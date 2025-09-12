Ft
Svédország bűncselekmény gyilkosság

„Sikeres” integráció: már tinédzser lányok is tömegesen gyilkolnak Svédországban

2025. szeptember 12. 09:18

Hihetetlen számok: 280 tinédzser lány (!) ellen folyik eljárás emberölés miatt, akik eleve keményebbek akarnak lenni a fiúknál. Természetesen a bevándorló háttér dominál.

2025. szeptember 12. 09:18
svéd migráció bűnözés

Megdöbbentő részleteket tártak fel a svéd ügyészek a svédországi bűnbandákról. Jelesül, hogy

egyre gyakrabban toboroznak tizenéves lányokat brutális bűncselekményekre, beleértve a bérgyilkosságokat is,

továbbá 

a lányoknak bizonyítaniuk kell, hogy keményebbek, mint a fiúk, ami fokozott brutalitáshoz vezet.

A háttérhez hozzátartozik:

Albánia után Svédországban lövik le a legtöbb embert az ENSZ 2021-es adatai szerint Európában

(a bronzérmes egyébként Bosznia ebben a rangsorban).

Noha van igazság a droghasználat, szegénység és a többi, az elkövetők áldozatként való szerepeltetéséhez használt többi toposz mögött, egy 2025-ös tanulmány 

statisztikai módszerekkel egyértelműen rámutatott, hogy bizony a bevándorló háttér ténylegesen szorosan összefügg a bűnelkövetéssel.

Gyilkosságok migrációs háttérrel

Most pedig új számok borzolják a kedélyeket, a svéd Expressen újságot a német Die Welt szemlézte, benne egy figyelemreméltó lépéssel, ami egyben a helyzet beismerése is: a svéd kormánykoalíció közölte, az eddigi 15-ről 13 évre viszi le a büntethetőség korhatárát az emberölés kapcsán, 

mivel egyre több gyermeket bérelnek fel gyilkosságokra és robbantásokra.

Igen: Svédországban a bűnbandák egyre gyakrabban toboroznak fiatal lányokat, többek között bérgyilkosságokra is.

Ida Arnell stockholmi ügyész szerint pedig a bűnüldöző szervek sokáig szemet hunytak a fióknál is kegyetlenebb tinédzser lányok bűncselekményei fölött.

Éppen ezért sokkolóak a tavalyi számok: eszerint

2024-ben Svédországban körülbelül 280, 15 és 17 év közötti lány ellen folyt nyomozás gyilkosság, gondatlanságból elkövetett emberölés vagy más erőszakos bűncselekmény miatt,

közülük nem tudni, mennyinek volt köze a bűnbandákhoz.

S akkor még nem beszéltünk a csaknem 100, 15 év alatti gyilkossággal gyanúsított gyerekről.

 

Ezt is ajánljuk a témában

Mint a lap írja: az ország évek óta küzd az egyre inkább terjeszkedő bandákkal: a nagyrészt migrációs hátterű fiatal férfiakból álló bandák harcolnak a kábítószer-piac feletti ellenőrzésért, gyakoriak a robbantások és lövöldözések.

Hozzáteszik: Svédországban a vita elsősorban a sikertelen integráció következményei körül forog. Ulf Kristersson miniszterelnök 2024 késő nyarán egy évértékelő beszédében kijelentette, hogy „a felelőtlen bevándorlási politika és sikertelen integráció vezetett ide.”

A stockholmi kormány jelenleg a szervezett bűnözést „rendszerszintű fenyegetésként” tekinti, amely aláássa a politikai rendszert, az igazságszolgáltatási és oktatási rendszert, a fegyveres támadások és robbantások pedig szinte mindennaposak a skandináv országban. Ehhez gyakran toboroznak 15 év alatti fiatalokat a neten.

Némi eufemizmussal a lap azt írja: a rendőrség szerint ezeket a brutális cselekményeket egyre inkább külföldről tervezik.

Gyakran külföldi fiúkat és lányokat toboroznak, hogy lelőjék vagy megverjék a kiszemelt ellenfelet, esetleg robbantsanak.

Áldozat vagy elkövető?

„A lányokat gyakran áldozatként ábrázolják” – mondta Gunnar Strömmer svéd igazságügyi miniszter áprilisban. „De a bűnözői körökben való részvételük sokkal elterjedtebb, mint azt eddig feltételeztük.” persze el kellene dönteni ehhez, hogy az adott lányok és nők valóban elkövetők-e vagy áldozatai is ennek a rendszernek, ennek kapcsán most gőzerővel dolgoznak egy tanulmányon a svédek.

És itt természetesen újra előkerülnek a toposzok: az érintettek a drogok rabjai, akik „gyakran maguk is áldozatok és könnyen sebezhetőek”, ráadásul erőszak áldozatai is.

De a bűncselekmény helyszínén előforduló erőszak nem feltétlenül riasztja el a fiatal nőket és lányokat. Arnell ügyész egy olyan lány esetét ismerteti, akit felbéreltek egy támadásra. A 15 éves lány eldönthette, hogy az áldozat ajtaját vagy a fejét veszi-e célba. „A fejet választotta” – mondja Arnell. A 15 éves lányt egy 17 éves fiúval együtt tartóztatták le.

Nyitókép: JOHAN NILSSON / TT NEWS AGENCY / TT NEWS AGENCY VIA AFP

triacus-2
2025. szeptember 12. 11:33
@bispora, 2025. szeptember 12. 11:10: Idézem a CBS News-t: "Some 280 girls aged between 15 and 17 were charged with murder, manslaughter or other violent crimes last year — though it is unclear how many were linked to organized crime." cbsnews.com/news/teen-girls-hitwomen-sweden-organized-crime/ France24: "Some 280 girls aged between 15 and 17 were charged with murder, manslaughter or other violent crimes last year -- though it is unclear how many were linked to organised crime." france24.com/en/live-news/20250905-hitwomen-how-teen-girls-are-being-used-in-sweden-crime-wars Szóval a nyugati, haladó Független Objektív Sajtó számol be erről - a Mandiner pedig szemlézi azokat.
gyozobakancsa
•••
2025. szeptember 12. 11:29 Szerkesztve
Remélem kiutasítják őket az országból mint az embercsempészeket,magyarországról.Akkor nem tudnak visszamenni gyilkolászni,és unatkozni fognak.Kellett ez nekik,most mihez kezdenek?Még a késüket is elveszik ,meg a krumpihámozójukat.Meg is érdemlik.
Reszelő Aladár
2025. szeptember 12. 11:24
Amikor fel kell menteni őket erőszakos bűncselekmények alól, akkor persze lányok mi?
Robert-N
2025. szeptember 12. 11:19
Butafasz győzike. Független objektív baloldali. https:*//telex.hu/kulfold/2024/08/21/svedorszag-bandahaboruk-eroszak Böszme barmok hazudni se tudtok.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.