Ft
Ft
11°C
4°C
Ft
Ft
11°C
4°C
12. 08.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 08.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
háború Brüsszel Moszkva Ukrajna Friedrich Merz Orbán Viktor EU

Áll a bál, tajtékzik a brüsszeli elit: Orbán Viktor már megint „felhatalmazás nélkül tárgyal”!

2025. december 08. 05:16

Már előre készítik a terepet ahhoz, hogyan lehet felülírni a tényleges népakaratot, és lediktátorozni azokat, akiknek éppenséggel van demokratikus felhatalmazásuk.

2025. december 08. 05:16
null
Ungváry Zsolt
Ungváry Zsolt

Orbán Viktor moszkvai útja miatt – szokás szerint – idegbajt kaptak az Unió fura urai, akiket lassan villásreggelire sem hív senki, nem hogy fontos diplomáciai tárgyalásra. A legnagyobb törpe, Merz német kancellár rögvest kijelentette, hogy a magyar miniszterelnöknek „nem volt felhatalmazása” erre.

Hogy ezt a „felhatalmazást” kitől kellett volna elnyerni, azt nem fejtette ki, de sejthetjük, mire gondolt.

Nagy birodalmak bürokratái és helytartói azt képzelik, hogy ők jogosultak engedélyt adni másoknak, és ezt (szó szerint vagy képletesen a kardjukra csapva) újra és újra elismétlik. Ritka, hogy valaki felhívja a figyelmet a tévedésükre, de azért megtörténik. A hatalom mibenléte és eredete ennél ugyanis bonyolultabb és misztikusabb. „Nem tudod, hogy hatalmam van arra, hogy szabadon bocsássalak, de hatalmam van arra is, hogy keresztre feszítselek?”, kérdezte kétezer éve a kor (azóta már rég elbukott) legnagyobb birodalmának helytartója, amire a kiszolgáltatott fogoly csak ennyit mondott: „Semmi hatalmad sem volna fölöttem, ha onnan felülről nem kaptad volna.”

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Orbán Viktor közbelépett: a választásra is hatással lesz, ami az elmúlt hetekben történt Magyarországon

Orbán Viktor közbelépett: a választásra is hatással lesz, ami az elmúlt hetekben történt Magyarországon
Tovább a cikkhezchevron

És itt a „felülről” jelentse bár a császárt vagy a nála is sokkal hatalmasabb Teremtőt, mindenképpen eltörpíti a magát élet-halál urának képzelő helytartót.

Pilátus egyébként annyival érettebb, okosabb és alázatosabb volt mai utódainál, hogy rájött saját hibájára, és „ettől fogva azon volt, hogy elbocsássa őt”; más kérdés, hogy a zsidó főpapok előtt végül is kapitulált.

Szerencsére külügyminiszterünk a modern kor nyelvén azért megválaszolt az önjelölt berlini cézárnak; leszögezte, hogy nekünk, magyaroknak nincs szükségünk sem engedélyre, sem pedig mandátumra egyetlen külföldi tárgyaláshoz sem. 

Ezt is ajánljuk a témában

Az öntudatos, büszke kiállásnak persze megvannak idehaza az alternatívái, időnként kormányrúdhoz is jutnak, s ilyenkor be-bemasírozik valamelyik szomszéd, vagy egyszerűen elcsatolja a fél országot.

Akik örök igazodási és megfelelési kényszerben vannak, azok kéjesen szoktak csatlakozni az efféle gőgös kioktatáshoz.

„Orbánnak nincs felhatalmazása soros elnökként külügyi kérdésekben képviselni az Uniót”, nyilatkozta egy efféle külső kontrollos figura, valami Tompos Márton nevű alak,

valami Momentum nevű párt hajdani elnöke tavaly októberben. (Megnéztem Tompos wikipédia oldalát, ami szerint még ő az elnök, noha már nem is az. Egymillió forintos kérdés: akkor vajon ki? Spoiler: Rózsa András. És akkor még mondja valaki, hogy nem változatos az ellenzéki élet.)  

Magyar Péternek is megtetszett a kifejezés, ő október 23-án hányta a miniszterelnök szemére, hogy „semlegességről beszél, amire nincs felhatalmazása a magyar néptől, mivel a történelmi felhatalmazás egészen másra van”. 

