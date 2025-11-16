Hazaköltöző magyar Svédországról: a befogadás csak mese, ha tisztességesen próbálkozol

Helyzetemet javítandó 2020-ban, idestova öt éve, svéd állampolgárságot igényeltem.
Nem egy darab papírtól vártam a megváltást, egész egyszerűen próbáltam megfelelni magamnak, a környezetemnek, a társadalomnak. Természetünkből adódóan valahová csak tartoznunk kell. Akkoriban némileg optimistább világszemlélettel rendelkeztem – vagy ha úgy tetszik, túlontúl naiv voltam –, ezért úgy hittem, ez egy zökkenőmentes folyamat lesz. Spoilerveszély: nem így történt.
Benyújtottam a szükséges dokumentumokat, az okmányaim másolatait, részletesen és pontosan beszolgáltattam a hivatal által kért információkat: mikor érkeztem az országba, mikor, mennyit, mennyiért és kinek dolgoztam stb. Ezt követően fél évig nem is foglalkoztam az üggyel, amikor is véletlenül tudomásomra jutott, hogy hat hónap elteltével kérvényezhetem annak azonnali elbírálását, amit meg is tettem.
A válasz nem váratott túl sokat magára: a hivatal közölte, hogy nem volt kapacitásuk elővenni az ügyemet, így a kérelmemet elutasítják. Ekkor kezdeti lelkesedésem érthető okokból alábbhagyott. Mint később megtudtam, ekkor kellett volna fellebbeznem és bíróságra vinnem az ügyet, de jóhiszeműen nem tettem meg.
Türelmesen vártam, időnként telefonon érdeklődtem, néha hangot adva csalódottságomnak. Panaszaim hol meghallgatásra találtak, hol nem, de ettől függetlenül évente frissítettem az adataimat, ezzel is próbálva segíteni az illetékeseket. Így ment ez évről évre, miközben a tudatom mélyén egyre erősebb lett az érzés: a svéd társadalom nem akarja, hogy szerves részévé váljak.