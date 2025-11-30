Ft
Leckét adtak Magyar Péternek a miskolci tiszások – megtanították neki, mennyit ér a Facebook-politizálása

2025. november 30. 06:00

Jól kinéznénk, ha a miniszterelnök a kormányülésről, a Fehér Házból vagy a Kremlből kijőve azzal kezdene flexelni, hogy hányan látták, ahogy a benzinkútnál kávézik!

2025. november 30. 06:00
null
Francesca Rivafinoli
Francesca Rivafinoli

Csak szólok”, hogy miközben „Orbán Viktor kínos ATV interjúját 1 millióan látták”, az én jánoshalmai hajvágásomat „3 millióan

(és különben is, az én nagyapám Erőssebb)

– amikor ilyesfélét olvashatunk egy pártvezértől, egy grafitportrés és három sütisütős bejegyzéssel megtoldva, méghozzá egy ciklusvégi időszakban, amikor a választók elkezdik sorra félretenni a popcornt és helyette kezükbe venni a nagyítót, kormányzóképességet kutatván, akkor minden Medián nélkül is felsejlik némi fonnyadás.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Óriási bravúr: a választás eredményét is befolyásolhatja, amit Orbán Viktor tett Moszkvában

Óriási bravúr: a választás eredményét is befolyásolhatja, amit Orbán Viktor tett Moszkvában
Tovább a cikkhezchevron

Nem mintha egy-egy habos almásos fotó ne árulna el egyet s mást a tekintetben, hogy miként bánna adott politikus a rábízottakkal: lám, arra gondosan ügyel, hogy a saját konyhájának minden zuga csillogjon-villogjon és ő maga a hétvégi tésztagyúrás közben is kellően igényes öltözékben pózoljon,

ugyanakkor a mások számára készített süteményt a jólvanazúgy elve alapján csapja össze a lehető legmegúszósabban.

Nagyjából minden második mondatban buzgón hivatkozik a felmenőire (akikről nem tehet) – ám a nagymama türelmét meg sem próbálja átvenni (amiről viszont tehet). A színpadi látványelemek stimmelnek, a produktum viszont olyan, hogy csak a legbelső maghoz odaférőknek jut nagyjából mindenből, míg a periféria választhat a habtalan, kokszos tészta és az üres tepsirészek között. Az például nem vall túlfejlett problémamegoldó készségre, hogy „miután nem bírtam megfelelően elegyengetni a habot a sütemény tetején (és fel se merült bennem, hogy felverjek még egy fehérjét, kipótolandó a hiányosságokat), még ráadásul a sütési időt sem várom ki, hisz annak a habnak már úgyis mindegy”.

Ha a jánoshalmai borbély szúrt volna el valamit, mondaná-e vajon a TISZA-vezér, hogy „mivel bénán vágta le a hajamat, inkább meg se mosom rendesen, hisz annak már úgyis mindegy”?

De térjünk vissza ehhez a lájkvadászós nézettségesdihez, a héten ugyanis a miskolci Tisza-sziget-tagok csúnyán a pártelnök arcába dörgölték, hogy mennyiben érdemes a kattintásszámokat konkrét, kézzel behúzott szavazatokként kezelni. Történt, hogy Bohár Dániel a minap mások mellett Zemenszky Kitti miskolci jelöltjelöltet is felhívta, aki egyébként politológus végzettségű és a Tisza kommunikációs koordinátora. Ennek megfelelően nem is fagyott le a telefonhívástól, hanem felkészülten tájékoztatta Bohárt arról, hogy már csak hány napig kell „vergődnie” – mire Bohár megköszönte neki ezt az üdítően ötletes és eredeti választ. Az erről készült videót a TISZA elnöke külön kiposztolta, olyasféle keretezéssel, hogy hihi, a propagandista észre se vette, hogy Kitti ironizált vele. A kommentszekció jól el is röhögcsélt azon, hogy milyen ostoba ez a Bohár, jól felmosta vele a padlót a Kitti – majd sorra leszögezték, hogy ilyen belevaló csajokra van szükség a parlamentben is.

A videóba Magyar Péter oldalán a számláló szerint nem kevesebb mint 1,3 millióan néztek bele (köztük magam is kétszer), 43 ezer lájk is érkezett Kitti teljesítményére.

