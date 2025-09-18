Írja a svéd miniszterelnök, hogy Orbánnak nincs igaza. Való igaz – nincs. A helyzet még sokkal rosszabb

Sőt: 2023-ban toronymagasan vezették a lakosságarányos listát a gyermekpornográfia-esetek között is, akkor százezer svédországi lakosra 151 gyermekpornográfia-eset jutott, háromszorosa a német adatnak, az unió második legrosszabb adatának. 2018 és 2022 között pedig a svédek vezették a listát a százezer főre jutó legtöbb lopás kategóriában, 3.300-2.800 közötti számokkal.
De legalább azt is elmondhatják magukról a svédek, hogy 2019 óta több ember van börtönben, mint ahány börtönférőhelyük van hivatalosan.
Ulf Kristersson szerda este nyílt levelet írt Orbán Viktornak (angolul, svédül és magyarul), amelyben arról ír, hogy mekkora nagy barátja is volt történelmileg a svéd és a magyar nemzet egymásnak.
Ezen nagy barátságra való tekintettel kérjük, seperjen fel gyorsan a portáján. A svédeknek is jobb lesz, nekünk is jobb lesz, és a teljes EU-nak is jobb lesz. Mert nem az a kérdés, hogy a 284 kiskorú lányt letartóztatták-e emberölés miatt, vagy „csak” nyomoznak ellenük. Hanem az a kérdés, hogy hogyan merülhet fel egyáltalán már a gyanúja is annak, hogy bandák kiskorú lány gyilkosokat alkalmaznak-e vagy sem.
Nyitókép: AFP/ATTILA KISBENEDEK