Máris itt a baj: Magyar Péter egyik jelöltje nagyon csúnyát „vakkantott” a „szájkosár” alól

Legalább addig sem áll fenn a veszély, hogy véletlenül „csúnyán néznek” Sayedre valamely buszmegállóban.
„Ön szerint létező probléma Németországban a migránsbűnözés?” – tette fel idén ősszel a kérdést egy újságíró annak a szír bevándorlónak, aki 2015-ben, Németországba érkezésekor Angela Merkellel szelfizett. „Természetesen létező probléma” – válaszolta az időközben integrálódott és állampolgárságot is kapott férfi, hozzátéve: őt is idegesíti, hogy ezeket az embereket nem büntetik meg kellő keménységgel, nem toloncolják ki időben, gyakran azt állítva, hogy az elkövetők pszichés betegek. „De nem pszichés betegek, hanem egyszerűen agresszívak” – magyarázta.
Véleménye szerint a munkavállalási statisztikák sem teljesen stimmelnek, a papíron szereplőhöz képest kevesebb „menekült” dolgozik,
sokan ugyanis otthagyják munkahelyüket azzal, hogy „minek robotoljak a McDonaldsnál, ha a munkaügyi hivatal majdnem ugyanannyit fizet”.
„A diákok azt mondják, majd kapnak segélyt” – mondja egy fiatal müncheni testnevelő, informatika- és gazdaságtantanár is, illusztrálandó a tanulók teljes motivációhiányát. Az érettségit nem adó középiskolában, ahol tanít, minden területen hiányzik a teljesítmény iránti igény; már némelyik ötödikes is inkább kér egy egyest, mint hogy beálljon focizni. Az általános vélemény az, hogy úgyis mindenki elboldogul valahogy a társadalomban, és minek minimálbérért dolgozni, ha a segély összege se sokkal kevesebb. Az iskolák kaptak IPadeket, de már inkább elő se veszik, mert csak a gond van velük – a diákok alkalmatlanok a rendeltetésszerű használatukra, csakúgy, mint a frontális tanítás helyett elvileg alkalmazandó önálló és csoportos munkára.