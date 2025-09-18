Ft
Ft
21°C
13°C
Ft
Ft
21°C
13°C
09. 18.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 18.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
Svédország migráció Orbán Viktor Ulf Kristersson

Írja a svéd miniszterelnök, hogy Orbánnak nincs igaza. Való igaz – nincs. A helyzet még sokkal rosszabb

2025. szeptember 18. 05:30

Olyan listákat vezet Svédország, melyeken senki sem akar első lenni.

2025. szeptember 18. 05:30
null
Varga Mátyás Zsolt
Varga Mátyás Zsolt

Írja a svéd miniszterelnök, hogy Orbán Viktornak nincs igaza. Való igaz, tényleg nincs. A helyzet ugyanis Svédországban sokkal rosszabb, mint ahogy azt a magyar miniszterelnök megírta. Szerencsére könnyű a megoldás: ha teheti Ulf Kristersson, mielőtt újfent klaviatúrát ragadna és szívhez szóló szép üzenetet írna nekünk, magyaroknak, kérdezze meg saját védelmi miniszterét!

Nem kell azt felhánytorgatni, hogy mi is lett azzal a 275 millió dollár értékű Patriot és egyéb rendszerekkel, amiket Ukrajnának vásároltak, nem. Arról kellene elbeszélgetni inkább, hogy milyen jó buli az éjszaka közepén, hosszú munka után visszatérni a Riksdagba. 

Francokat visszatérni; visszamenekülni.

Ugyanis Carl-Oskar Bohlin 39 éves svéd polgári védelmi miniszter urat hazakergették a polgártársak. Pontosabban hazakergették volna, de volt annyi lélekjelenléte a miniszter úrnak, hogy nem hagyta, hogy a privát lakcímét a palesztin mozgalom tagjai megtudják, a kezükben lévő kamerákkal és mobiltelefonokkal megörökítsék. 

Az egész „svéd ügy” viszonylag gyorsan lett heves: Orbán Viktor egy – amúgy egészen zártkörű – rendezvény során elmondta, hogy 284 kiskorú lányt letartóztattak Svédországban emberölés miatt, ami nyelvbotlás lehetett, ugyanis „csak” nyomozás folyik ellenük – milyen elborult barbár IKEA-világ ez így is, 284 15 és 17 év közötti lány ellen folyik nyomozás gyilkosság miatt... – és hát a svéd miniszterelnök, védendő a maga kis portáját, egyből lecsapott, hogy 

„felháborító hazugságok ezek”, „nem meglepő egy olyan embertől, aki a saját országában épp lebontja a jogállamot”, „Orbán kétségbeesett a közelgő választások előtt”.

Ezt is ajánljuk a témában

Amire igazából nem lehet mi mást mondani, csak azt, hogy hát igen, van egy árnyalatbéli különbség a letartóztatás és a nyomozás között, viszont láthatóan nem az a kétségbeesett, aki már csak felebaráti szeretetből figyelmezteti a kicsit távolabbi szomszédot, hogy valami gond van a portáján, hanem az, aki egyből visszatámad letagadva még azt is, hogy a Nap keleten kel és nyugaton nyugszik.

És itt értünk el oda, hogy sokkal rosszabb a helyzet Svédországban, mint ahogy azt Orbán Viktor írta/mondta, és pont olyan gyalázatos, mint ahogy azt Ulf Kristersson beismerte 2025 elején, amikor 27 nap alatt 27 bomba robbant a svédeknél:

„Teljesen egyértelmű, hogy nincs ellenőrzésünk ezen erőszakos hullám felett.”

Ugyanis a svédek nagyon nem tudják kezelni a migrációt: azon túl, hogy a svéd polgári védelmi minisztert hazakergették, a volt migrációért és menekültpolitikáért felelős miniszter – jelenleg a Kristersson-kormány külügyminisztere – bevallotta, hogy

már 2008-ban 50.000 körül lehetett a Svédországban illegálisan tartózkodók száma, ami 2022-re bizonyosan – mármint a miniszter által idézett jelentés szerint – meghaladta a 100.000 főt.

