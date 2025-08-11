Ft
08. 11.
hétfő
08. 11.
hétfő
Európa Ukrajna Oroszország Donald Trump ukrajnai háború

Európa aggódik: Trump kihagyja kontinensünket az ukrajnai döntésekből

2025. augusztus 11. 10:02

A CNN arról ír: nem először aggódnak az európai hatalmak amiatt, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök megosztja a transzatlanti szövetséget, miközben mindent megkap Ukrajnában, amit akar.

2025. augusztus 11. 10:02
A péntekre váratlanul bejelentett alaszkai Trump-Putyin csúcstalálkozó előtt egy európai diplomata, aki nem kívánta nevét nyilvánosságra hozni, mivel nem volt felhatalmazva a nyilvános megszólalásra, a CNN-nek azt nyilatkozta: „Fennáll a veszélye annak, hogy lábjegyzetként kerülünk a történelembe”.

A CNN szerint az európai félelmek részben abból fakadnak, hogy keveset tudunk arról, mit javasolt a Kreml az ukrajnai harcok leállítására. Putyin nem közölt részleteket. Steve Witkoff amerikai megbízott sem szólt semmit a múlt szerdai orosz vezetővel folytatott találkozója után.

Maga Trump azt mondta, miután Witkoff elhagyta Moszkvát: 

Ez nagyon bonyolult. Vissza fogunk kapni valamennyit, fel fogunk cserélni valamennyit. Lesz némi területcsere, mindkettő javára.”

Az európaiak attól tartanak, hogy a „mindkettőjük java” nagyon valószínűtlen kimenetel. Semmi jel nem utal arra, hogy Putyin egy tapodtat is engedett volna maximalista követeléseiből – sem területileg, sem abban a tekintetben, hogy Ukrajna továbbra is bokszzsák marad Oroszország számára, biztonsági garanciák nélkül, a hadserege méretét és képességeit korlátozva.

Az Egyesült Királyság, Franciaország, Németország, Olaszország és az EU kötelességének érezte, hogy szombaton közös nyilatkozatban kijelentse: 

Továbbra is elkötelezettek vagyunk az elv mellett, hogy a nemzetközi határokat nem szabad erőszakkal megváltoztatni”. 

Lengyelország és Finnország is aláírta a nyilatkozatot.

A nap nagy részét azzal töltötték, hogy az ügyet az Egyesült Királyságban szabadságra készülő JD Vance amerikai alelnöknek magyarázták, és megpróbálták vele tisztázni, hogy miről is fognak tárgyalni.

Az európai vezetők szombati nyilatkozatukban azt mondták, hogy „szilárd és hiteles biztonsági garanciáknak kell lenniük, amelyek lehetővé teszik Ukrajna számára, hogy hatékonyan megvédje szuverenitását és területi integritását”.
 

patriota-0
2025. augusztus 11. 11:40
De mi köze van az EU-nak ahhoz, ha Oroszország békét köt az USA-val?
herden100
2025. augusztus 11. 11:26
Kedves Trump és Putyin Elnök Úrak! hu.m.wikipedia.org/wiki/Trianoni_b%C3%A9ke 🕊️🤍
Averti
2025. augusztus 11. 11:13
Coalition of the clueless.
counter-revolution
2025. augusztus 11. 10:19
"Az Egyesült Királyság, Franciaország, Németország, Olaszország és az EU kötelességének érezte, hogy szombaton közös nyilatkozatban kijelentse: Továbbra is elkötelezettek vagyunk az elv mellett, hogy a nemzetközi határokat nem szabad erőszakkal megváltoztatni”. Lengyelország és Finnország is aláírta a nyilatkozatot." Nézzük, ki ismeri el Koszovót ezek közül: Mindegyik.
