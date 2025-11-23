Ft
11. 23.
vasárnap
Tisza Párt jelöltjei migráció Francesca Rivafinoli migránsbűnözés Magyar Péter

Máris itt a baj: Magyar Péter egyik jelöltje nagyon csúnyát „vakkantott" a „szájkosár" alól

2025. november 23. 06:20

A huszonéves illető úgy érzi, az ő nemzedéke eddig Magyarországon leginkább korlátokat kapott. Jó, hát akkor nézzük azokat a fránya tényeket.

2025. november 23. 06:20
null
Francesca Rivafinoli
Francesca Rivafinoli

Igazán kár, hogy a tiszás jelöltjelöltek utólag kicserélgetett-átírogatott közhelyes politikai tervei és víziói körüli „technikai malőr” elvitte a show-t,

pedig legalább annyi érdekességet rejt a bemutatkozások egyedibb, önéletrajzi része – azokból sejlik ugyanis fel az oly gondosan rejtegetni próbált világlátás és világnézet.

„Úgy érzi, az ő nemzedéke eddig leginkább korlátokat kapott: elzártságot, meg nem értést és egy olyan országot, ahol a tehetség és a szorgalom nem segíti az előrejutást. Németországban látta, miként működik egy stabil demokrácia, ahol az állam partnerként kezeli a polgárait” – olvashatjuk például egy szorgalmával és tehetségével szép eredményeket elért fiatal jelöltjelölt bemutatkozásában.

Ne nevessük ki őt szavaiért; az üres bohócfejecskés csúfolódás maradjon az összeférhetetlen bántalmazók jellemhibája.

Ne kérdezzük meg tőle azt se, hogy eddig hányszor korlátozta őt a beszédben Rogán Antal és hányszor Magyar Péter. Továbbá ne zavarjunk bele a Jelöltek Közötti Messzemenő Egyetértésbe se annak megemlítésével, hogy mindeközben Ruszin-Szendi Romulusz szerint a tiszás politikusok mind-mind épp a tehetségük és szorgalmuk révén, saját teljesítményükkel érték el sikereiket, azaz jutottak előre.

Ebben az országban, az elmúlt 15 évben is.

Hanem – mivel az említett fiatal politikusjelölt messze nincs egyedül azzal a vélekedéssel, hogy generáció nem volt még úgy elnyomva, mint az övék, és kormány nem tolt még ki annyira a polgáraival, mint a magyar – inkább folyamodjunk az ismeretterjesztés vesződségesebb, de talán annál előremutatóbb módszeréhez, és lássuk mi is, miként működik pillanatnyilag az a modellként elénk állított, tehetség- és szorgalomalapú stabil demokrácia, ahol az állam partnerként kezeli a polgárait.

„A környéken a legtöbb szírnek már rég német útlevele van” – mondja a Die Weltnek egy egyiptomi építőmérnök, Emile Bakhiet kiváló németséggel. A férfi még az áradat előtt, 2014-ben a mérnök feleségével és kisgyermekeivel együtt, turistavízummal, repülőn érkezett Németországba, majd

kopt keresztényként menedékjogért folyamodott, kérelmét azonban 2016-ban elutasították.

Erre ő nekiállt magától munkát keresni, és hamarosan el is helyezkedett építőmérnökként, 2018-ban pedig erre tekintettel tartózkodási engedélyhez jutott. Saját családi házban laknak, idősebb gyermekei már gimnazisták (még véletlenül se szakiskolába járnak), sőt, felesége (Magda) is munkába állt, ami a menedékkérő-feleségek körében meglehetősen atipikus jelenség.

A házuk előtti zászlórúdra egy német lobogót is beszereztek, olykor fel is vonják. Dicséri szomszédaikat, a céget, a helyi egyházakat és alsó-szászországi kisvárosukat; élik egy német értelmiségi mindennapi életét.

Az állammal kapcsolatos tapasztalatai azonban maradéktalanul egyeznek azzal, amit a minap egy Svédországból hazaköltözött magyar mesélt a Mandinernek: az egyiptomi családapa is hiába folyamodott német állampolgárságért, 2024-ben először 18 hónap türelmet kértek tőle, idén nyáron már további 22 hónap várakozási időt mondtak neki. Emile és Magda álljon a sor végére a maga szorgalmával és tehetségével;

először a jóval később, illegálisan érkezett muszlimot szolgáljuk ki.

És vigasztalódjon azzal, hogy nincs egyedül: egy Németországban élő Mandiner-olvasó levele szerint egy palesztin gépészmérnök ismerősük hiába dolgozik, hiába tanul folyamatosan németül és hiába segít nekik is rendszeresen (pénz soha nem fogadva el),

a legelején elkövette azt a hibát, hogy nem dobta el az iratait, így őt épp ki akarják utasítani,

de addig is elköltöztették egy 30 kilométerrel arrébb található lepukkadt konténerbe, hadd érezze a törődést.

Közben megkezdődött a tárgyalás az afgán Sayed S. ügyében: az elutasított menedékkérő idén májusban a ruhaboltban, ahol hetente néhány órát dolgozott, 26 késszúrással megölte főnöknőjét, az volt ugyanis a meggyőződése, hogy

a nő „tönkretette az életét”, mivel ő is és a kollégái is csúnyán néztek rá és „negatív energiákat” küldtek felé.

