Áll a bál, tajtékzik a brüsszeli elit: Orbán Viktor már megint „felhatalmazás nélkül tárgyal”!

Orbán Viktor moszkvai útja miatt – szokás szerint – idegbajt kaptak az Unió fura urai, akiket lassan villásreggelire sem hív senki, nem hogy fontos diplomáciai tárgyalásra. A legnagyobb törpe, Merz német kancellár rögvest kijelentette, hogy a magyar miniszterelnöknek „nem volt felhatalmazása” erre.

Hogy ezt a „felhatalmazást” kitől kellett volna elnyerni, azt nem fejtette ki, de sejthetjük, mire gondolt.

Nagy birodalmak bürokratái és helytartói azt képzelik, hogy ők jogosultak engedélyt adni másoknak, és ezt (szó szerint vagy képletesen a kardjukra csapva) újra és újra elismétlik. Ritka, hogy valaki felhívja a figyelmet a tévedésükre, de azért megtörténik. A hatalom mibenléte és eredete ennél ugyanis bonyolultabb és misztikusabb. „Nem tudod, hogy hatalmam van arra, hogy szabadon bocsássalak, de hatalmam van arra is, hogy keresztre feszítselek?”, kérdezte kétezer éve a kor (azóta már rég elbukott) legnagyobb birodalmának helytartója, amire a kiszolgáltatott fogoly csak ennyit mondott: „Semmi hatalmad sem volna fölöttem, ha onnan felülről nem kaptad volna.”