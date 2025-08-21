Donald Trump bejelentette: éjjel Washington utcáin járőrözik a katonákkal!

„Ma este én is ki fogok menni Washington D.C. utcáira járőrözni a rendőrökkel és a katonákkal” – jelentette be Donald Trump csütörtökön Todd Starnes amerikai konzervatív újságíró rádiós műsorának a vendégeként.

Az amerikai elnök ezt azután közölte, hogy bő egy hete az amerikai fővárosba vezényelte a Nemzeti Gárda csapatait, arra hivatkozva, hogy kicsúszott az irányítás a helyi rendfenntartó erők kezéből. Trump ezzel a mostani kijelentésével is azt akarta hangsúlyozni, fontos számára Washington D.C. biztonsága, és a kormány határozottan kíván fellépni a városban elszabadult bűnözéssel szemben. A hivatalos statisztikák szerint az elmúlt időszakban