A szakvélemény szerint a 2016-ban érkezett férfi – akit többször kiutasítottak, de aztán okmányok híján nem zargattak és 2022-ben tartózkodási engedéllyel is megajándékoztak – paranoid skizofrén, ezért nem büntethető, így várhatóan pszichiátriára kerül. A stabil bezzegdemokráciában a partnerként kezelt polgárok most majd partnerek lehetnek a gyógykezelés és az őrzés finanszírozásában.

Legalább addig sem áll fenn a veszély, hogy véletlenül „csúnyán néznek” Sayedre valamely buszmegállóban.

„Ön szerint létező probléma Németországban a migránsbűnözés?” – tette fel idén ősszel a kérdést egy újságíró annak a szír bevándorlónak, aki 2015-ben, Németországba érkezésekor Angela Merkellel szelfizett. „Természetesen létező probléma” – válaszolta az időközben integrálódott és állampolgárságot is kapott férfi, hozzátéve: őt is idegesíti, hogy ezeket az embereket nem büntetik meg kellő keménységgel, nem toloncolják ki időben, gyakran azt állítva, hogy az elkövetők pszichés betegek. „De nem pszichés betegek, hanem egyszerűen agresszívak” – magyarázta.

Véleménye szerint a munkavállalási statisztikák sem teljesen stimmelnek, a papíron szereplőhöz képest kevesebb „menekült” dolgozik,

sokan ugyanis otthagyják munkahelyüket azzal, hogy „minek robotoljak a McDonaldsnál, ha a munkaügyi hivatal majdnem ugyanannyit fizet”.

„A diákok azt mondják, majd kapnak segélyt” – mondja egy fiatal müncheni testnevelő, informatika- és gazdaságtantanár is, illusztrálandó a tanulók teljes motivációhiányát. Az érettségit nem adó középiskolában, ahol tanít, minden területen hiányzik a teljesítmény iránti igény; már némelyik ötödikes is inkább kér egy egyest, mint hogy beálljon focizni. Az általános vélemény az, hogy úgyis mindenki elboldogul valahogy a társadalomban, és minek minimálbérért dolgozni, ha a segély összege se sokkal kevesebb. Az iskolák kaptak IPadeket, de már inkább elő se veszik, mert csak a gond van velük – a diákok alkalmatlanok a rendeltetésszerű használatukra, csakúgy, mint a frontális tanítás helyett elvileg alkalmazandó önálló és csoportos munkára.

A tanárok egy része gazdaságtan címén szocialista agymosást végez, sokan pedig az abszolút minimumot tanítva igyekeznek ellavírozni, meg se próbálkozva a neveléssel, nehogy konfrontálódjanak.

A fiatal (liberális) tanár ezért most magánkiadásban megjelentetett könyvében konkrét tapasztalataival emel szót a német iskolákban oly fájóan hiányzó fegyelem, egyéni felelősségvállalás és teljesítményorientáltság mellett, példaként említve a kínai oktatási rendszert –

tökéletes karácsonyi ajándék lehet németül tudó fiatal magyarországi politikusjelölteknek, hadd tájékozódjanak.

Hogy egyszer majd okosabb gondolatokkal örvendeztethessenek meg minket, ha a stabilan demokratikus pártjukban, amely oly nagyon partnerként kezeli a saját jelöltjeit, valaha leveszik róluk a szájkosarat.

***

(Nyitókép: Mediaworks)

***

zsugabubus-2
2025. november 23. 08:43
"A házuk előtti zászlórúdra egy német lobogót is beszereztek, olykor fel is vonják." Na, aranyapám, hát itt basztad el! A dossziédba bekerült: látens náci, sejthetően AfD szimpatizáns! Elvágtad magad egy életre. Ha jót akarsz, az asszonyra húzz egy krumpliszsákot és jobb lesz, ha egész nap egy kávézó teraszán ücsörögsz, esetleg drogot árulsz. A templomot messziről kerüld és időszerű lesz egy palesztin kendő+zászló beszerzése, ha már van zászlórudad, akkor használd szakszerűen!
nuevoreynuevaley
2025. november 23. 08:43
"Totális kudarc a kormány újraiparosítási politikája, amelyre ezermilliárdokat költött Az ipari termelés évek óta zsugorodik, s a mélypontot még mindig nem érte el. Az elmaradó beruházások tartós roncsolódást okoznak" ketsegtelen, a Mandi meg errol nem vakkantott...
Egyszeriember
2025. november 23. 08:32
Ha ott annyira jó, míg itt annyira rossz, miért nem ott van, miért itt? Azt ne mondja, hogy hazaszeretetből, mert van a csúsztatás, van a hazugság és volna ez a kijelentés.
toppseg
2025. november 23. 08:21
Hajrá Tisza párt! Szurkolni fogunk nektek... hogy bekerüljetek a Parlamentbe .... parlamenti díszköcsögnek Ne féljetek ! Nem fog fájni az ötödik FIDESZ 2/3 !
