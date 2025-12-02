Vége a vitának, grandiőz taslit kapott Magyar Péter és a teljes balos ellenzék – méghozzá nem is akárhonnan!

2024-ben a magyarok 6 százaléka nem tudta megfelelően kifűteni otthonát – ez is kedvezőbb arány az uniós átlaghoz képest, 2010-hez viszonyítva pedig javulást mutat (akkor 11 százalék volt). Ma Németországban és Hollandiában valamivel (Franciaországban pedig lényegesen) rosszabb a helyzet, mint Magyarországon, noha 2010-ben még messze jobban álltak; akkoriban a hollandok szinte nem is ismerték ezt a problémát, aztán 2022 óta drasztikusan romlott a helyzet. Hogy a globális felmelegedés vagy az ukrajnai háború (és a kapcsolódó szankciók) miatt-e, azt mindenki döntse el maga.

Hátraléka, illetve tartozása (akár rezsivel, akár lakbérrel vagy törlesztéssel kapcsolatban) 2024-ben százból 9 magyar háztartásnak volt, ami az uniós átlagnak felel meg

– 2010-ben még minden negyedik magyar háztartás esett fizetési késedelembe, ami az akkori uniós átlag kétszerese volt. Persze úgy pláne könnyű javítani, ha mások meg rontanak, nem is keveset: Luxemburg például mára szorosan Magyarország mellett található a rangsorban. (Már-már azt hinném, hogy a luxembourgi székhelyű Eurostat elírt valamit, ha nem ismernék magam is ott élő, diplomás lakástulajdonost, aki az emelkedő törlesztőrészletek, a növekvő költségek és az egyidejű munkahelyi megszorítások miatt már második éve mondott le a nyaralásról. Ami egyébként azoknak is a bűne, akik belehiszterizálták őket abba, hogy „Orbánisztánból” menekülni kell, ide valaha visszatérni pedig végzetes önsorsrontás lenne.)

A magyarokat kirekesztő fajtának tartók számára érdekes lehet továbbá, hogy Unió-szerte itt az egyik legritkább a lakhatással kapcsolatos diszkrimináció.

A szegényebbek 2,2 százaléka érzékelt az elmúlt öt évben megkülönböztetést lakáskereséskor – Belgiumban ez az arány 17 százalék, Hollandiában 13, de az uniós átlag is közel ötszöröse a magyarnak. Az se feltétlenül indok, hogy itt eleve van az embereknek saját lakásuk, tehát nem is igen kerülnek lakáskeresési helyzetbe – a lengyeleknél is magas a lakástulajdon aránya, de ott mégis minden tizedik szegény tapasztalt diszkriminációt.