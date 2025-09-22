Bűnöző migráns tinédzserek: most akkor Orbánnak vagy a svéd miniszterelnöknek van igaza? – Svédországból hazatért vendégszerzőnk ítélete!

Mindezt Skandináviában.

Ez bőven túlmutatott azon, hogy egy multikulturális országban él az ember, vagy hogy egzotikumokkal találkozhatunk egy nagyváros bizonyos negyedeiben – inkább volt markáns idegenségérzetem, mármint attól, hogy jóformán minden és mindenki közel-keleti volt: az árusok, a vásárlók, a járókelők, a termékek, a boltok stílusa. Totálisan kultúridegen miliő volt, svéd szót nem, vagy csak elvétve lehetett egyáltalán hallani.

Laktam egyébként a fentebb leírt, kissé deprimált lakótelepen is egy ideig, egy kisebb városban, Jönköpingben, olyan szomáliai, észak-afrikai és közel-keleti szomszédokkal, akik zömmel 2015-ben vagy azután érkeztek, és, hogy mondjam, nem feltétlenül volt könnyű velük megtalálni a közös hangot. Ennek természetesen objektív okai is voltak, hiszen sokan eleve szegény körülmények közül, kis falvakból jöttek, és sok esetben hajlandóságuk sem volt beilleszkedni egy fejlett európai társadalomba, de az állam sem feszült meg az integrációjuk elősegítésében, így a kulturális különbségekre egy nyelvi hiányosság is rárakódott: törték az angolt, pláne a svédet, ha beszélték egyáltalán, ám

olyannal is találkoztam, akinek az írni-olvasni tudás a saját anyanyelvén sem ment.

Több történetet hallhattam messziről érkezett emberektől, melyekben elmesélték, hogyan juttatták át embercsempészek országhatárokon keresztül, hatalmas összegekért cserébe, hogy most innen támogassa akár a segélyeiből, akár máshonnan szerzett pénzből az otthon maradottakat, akiket szintén igyekszik majd Svédországba juttatni. A megfelelő nyelvoktatás és integráció hiányának eklatáns példái voltak, amikor nem csak a boltban találkoztam a svédet igen rosszul beszélő bevándorló személyzettel, de olykor még a kormányhivatalokban is alig tudtam magam megértetni az ott dolgozó ügyintézőkkel– az ország hivatalos nyelvén.