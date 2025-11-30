Leckét adtak Magyar Péternek a miskolci tiszások – megtanították neki, mennyit ér a Facebook-politizálása

Nagyjából minden második mondatban buzgón hivatkozik a felmenőire (akikről nem tehet) – ám a nagymama türelmét meg sem próbálja átvenni (amiről viszont tehet). A színpadi látványelemek stimmelnek, a produktum viszont olyan, hogy csak a legbelső maghoz odaférőknek jut nagyjából mindenből, míg a periféria választhat a habtalan, kokszos tészta és az üres tepsirészek között. Az például nem vall túlfejlett problémamegoldó készségre, hogy „miután nem bírtam megfelelően elegyengetni a habot a sütemény tetején (és fel se merült bennem, hogy felverjek még egy fehérjét, kipótolandó a hiányosságokat), még ráadásul a sütési időt sem várom ki, hisz annak a habnak már úgyis mindegy”.

Ha a jánoshalmai borbély szúrt volna el valamit, mondaná-e vajon a TISZA-vezér, hogy „mivel bénán vágta le a hajamat, inkább meg se mosom rendesen, hisz annak már úgyis mindegy”?

De térjünk vissza ehhez a lájkvadászós nézettségesdihez, a héten ugyanis a miskolci Tisza-sziget-tagok csúnyán a pártelnök arcába dörgölték, hogy mennyiben érdemes a kattintásszámokat konkrét, kézzel behúzott szavazatokként kezelni. Történt, hogy Bohár Dániel a minap mások mellett Zemenszky Kitti miskolci jelöltjelöltet is felhívta, aki egyébként politológus végzettségű és a Tisza kommunikációs koordinátora. Ennek megfelelően nem is fagyott le a telefonhívástól, hanem felkészülten tájékoztatta Bohárt arról, hogy már csak hány napig kell „vergődnie” – mire Bohár megköszönte neki ezt az üdítően ötletes és eredeti választ. Az erről készült videót a TISZA elnöke külön kiposztolta, olyasféle keretezéssel, hogy hihi, a propagandista észre se vette, hogy Kitti ironizált vele. A kommentszekció jól el is röhögcsélt azon, hogy milyen ostoba ez a Bohár, jól felmosta vele a padlót a Kitti – majd sorra leszögezték, hogy ilyen belevaló csajokra van szükség a parlamentben is.

A videóba Magyar Péter oldalán a számláló szerint nem kevesebb mint 1,3 millióan néztek bele (köztük magam is kétszer), 43 ezer lájk is érkezett Kitti teljesítményére.