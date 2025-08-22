New York fellebbviteli bírósága eltörölte a Trumpra kirótt félmilliárdos bírságot – azonban van egy csavar a történetben

Donald Trump bejelentette: éjjel Washington utcáin járőrözik a katonákkal!
Az elnök háborút hirdetett az amerikai fővárosban tomboló bűnözés ellen.
New York fellebbezési bírósága szerdán törölte a Donald Trump elnökkel szemben még tavaly bírósági ítéletben meghozott mintegy félmilliárd dolláros bírságot vállalkozásainak működése során elkövetett törvénysértés miatt.
A bíróság ugyanakkor fenntartotta az elnök ellen a polgári eljárás keretében hozott elmarasztaló ítéletet, amely részben eltiltotta Donald Trumpot az üzleti tevékenységtől New York államban.
Az öttagú bírói tanács indoklása szerint a nagymértékű pénzbírság túlzó volt, és megsértette az amerikai alkotmány nyolcadik kiegészítését az aránytalan büntetések tilalmáról. David Friedman, a bírók egyike az ügy teljes megszüntetését és minden jogkövetkezmény megsemmisítését mondta szükségesnek különvéleményben.
Donald Trump Truth Social közösségi oldalán „teljes győzelemként” értékelte a fellebbezési bíróság ítéletét, és a Letitia James New York-i főügyész által kezdeményezett teljes ügyet „hamisnak” minősítette.
Letitia James, New York állam főügyésze 2022-ban üzleti csalás indokával indított eljárást a republikánus politikus és üzletember ellen vállalati ingatlanainak valótlan értékbecslése miatt. A per a 2024-es elnökválasztási kampány idején zajlott.
Az ügyet tárgyaló New York-i bíró, Arthur Engoron tavaly 364 millió dollár bírságot szabott ki, ami a kapcsolódó kamatokkal meghaladta az 500 millió dollárt. Letitia James főügyész az ítélethozatalt követően közölte, hogy amennyiben a Trump-vállalkozásoknak nem áll rendelkezésre a bírságban szereplő készpénz, kezdeményezni fogja a végrehajtást az ingatlanvagyon terhére.
Donald Trump politikai ellenfelei által indított, politikailag motivált jogi eljárásnak tartotta a polgári pert, ahogy az ellene indított büntetőeljárásokat is. A per idején is többször élesen bírálta Letitia James, demokrata párti főügyészt.
Donald Trump és jogi képviselői számos alkalommal emlékeztettek arra, hogy Letitia James még 2018-as választási kampánya idején – az akkor is amerikai elnökként dolgozó – Donald Trumpot „illegitim elnöknek” mondta, és közölte, hogy minden jogi eszköz felhasznál majd ellene, amennyiben főügyészi pozícióba kerül.
A második Trump-adminisztráció idén januári megalakulását követően az igazságügyi minisztérium vádesküdtszéki eljárás indított Letitia James ügyében, ami arra irányul, hogy kiderüljön, a New York-i főügyész használta-e a szövetségi kormány erőforrásait politikailag motivált eljárás támogatására.
(MTI)
Nyitókép: Mandel NGAN / AFP