Majd másnap kezdetét vette a tiszás előválasztás első fordulója – ahol Zemenszky Kittit kiszavazták.

Helyben, már az első körben. A miskolci tiszások egy 74 éves sajószentpéteri exkisgazdára is inkább voksoltak, mint a két nappal korábban (egyetlen mesterkélt megnyilvánulás alapján, minden egyéb elhallgatásával) Facebook-sztárrá vált nőre.

Nem mintha ne lenne eleve veszélyes gondolat, hogy a több megtekintés automatikusan jobb és kívánatosabb tartalmat jelent. Magyar Péter Facebook-oldalán a süteménysütős videó egymillió „megtekintésnél” jár (ahol „megtekintés” alatt legalább három másodpercnyi lejátszás értendő), a hajvágós pedig 1,1 milliónál (utóbbiba az Instán is belenéztek félmilliószor, a Youtube-on pedig 134 ezerszer, ezeket összeadva jöhetett ki az európai parlamenti képviselőnek a „3 millió”; jó, hát kertésznek készült ő, nem matematikusnak). Ehhez képest a csákberényi országjárásos videóba 364 ezren kukkantottak bele, a tabiba 238 ezren –

a magyari logika szerint azt kellene megállapítanunk, hogy a konyhában almát reszelő és a borbélyszékben ücsörgő Magyar Péter többszörösen lenyomja a kampánykörúton szónokló politikust.

Hogy neki igazából a konyhában a helye, arra messze többen kíváncsiak. Lásd még a 42 ezer lájkot hozó rajzolt portréképét („Sokan kértétek, hogy osszam meg” – írta, amely fordulat köztudottan a „Senki sem kérte, de lájkokra van szükségem” szinonimája), amihez képest a közvetlenül utána következő egri országjárásos-szónoklatos posztot a kifejezett „lájkold a videót” felszólítás ellenére is csak 18 ezren kedvelték. Bő kétszer alkalmasabb műtermi modellnek, mint politikusnak – állapíthatnánk meg a logikája alapján.

Oldalán az utóbbi idők legnépszerűbb videója az, amelyiken egy hétéves kislány betanult szöveggel átad neki egy saját készítésű karkötőt, mire a TISZA-vezér átöleli, amit a kislány zavart engedelmességgel fogad, hogy azután a kamera ráközelítsen a pártelnök kezére, amint Radnai Márk rendezésében meghatottan morzsolgatja az ajándékot. 

Különösen a nő- és gyermekjogok védelmezőihez fordulok, akik szerint nincs annál hitványabb húzás, mint amikor egy politikus a saját unokáit mutogatja, kampánycéllal mintegy: dicsőségnek nevezhetjük-e vajon, hogy ilyen nagyot futott az interneten ez az idegen kiskorú bevonásával felvett színjáték?

A sok-sok politikusi kvalitás közül melyek olvashatók ki egy efféle tartalomból? Hogy tán Gyurcsányt is felülmúlja csepűrágásban?

A Facebookon tavaly nem kevesebb mint 158 ezer lájkot kapott az a szenteste kitett kép, amelyen a TISZA-vezér két fiával látható – pár nappal később egy külön bejegyzésben fel is hívta követői figyelmét, hogy az lett „a valaha volt legnépszerűbb hazai Facebook poszt” (ami persze nem igaz), és hogy ez azt jelenti, hogy „Vége van. A virtuális térben és a valóságban is, miniszterelnök úr”. Ha ehhez képest manapság a népszerűbb sütögetős bejegyzései ezen lájkmennyiség mindössze egyharmadát képesek generálni, a politikaibb jellegű tartalmai pedig olykor tízezer alatti kedveléssel halnak el, akkor abból milyen következtetést vonjunk le? Árad vagy fárad?

Az egyébként stimmel, hogy az ATV YouTube-csatornáján az Orbán-interjúnál egymillió megtekintést mutat a számláló –

a Facebookkal ellentétben ott csak az minősül megtekintésnek, ha a videót minimum fél percig, szándékosan nézik, így eleve amatőr hiba, illetve méretes megtévesztés annak számait összevetni egy másik politikus bármely Facebook-bejegyzésével.

