Ezért módosítaná az Alaptörvényt az igazságügyi miniszter

„A magyar alkotmányosságból közvetve most is az következik, hogy az ember nő vagy férfi, de érdemes megfontolni, hogy ezt konkrétan is rögzítsük az Alaptörvényben” – mondta az Indexnek adott interjújában Tuzson Bence igazságügyi miniszter arra a felvetésre, hogy Donald Trump nyomán ez is bekerülhet az alkotmányba.

Mint fogalmazott, vannak olyan dolgok, amelyeket természetesnek gondolunk, ilyen az is, hogy az ember vagy férfi, vagy nő. Látjuk viszont, hogy vannak törekvések ennek az ellenkezőjére. A genderőrületet Brüsszel és a Soros-hálózat megpróbálja Magyarországra is ráerőltetni – tette hozzá.