Ft
Ft
25°C
17°C
Ft
Ft
25°C
17°C
08. 22.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 22.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
New York bíróság Donald Trump

New York fellebbviteli bírósága eltörölte a Trumpra kirótt félmilliárdos bírságot – azonban van egy csavar a történetben

2025. augusztus 22. 06:24

Donald Trump Truth Social közösségi oldalán „teljes győzelemként” értékelte a fellebbezési bíróság ítéletét, és a Letitia James New York-i főügyész által kezdeményezett ügyet „hamisnak” minősítette.

2025. augusztus 22. 06:24
null

New York fellebbezési bírósága szerdán törölte a Donald Trump elnökkel szemben még tavaly bírósági ítéletben meghozott mintegy félmilliárd dolláros bírságot vállalkozásainak működése során elkövetett törvénysértés miatt. 

A bíróság ugyanakkor fenntartotta az elnök ellen a polgári eljárás keretében hozott elmarasztaló ítéletet, amely részben eltiltotta Donald Trumpot az üzleti tevékenységtől New York államban.

Az öttagú bírói tanács indoklása szerint a nagymértékű pénzbírság túlzó volt, és megsértette az amerikai alkotmány nyolcadik kiegészítését az aránytalan büntetések tilalmáról. David Friedman, a bírók egyike az ügy teljes megszüntetését és minden jogkövetkezmény megsemmisítését mondta szükségesnek különvéleményben.

Donald Trump Truth Social közösségi oldalán „teljes győzelemként” értékelte a fellebbezési bíróság ítéletét, és a Letitia James New York-i főügyész által kezdeményezett teljes ügyet „hamisnak” minősítette.

Ezt is ajánljuk a témában

Letitia James, New York állam főügyésze 2022-ban üzleti csalás indokával indított eljárást a republikánus politikus és üzletember ellen vállalati ingatlanainak valótlan értékbecslése miatt. A per a 2024-es elnökválasztási kampány idején zajlott.

Az ügyet tárgyaló New York-i bíró, Arthur Engoron tavaly 364 millió dollár bírságot szabott ki, ami a kapcsolódó kamatokkal meghaladta az 500 millió dollárt. Letitia James főügyész az ítélethozatalt követően közölte, hogy amennyiben a Trump-vállalkozásoknak nem áll rendelkezésre a bírságban szereplő készpénz, kezdeményezni fogja a végrehajtást az ingatlanvagyon terhére.

Donald Trump politikai ellenfelei által indított, politikailag motivált jogi eljárásnak tartotta a polgári pert, ahogy az ellene indított büntetőeljárásokat is. A per idején is többször élesen bírálta Letitia James, demokrata párti főügyészt.

Donald Trump és jogi képviselői számos alkalommal emlékeztettek arra, hogy Letitia James még 2018-as választási kampánya idején – az akkor is amerikai elnökként dolgozó – Donald Trumpot „illegitim elnöknek” mondta, és közölte, hogy minden jogi eszköz felhasznál majd ellene, amennyiben főügyészi pozícióba kerül.

A második Trump-adminisztráció idén januári megalakulását követően az igazságügyi minisztérium vádesküdtszéki eljárás indított Letitia James ügyében, ami arra irányul, hogy kiderüljön, a New York-i főügyész használta-e a szövetségi kormány erőforrásait politikailag motivált eljárás támogatására.

(MTI)

Nyitókép: Mandel NGAN / AFP

 

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
optimista-2
2025. augusztus 22. 08:41
Letitia James zsidó vagy szinesbőrű ? Rákerestem. Eléggé szar színű.
Válasz erre
1
1
Héja
2025. augusztus 22. 07:31
A demokraták ügyetlen próbálkoznak. Nem először.
Válasz erre
1
0
catalina11
2025. augusztus 22. 07:27
Donald Trump és jogi képviselői számos alkalommal emlékeztettek arra, hogy Letitia James még 2018-as választási kampánya idején – az akkor is amerikai elnökként dolgozó – Donald Trumpot „illegitim elnöknek” mondta, és közölte, hogy minden jogi eszköz felhasznál majd ellene, amennyiben főügyészi pozícióba kerül." Letitia Fleck!
Válasz erre
3
0
kvmny
2025. augusztus 22. 07:09
Ez a koncepciós perek mintapéldája. Áldozat nélküli ügy, amit az ügyész olyan emberek és az állam nevében indított, visszaélve hatalmával, akiket nem ért kár. Az üzlettársak, akiket állítólag megkárosított az ingatlanértékelésekkel, mind nyilatkoztak, hogy őket nem érte kár, értékarányos volt a szerződés. Az államot sem érte kár, mert az nem a könyv szerinti érték alapján vet ki adót, hanem állami assessorok döntik el az ingatlan értékét.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!