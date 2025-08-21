Ft
biztonság Washington D C Nemzeti Gárda Donald Trump

Donald Trump bejelentette: éjjel Washington utcáin járőrözik a katonákkal!

2025. augusztus 21. 21:57

Az elnök háborút hirdetett az amerikai fővárosban tomboló bűnözés ellen.

2025. augusztus 21. 21:57
null

„Ma este én is ki fogok menni Washington D.C. utcáira járőrözni a rendőrökkel és a katonákkal” – jelentette be Donald Trump csütörtökön Todd Starnes amerikai konzervatív újságíró rádiós műsorának a vendégeként.

Az amerikai elnök ezt azután közölte, hogy bő egy hete az amerikai fővárosba vezényelte a Nemzeti Gárda csapatait, arra hivatkozva, hogy kicsúszott az irányítás a helyi rendfenntartó erők kezéből. Trump ezzel a mostani kijelentésével is azt akarta hangsúlyozni, fontos számára Washington D.C. biztonsága, és a kormány határozottan kíván fellépni a városban elszabadult bűnözéssel szemben. A hivatalos statisztikák szerint az elmúlt időszakban

 az autólopások száma megduplázódott, az erőszakos autórablásoké háromszorosára nőtt, az emberölések pedig 25 éves csúcsot értek el, miközben a várost „erőszakos bűnbandák vették át”.

A Trump által bejelentett esti látogatás a város utcáin nem része az elnök hivatalos programjának. A Politico megkeresésére a Fehér Ház tisztviselői elmondták, hamarosan nyilvánosságra kerülnek a részletek.

Nyitókép: ANGELA WEISS / AFP

