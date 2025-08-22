New York fellebbviteli bírósága eltörölte a Trumpra kirótt félmilliárdos bírságot – azonban van egy csavar a történetben

Letitia James, New York állam főügyésze 2022-ban üzleti csalás indokával indított eljárást a republikánus politikus és üzletember ellen vállalati ingatlanainak valótlan értékbecslése miatt. A per a 2024-es elnökválasztási kampány idején zajlott.

Az ügyet tárgyaló New York-i bíró, Arthur Engoron tavaly 364 millió dollár bírságot szabott ki, ami a kapcsolódó kamatokkal meghaladta az 500 millió dollárt. Letitia James főügyész az ítélethozatalt követően közölte, hogy amennyiben a Trump-vállalkozásoknak nem áll rendelkezésre a bírságban szereplő készpénz, kezdeményezni fogja a végrehajtást az ingatlanvagyon terhére.

Donald Trump politikai ellenfelei által indított, politikailag motivált jogi eljárásnak tartotta a polgári pert, ahogy az ellene indított büntetőeljárásokat is. A per idején is többször élesen bírálta Letitia James, demokrata párti főügyészt.

Donald Trump és jogi képviselői számos alkalommal emlékeztettek arra, hogy Letitia James még 2018-as választási kampánya idején – az akkor is amerikai elnökként dolgozó – Donald Trumpot „illegitim elnöknek” mondta, és közölte, hogy minden jogi eszköz felhasznál majd ellene, amennyiben főügyészi pozícióba kerül.

A második Trump-adminisztráció idén januári megalakulását követően az igazságügyi minisztérium vádesküdtszéki eljárás indított Letitia James ügyében, ami arra irányul, hogy kiderüljön, a New York-i főügyész használta-e a szövetségi kormány erőforrásait politikailag motivált eljárás támogatására.

(MTI)

Nyitókép: Mandel NGAN / AFP