(Megjegyzendő, hogy az ATV Youtube-csatornáján a másfél órás Orbán-interjú az elmúlt öt év legnézettebb videója – bőven veri azt a kétperces performanszt is, amelynek során Magyar Péter faképnél hagyta Rónai Egont.) Az azonban nem véletlen, hogy a TISZA-vezér inkább YouTube-almát hasonlít Facebook-körtéhez, mint hogy Facebook-kisvideót Facebook-kisvideóval összevetve rögzítse a valóságot: míg az ő november 19-i hajvágásának nézettsége 1,1 millió, a miniszterelnök november 25-i zalai benzinkúti kávézása alatt 1,6 milliónál tart a számláló. Orbán Viktor beugrik egy kínai étterembe – bő kétmilliós nézettség; Trump elnök a Fehér Ház előtt kijelenti róla, hogy „nagyszerű vezető”

szintén kétmillió megtekintés, plusz a kommentszekcióban román, cseh, német, bosnyák, belga, lengyel, francia, norvég, szerb, portugál, olasz, brit (satöbbi) elismerések.

A november 11-i ATV-interjú kapcsán önálló életre kelt kisvideók közül a firkált jegyzeteit ábrázoló, jótékonysági célokat szolgáló pulóver kicsomagolását egymillióan látták, azt a másnapi párbeszédet pedig, hogy „– Elnök úr, elkapkodták a jegyzetes pulcsikat. Számított rá, hogy divatdiktátor lesz?”  „– Mindig az a legizgalmasabb dolog, amit nem egészen ért az ember” kétmillióan. Előtte az Alusisakokat elő! Mindent a híres jegyzetről” 1,7 millió megtekintéssel hasít, egy másik jegyzetmagyarázós ugyanennyit számlál. Kisgyerek és kiskutya felhasználása nélkül, egy saját szellemi termék témájában, amelyet ráadásul az ellenzék tett híressé.

Csak ezekről a számokról kevésbé tudunk, mert a helyükön vannak kezelve –

jól kinéznénk, ha a miniszterelnök a kormányülésről, a Fehér Házból vagy a Kremlből kijőve azzal kezdene flexelni, hogy bibibá, bubú, hányan látták, ahogy a benzinkútnál kávézom, micsoda népszerűség ez, lájkold.

Mindenesetre eltelt immár két hét a firkás interjú óta, és nicsak, mit posztol ki Karácsony Gergely „Tart a közgyűlés” felirattal? Egy fotót a közgyűlés alatt firkált képes jegyzetéről. Mutatván, hogy neki is van olyan. Jó ötlet volt: ötször-tízszer annyi reakciót zsebelt be, mint amennyit Orbán utánzása nélkül, alapesetben szokott.

Lássuk, vajon Németh Szilárd vagy akár Dúró Dóra nekiáll-e utánzásiból habos almást sütni. Ha igen, feltétlenül visszatérhetünk majd arra a kérdésre, hogy melyik politikusnak nagyobb az elérése.

***

(Nyitókép: Facebook)

 

kir2vik
2025. november 30. 07:54
Bírom ezt a képet, még tegyék ki sokszor. Egyrészt úgy néznek ki, mint a buzik, másrészt látszik, ki a főnök. Aki a kicsi vállára teszi a kezét. Hogy ez a hiú majom Pöti ezt nem vette észre még?
Válasz erre
1
0
Chekke-Faint
•••
2025. november 30. 07:41 Szerkesztve
Én azt is el tudnám képzelni, hogy Orbán Viktor képes lenne egy tisza nagygyűlésen nagy tapssal egy sikeres beszédet mondani. Csak így reggel Francseszka után....DDD
Válasz erre
4
0
states-2
2025. november 30. 07:22
Csak azt a statisztikát terjesztem, amit sajátkezűleg hamisítok. Így módosította Pszichopeti az ismert mondást.
Válasz erre
5
0
greeen
2025. november 30. 07:09
Héja 2025. november 30. 06:15 M. Péter hazugságai szánalmasak. A fickót nem zavarja, hogy naponta bukik le A fickót? A szavazóit. Mennyire lehetnek barmok, ha a mindennapos kínos lebukás, hiszti után még mindig képesek kitartani, és rájuk nyomni az X-et? Mennyire utálhatják Orbánt, ha mindent félretéve támogatják? A negró világíthat a szájukba
Válasz erre
8
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!