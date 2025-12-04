Most már biztos: hiába figyelmeztette az ukránokat Szijjártó, soha nem fognak leállni

Kijöttek a friss adatok: Magyarország, Szlovákia és Lengyelország kezében van Ukrajna sorsa
A Reuters ismertette a döbbenetes számokat.
Nem foglalkoztatja őket Magyarország energiaellátása.
Az ukrán hírszerzés szerint robbanás történt az oroszországi Barátság kőolajvezeték egyik szakaszán, amelyen keresztül orosz olaj jut többek között Magyarországra is – emlékeztetett az Unian.
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a dróntámadásokat a magyar szuverenitás elleni támadásnak nevezte.
A cikk kiemeli, hogy Robert Brovdit, az ukrán dróncsapatok parancsnokát kitiltották Magyarországról. Az ukrán fél jelezte: további támadások várhatók, amíg Oroszország nem hagy fel Ukrajna megtámadásával.
Ezt is ajánljuk a témában
A Reuters ismertette a döbbenetes számokat.
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.
Nyitókép: Gints Ivuskans / AFP
Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.
Megtalálták a kiskaput Von der Leyenék.
„Nem vagyunk felkészülve arra a valóságra, amelyben jelenleg élünk” – mondta az olasz védelmi miniszter.
A NATO-főtitkár szerint állandó éberségre van szükség.