2024 júliusában Charles Michel, az Európai Tanács elnöke szintén azt mondta Orbán akkori moszkvai útjáról, hogy „az EU soros elnökségének nincs felhatalmazása arra, hogy az EU nevében tárgyalásokat folytasson Oroszországgal. Az Európai Tanács álláspontja egyértelmű: Oroszország az agresszor, Ukrajna az áldozat. Ukrajna nélkül nem lehet Ukrajnáról tárgyalni”. (Hol van már e vátesz-szerű, remek történelmi érzékű Charles Michel, kérdezhetnénk, hiszen azóta már Antonio Costa  lett az utóda – gyorsan cserélődnek ezek a bürokraták, idővel csak lexikonok és az internet segít felidézésükben, bár gyakran pontatlanul, hiszen Wikipédia oldala szerint Michel is még mindig hivatalban van…)

Ezt is ajánljuk a témában

Ha már határokon innen és túl ennyire izgatja sokak fantáziáját, vajon mire és kitől van felhatalmazása a magyar miniszterelnöknek, viszonylag egyszerűen felelhetünk:

sorozatban négy országos választáson, a nemzet többségétől kapta; programja és tevékenysége pedig nagyjából összhangban van azzal a történelmi hagyománnyal, amely alapvetően a függetlenségre, a szuverenitásra épül, és röviden úgy foglalható össze, hogy ne dumáljanak bele mások abba, hogy mi mit csinálunk.

Lehet rendezni afféle játékokat, hogy ki kinek drukkol a magyar választásokon – Berlin, Brüsszel, Kijev az ellenzéknek, Washington, Róma és talán Moszkva a jelenlegi kormánynak, Varsó megosztott, Kuala Lumpurt vagy Port Vilát (ez Vanuatu fővárosa) pedig jó eséllyel nem nagyon érdekli –, de azért kizárólag a magyarok fognak erről dönteni, remélhetőleg a maguk érdekei szerint.

Érdekes egyébként, hogy amikor a német kancellárt Friedrich Merznek hívják, akkor a balliberális globalista hazai erők szemében követendő orákulum a berlini kormány és tisztelettel vegyes alázattal kell hivatkozni arra, amit felhatalmazás ügyben mond. Ha azonban egy másik német kancellárhoz kapcsolódik a felhatalmazás, mindjárt ördögtől valóvá válik. Tudat alatt persze lehet, hogy dolgozik bennük a vágy effélére, az 1933-as „felhatalmazási törvénynek” volt ugyanis köszönhető, hogy Hitler parlamenti kisebbségből is kormányozhatott.

A demokratikus választói akarat megkerülése mintha tetszene ezeknek a Merz-emberkéknek,

és már előre készítik a terepet ahhoz, hogyan lehet felülírni a tényleges népakaratot, és lediktátorozni azokat, akiknek éppenséggel van demokratikus felhatalmazásuk.

***

Ezt is ajánljuk a témában

(Nyitókép: John Thys / AFP)

Ezt is ajánljuk a témában

Ezt is ajánljuk a témában

***

Összesen 95 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Csubszi
2025. december 08. 09:37
Merz, Macron és Starmer- a három bukott elnök! Pár hónap és végetek!
Válasz erre
0
0
Csubszi
2025. december 08. 09:31
Csak tisztázzuk, nyugati senkik: Az EU nem EGY ország, és Ursika nem a császárnő!
Válasz erre
0
0
egonsamu-2
2025. december 08. 09:15
Merz, az arrogáns BlackRock-ügynök konzervatív írányt ígért, a zöldítés visszafordítását és a migránsok hazaküldését. A kancellári szerepet a második választási menetben a kommunisták szavazataival tudta csak megszerezni. A saját bünbandájának is egy része ellene szavazott. Kancellárként pedig szocialista pénzügyese mondja meg, mit kell tenni. Ez a gerinctelen féreg akarja Magyarországot kioktatni? A jövendö Germanisztán Kalifátusban majd vitézkedhet.....
Válasz erre
4
0
Karvaly
2025. december 08. 09:03
Nem értem, miért nem használtok trollszűrőt. Azóta mókás látni, hogy erőlködnek, de feleslegesen. Ha valakit érdekel, leírhatom, hogy honnan és mit kell feltenni hozzá.
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!