos más része a világnak nem biztonságos. A holland hadsereget a korábbiaknál jobban kell támogatnunk, hogy meg tudjanak védeni minket – szól a magyar hölgy narrációja. 

Egy másik verzióban ugyanez a hangolás. Egy nyári hír szerint Máxima holland királyné terepszínű ruhában, karján persze színarany Rolexszel, kifestett körmökkel hadgyakorlaton vett rész, példát mutatva a harci készülődésre.  

Ács Dávid a háború gondolatának csepegtetői közé állt be állt be, amikor a háborút butaságnak nevezte. Néhány párbeszédrészlet:

„Hölgy: – Ahhoz mit szól, ha besorozzák majd önöket és mehetnek a frontra katonának?

Ács Dániel: – Hát ez butaság.

Hölgy: – Nem butaság. Majd megtudja, ha ott lesz.”

„– Mi lesz, ha mégsem a Fidesz nyeri meg a választásokat?

– Káosz és nyomor. „

„– Mi lesz, ha a Tisza nyer?

– Ha a Tisza nyer? Háború. Egyszerű.

– Kerítést lebontani, jönnek a migránsok.”

És persze Nyugat-Európa nem csak csepegteti a háború gondolatát. Éppen ma ülésezik a „tettre készek koalíciója” – franciák, britek, ukránok –, hogy alternatívát kínáljanak az amerikai-orosz béketervvel szemben.

A 444 és a többi baloldali médium szintén ehhez kapcsolódik. Élükön Magyar Péterrel, aki nemcsak a magyar családokat akarja tönkretenni hamisnak mondott programjával, amelyet azonban a magyar családok mégis igaznak gondolnak (talán azért is, mert Pojáca eddig mindig hazudott nekik). 

Mondhatja azt is a háborúról, mint Ács Dániel, hogy butaság. Azt sem hiszi el Weber katonájának senki. Zuhan is a Tisza népszerűsége. Nyilván nem véletlenül.

***

(Fotó: Kisbenedek Attila, AFP)

csulak
2025. december 08. 18:56
Mit ajánl Magyar Péter? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Gender ideológiát. Ukrajna támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráns áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. Szavazz a nyomorra!
galancza-2
2025. december 08. 18:29
méltóságos horváth k. uram, kérlek alássan! A tisza sajnos nem zuhan ,csak megtorpant. Amúgy ezen a kecskeméti gyűlésen 99%-ban fanatikus fideszesek vettek részt.Meg 1% aberrrált poloskás. Tehát nem csoda hogy háborúellenes, poloskaellenes válaszok születtek. A fideszes amcsi cég szerint jelenleg 44%-on áll a Fidesz. Tehát sajnos poloska nem zuhan. méltóságos hori uram, kérlek alássan! Be kéne fejezni a beteges önámítást a Fidesz 2026-os győzelme érdekében. 44%-a ugyan lehet győzni de veszíteni is. Pláne úgy hogy ki tudja milyen lesz tavasszal a külpolitikai, külgazdasági helyzetünk.Ha szar,akkor simán 40%-ra eshet a Fidesz.És akkor...... Szóval méltóságos hori uram,kérlek alássan! Ideje lenne észhez térnetek. poloska a sok süket dumája miatt megtorpant,de továbbra is brutális a Fideszgyűlölet az országban. Ezt a Fidesz-barát amcsi cég is igazolta,csak 44%. Ha zuhanna poloska akkor a Fidesz minimu 49%-on állnna most.
Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!