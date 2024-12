Szörnyű részletek derültek ki a Till Tamás-gyilkosságról – a család ügyvédje törte meg a csendet

Interjút készített Hajdú Péter a 11 évesen elhunyt Till Tamás családjának ügyvédjével, dr. Lichy Józseffel, aki felvázolta, mi is történt azon a bizonyos gyermeknapon.

A fiatal fiú lovagolni indult biciklivel, és út közben egy tanyán összetalálkozott az akkor 16 éves – most már tudjuk – F. Jánossal, akit az ügyvéd úgy jellemez, hogy egyébként jól szituált családba született. „Ez a fiú valamilyen oknál fogva komoly magatartási gondokkal küzdött, ezért ilyen iskolába is íratták” – jegyezte meg a szakember, aki azt is elárulta, hogy azért tartózkodott F. János az ominózus napon a tanyán, mert V. Józseffel, a birtok tulajdonosával, valamint egy bizonyos K. Péterrel éppen betonozni készültek.

Amikor F. János meglátta az arra bicikliző fiút, becsalta őt a tanyára, de eddig senki sem tudta, pontosan miért, mi lehetett az indíték, hiszen a két fiú soha sem találkozott korábban, nem ismerték egymást.

Lichy József elmondta, a rendőrtisztek az indítékot nem mondák ki ugyan konkrétan, de valószínűsíthetően szexuális indíttatás állt a tanyára való becsalogatás mögött.

„Kizárásos alapon – de én kimondom, mert gondolkodni lehet – ez egy szexuális indíttatású cselekvés volt. Tehát azért hívja be a már 16 éves kamasz fiú a 11 évest az utcáról, mert valamilyen szándéka van vele. Hogy ott hátul, nevezzük fészerhelyiségnek (...) mi eszkalálódott a két srác között, és mi vezetett oda, hogy viszonylag rövid időn belül, egy ácskapoccsal, ami a keze ügyébe akadt az idősebbik srácnak, gyakorlatilag agyonverte és szúrta Till Tamást, illetve a végén még fojtotta is (...), erről nem szólt a rendőri tájékoztatás.

Valószínűnek tartom, hogy amikor megkapom a rendőrségtől a beismerő vallomását ennek az illetőnek, meg az azt ellenőrző poligráf-hazugságvizsgáló szakvéleményt, abból választ kapunk erre is”

– fogalmazott a szakember.