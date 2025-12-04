Megfagyott a levegő: Szijjártó Bécsben vitt be olyan gyomrost Brüsszelnek, hogy azóta sem tértek magukhoz

Az Európai Unió bizonyos megközelítései károsak és veszélyesek a nemzetközi politikában, épp ez az oka annak, hogy a közösség nincsen ott annál az asztalnál, ahol a kontinens legfontosabb konfliktusait rendezik – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Bécsben.

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) plenáris ülésén először is azt emelte ki, hogy Magyarország Ukrajna közvetlen szomszédjaként