Elgurult a gyógyszer: már politikusokat vádol a Till Tamás-gyilkosság gyanúsítottja

Hosszú, zavaros, önmagát felmentő, a gyermekotthoni neveltetését és a hatóságokat hibáztató írást küldött több szerkesztőségnek, köztük a Blikknek is a Till Tamás meggyilkolásával gyanúsított F. János.

Ahogy a portál írja, a férfi levele olyan tényállításokat tartalmaz, amelyek egy része egyenként is olyan súlyosan jogsértő elemeket tartalmaz politikusokra és egyházi személyekre nézve, hogy a közzététele nyilvánvalóan sajtópereket vonna maga után.