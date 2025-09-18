Írja a svéd miniszterelnök, hogy Orbánnak nincs igaza. Való igaz – nincs. A helyzet még sokkal rosszabb

Írja a svéd miniszterelnök, hogy Orbán Viktornak nincs igaza. Való igaz, tényleg nincs. A helyzet ugyanis Svédországban sokkal rosszabb, mint ahogy azt a magyar miniszterelnök megírta. Szerencsére könnyű a megoldás: ha teheti Ulf Kristersson, mielőtt újfent klaviatúrát ragadna és szívhez szóló szép üzenetet írna nekünk, magyaroknak, kérdezze meg saját védelmi miniszterét!

Nem kell azt felhánytorgatni, hogy mi is lett azzal a 275 millió dollár értékű Patriot és egyéb rendszerekkel, amiket Ukrajnának vásároltak, nem. Arról kellene elbeszélgetni inkább, hogy milyen jó buli az éjszaka közepén, hosszú munka után visszatérni a Riksdagba.

Francokat visszatérni; visszamenekülni.

Ugyanis Carl-Oskar Bohlin 39 éves svéd polgári védelmi miniszter urat hazakergették a polgártársak. Pontosabban hazakergették volna, de volt annyi lélekjelenléte a miniszter úrnak, hogy nem hagyta, hogy a privát lakcímét a palesztin mozgalom tagjai megtudják, a kezükben lévő kamerákkal és mobiltelefonokkal megörökítsék.