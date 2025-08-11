Betelt a pohár Trumpnál: Washingtonba küldi a Nemzeti Gárdát

Donald Trump szövetségi ellenőrzés alá vonja Washington rendőrségének irányítását, és a Nemzeti Gárda egységeit vezényli a fővárosba a közbiztonság helyreállításának érdekben – az amerikai elnök ezt hétfőn rendkívüli sajtótájékoztatón jelentette be.

Trump a Fehér Házban tartott eseményen elnöki jogkörére hivatkozva jelentette be az irányítás átvételét a főváros rendőrsége (Metropolitan Police Department) fölött, és a Nemzeti Gárda mozgósítását, amit a közbiztonság romlásával indokolt.

Az elnök egyben bejelentette, hogy a fővárosra közbiztonsági veszélyhelyzetet hirdet.

Az intézkedések között említette az óvadéki szabályok szigorítását. Az elnök Washington D.C. „felszabadítása napjaként” jellemezte lépését.

Hivatalos statisztikákra hivatkozva kijelentette, hogy az elmúlt években az autólopások száma megduplázódott, míg az erőszakos autórablásoké háromszorosára növekedett, miközben az emberölések száma két és fél évtizedes csúcsot ért el, a várost pedig „erőszakos bűnbandák vették át”.