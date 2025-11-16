Hazaköltöző magyar Svédországról: a befogadás csak mese, ha tisztességesen próbálkozol

M. Nagy Krisztián írása

Tizenegy év után, a nyár végén történt, hogy hazatértem Svédországból. Végleg. Igen időszerű volt ez már, az utóbbi néhány évben, olykor hangosan, olykor csendesen vívtam harcomat a honvágy és a lét elviselhetetlen könnyűségének démonaival.

Előbbi problémám erőteljesen fokozta, hogy hiába igyekeztem a lehetőségeimhez és képességeimhez mérten a lehető legjobban integrálódni a svéd társadalomba, úgy éreztem, ebből a helyiek nem kérnek.

Erre a megállapításra persze nem explicit kijelentések nyomán jutottam, udvariasabb népség ez annál. Az átlag svéd polgártárs igyekszik megfelelni a hazai értelmiség körében is hódító miszkoncepciónak, miszerint az elfogadás náluk valamiféle veleszületett szuperképesség. Mindenkit arra kérek, hogy ezt engedjük el. Ők is vágyvezérelt, hús-vér emberek, akárcsak mi. Nem misztikus lények, nem tündék, és kiváltképpen nem az Übermensch inkarnációi.

Ebből kifolyólag sokszor találtam magam ferde tekintetek kereszttüzében akár az akcentusom, akár a szociokulturális hátterem okán egészen eltérő gondolkodásom miatt. Ezzel persze nincs is baj. Hiába a globalizáció, a kollektív tudattalanban, közös regionális kultúrák mentén formálódó nemzeti identitás köszöni szépen – még a nyugati fejlett társadalmakban is – él és virul.