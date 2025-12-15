Elgurult a gyógyszer: már politikusokat vádol a Till Tamás-gyilkosság gyanúsítottja

Szörnyű részletek derültek ki a Till Tamás-gyilkosságról – a család ügyvédje törte meg a csendet
F. Jánost háromszor hallgatták ki, és harmadjára sikerült megtörni.
Levelet írt a börtönből F. János.
Hosszú, zavaros, önmagát felmentő, a gyermekotthoni neveltetését és a hatóságokat hibáztató írást küldött több szerkesztőségnek, köztük a Blikknek is a Till Tamás meggyilkolásával gyanúsított F. János.
Ahogy a portál írja, a férfi levele olyan tényállításokat tartalmaz, amelyek egy része egyenként is olyan súlyosan jogsértő elemeket tartalmaz politikusokra és egyházi személyekre nézve, hogy a közzététele nyilvánvalóan sajtópereket vonna maga után.
Az írása első részében F. János azzal mentegeti magát, hogy egy barátja érdekében vállalta magára a gyilkosságot. A kisfiú megölésével gyanúsított férfi most is azt fejtegeti, hogy
nem ő a gyilkos, hanem a volt munkaadója.
Csakhogy a férfi már nem él – emlékeztet a Blikk.
Egy érdekes, de szintén nem igazolható állítása az, hogy ő már 2018-ban felkereste a hatóságokat, hogy vádalkut kössön egy letöltendő börtönre ítélt barátja érdekében, de végül ebből nem lett semmi. A levél további részében a férfi nagyjából-egészéből az ügy már ismert részleteiről ír, hogy mi és hogyan követte időben egymást az eljárásban, de beleszőtt olyan mondatokat is, amelyekben a hatóságokat vádolja egészen valószínűtlen, jogellenes cselekményekkel.
A levél második felében aztán saját gyermekkoráról ír, így arról, hogy gyermekotthonban nevelkedett. A Blikk szerint em kizárt, hogy a Szőlő utcai ügy miatt jelenleg puskaporos közélet és a témára való társadalmi érzékenység is vezérelhette, hogy az ottani élményeiről számolt be.
A levele legvégén ezzel együtt
politikusokat és az egyházi személyeket vádol szexuális és egyéb súlyos bűncselekmények elkövetésével.
Ahogy mi is beszámoltunk róla, a 11 éves Till Tamás 2000 májusában tűnt el egy bajai tanya közelében, holtteste csak tavaly került elő, amikor a hatóságok új információk alapján újra nyomozni kezdtek az ügyben. A vizsgálat során került a képbe a tanyán dolgozó, akkor 16 éves F. János, aki először beismerte, majd tagadta tettét.
Az ezt követő, a büntethetőséget és az elévülést érintő jogi hercehurcáról itt írtunk.
F. Jánosnak tanúként igazmondási kötelezettsége volt, gyanúsítottként azonban már nincs.
A rendőrség az ügyben már lezárta a nyomozást, most az ügyészségen a sor, hogy eldöntse, vádat emel-e F. János ellen.