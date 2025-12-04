Ft
háború Háború Ukrajnában Magyarország dróntámadás Ukrajna orosz-ukrán háború Oroszország Barátság kőolajvezeték Szijjártó Péter kőolajvezeték

Most már biztos: hiába figyelmeztette az ukránokat Szijjártó, soha nem fognak leállni

2025. december 04. 12:51

Nem foglalkoztatja őket Magyarország energiaellátása.

2025. december 04. 12:51
null

Az ukrán hírszerzés szerint robbanás történt az oroszországi Barátság kőolajvezeték egyik szakaszán, amelyen keresztül orosz olaj jut többek között Magyarországra is – emlékeztetett az Unian.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a dróntámadásokat a magyar szuverenitás elleni támadásnak nevezte.

A cikk kiemeli, hogy Robert Brovdit, az ukrán dróncsapatok parancsnokát kitiltották Magyarországról. Az ukrán fél jelezte: további támadások várhatók, amíg Oroszország nem hagy fel Ukrajna megtámadásával.

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitókép: Gints Ivuskans / AFP

