Máris itt a baj: Magyar Péter egyik jelöltje nagyon csúnyát „vakkantott” a „szájkosár” alól

Ebben az országban, az elmúlt 15 évben is.

Hanem – mivel az említett fiatal politikusjelölt messze nincs egyedül azzal a vélekedéssel, hogy generáció nem volt még úgy elnyomva, mint az övék, és kormány nem tolt még ki annyira a polgáraival, mint a magyar – inkább folyamodjunk az ismeretterjesztés vesződségesebb, de talán annál előremutatóbb módszeréhez, és lássuk mi is, miként működik pillanatnyilag az a modellként elénk állított, tehetség- és szorgalomalapú stabil demokrácia, ahol az állam partnerként kezeli a polgárait.

„A környéken a legtöbb szírnek már rég német útlevele van” – mondja a Die Weltnek egy egyiptomi építőmérnök, Emile Bakhiet kiváló németséggel. A férfi még az áradat előtt, 2014-ben a mérnök feleségével és kisgyermekeivel együtt, turistavízummal, repülőn érkezett Németországba, majd

kopt keresztényként menedékjogért folyamodott, kérelmét azonban 2016-ban elutasították.

Erre ő nekiállt magától munkát keresni, és hamarosan el is helyezkedett építőmérnökként, 2018-ban pedig erre tekintettel tartózkodási engedélyhez jutott. Saját családi házban laknak, idősebb gyermekei már gimnazisták (még véletlenül se szakiskolába járnak), sőt, felesége (Magda) is munkába állt, ami a menedékkérő-feleségek körében meglehetősen atipikus jelenség.