Leckét adtak Magyar Péternek a miskolci tiszások – megtanították neki, mennyit ér a Facebook-politizálása

Helyben, már az első körben. A miskolci tiszások egy 74 éves sajószentpéteri exkisgazdára is inkább voksoltak, mint a két nappal korábban (egyetlen mesterkélt megnyilvánulás alapján, minden egyéb elhallgatásával) Facebook-sztárrá vált nőre.
Nem mintha ne lenne eleve veszélyes gondolat, hogy a több megtekintés automatikusan jobb és kívánatosabb tartalmat jelent. Magyar Péter Facebook-oldalán a süteménysütős videó egymillió „megtekintésnél” jár (ahol „megtekintés” alatt legalább három másodpercnyi lejátszás értendő), a hajvágós pedig 1,1 milliónál (utóbbiba az Instán is belenéztek félmilliószor, a Youtube-on pedig 134 ezerszer, ezeket összeadva jöhetett ki az európai parlamenti képviselőnek a „3 millió”; jó, hát kertésznek készült ő, nem matematikusnak). Ehhez képest a csákberényi országjárásos videóba 364 ezren kukkantottak bele, a tabiba 238 ezren –
a magyari logika szerint azt kellene megállapítanunk, hogy a konyhában almát reszelő és a borbélyszékben ücsörgő Magyar Péter többszörösen lenyomja a kampánykörúton szónokló politikust.
Hogy neki igazából a konyhában a helye, arra messze többen kíváncsiak. Lásd még a 42 ezer lájkot hozó rajzolt portréképét („Sokan kértétek, hogy osszam meg” – írta, amely fordulat köztudottan a „Senki sem kérte, de lájkokra van szükségem” szinonimája), amihez képest a közvetlenül utána következő egri országjárásos-szónoklatos posztot a kifejezett „lájkold a videót” felszólítás ellenére is csak 18 ezren kedvelték. Bő kétszer alkalmasabb műtermi modellnek, mint politikusnak – állapíthatnánk meg a logikája alapján.
Oldalán az utóbbi idők legnépszerűbb videója az, amelyiken egy hétéves kislány betanult szöveggel átad neki egy saját készítésű karkötőt, mire a TISZA-vezér átöleli, amit a kislány zavart engedelmességgel fogad, hogy azután a kamera ráközelítsen a pártelnök kezére, amint Radnai Márk rendezésében meghatottan morzsolgatja az ajándékot.