Közben az Eurostat adatai szerint 2021-től kezdve Svédország benne van a top4 tagállamban, ahol a legtöbb azon migránsok száma, akiket kitoloncoltak már egyszer, csak visszabandukoltak: 2020-ról 2024-re megnégyszereződött a számuk, egészen évi közel 10.000 főre – eközben pedig 2024-ben összesen 1,6 millió első- és második generációs „migrációs hátterű” egyén dolgozott: hazánkban cirka 200 ezer.

Közben 2008 óta Svédországban van a lakosságarányosan legtöbb szexuális-erőszak áldozat az EU 27 tagállamából.

Sőt: 2023-ban toronymagasan vezették a lakosságarányos listát a gyermekpornográfia-esetek között is, akkor százezer svédországi lakosra 151 gyermekpornográfia-eset jutott, háromszorosa a német adatnak, az unió második legrosszabb adatának. 2018 és 2022 között pedig a svédek vezették a listát a százezer főre jutó legtöbb lopás kategóriában, 3.300-2.800 közötti számokkal.

De legalább azt is elmondhatják magukról a svédek, hogy 2019 óta több ember van börtönben, mint ahány börtönférőhelyük van hivatalosan.

Ulf Kristersson szerda este nyílt levelet írt Orbán Viktornak (angolul, svédül és magyarul), amelyben arról ír, hogy mekkora nagy barátja is volt történelmileg a svéd és a magyar nemzet egymásnak.

Ezen nagy barátságra való tekintettel kérjük, seperjen fel gyorsan a portáján. A svédeknek is jobb lesz, nekünk is jobb lesz, és a teljes EU-nak is jobb lesz. Mert nem az a kérdés, hogy a 284 kiskorú lányt letartóztatták-e emberölés miatt, vagy „csak” nyomoznak ellenük. Hanem az a kérdés, hogy hogyan merülhet fel egyáltalán már a gyanúja is annak, hogy bandák kiskorú lány gyilkosokat alkalmaznak-e vagy sem.

Nyitókép: AFP/ATTILA KISBENEDEK

Összesen 55 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
gyozoporgorugasa
2025. szeptember 18. 08:50
Mázlija van ráhelnek,hogy az egyesült államokba menekült,ott szinte alig van erőszak,ill bűncselekmény ,és évről évre csökken a számuk. Lassan álgyilkosságokat kell rendezni,hogy fent tudják tartani a rendőrséget.
Válasz erre
0
0
Tegnap
2025. szeptember 18. 08:48
Cs72 2025. szeptember 18. 08:27 Ugyan, nem lenne érdemes rád hányni sem. Te is, a poloska is, a tokaleszivatott tábornok is a pöcegödörbe lesztek lapátolva az összes tiszafossal együtt. Az a sok tucat testőr meg várhatja majd a pfizerkurva legközelebbi messiását. Csakhogy jövő tavaszra a pfizerkurva is a pöcegödörbe fog kerülni.
Válasz erre
0
0
k
2025. szeptember 18. 08:40
kiabrandult-fideszes 2025. szeptember 18. 07:08 Még szerencse hogy a liberális BARBARIZMUS ennyire vak, hogy nem látja a valóságot , mert ezért nyer sok helyen a jobboldal. Beszéltem 56-osokkal akik menekültek voltak Svédországban, és torkig vannak az ottani liberális baromságokkal. Tudjuk hogy mi az az ókori sötét barbarizmus és ELMARADOTTSÁG ami Svédországban van.
Válasz erre
0
0
salátás
2025. szeptember 18. 08:37
Cs72 2025. szeptember 18. 08:17 Kiábrándult-fideszes! Egyszer már összeszedhetnénk milyen víziói voltak ennek a szegény öreg elmeroggyantnak Európa éhenfagyásától kezdve a kanyarban előzött Ausztrián át ---------- csak a vak nem látja európa lecsúszását, vagy akit abból az irányból megfizetnek a kommentelésért pöröghetsz a retorikán és a megfagyáson, de kurvára nem előre megy európa
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!