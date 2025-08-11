Európa aggódik: Trump kihagyja kontinensünket az ukrajnai döntésekből

A péntekre váratlanul bejelentett alaszkai Trump-Putyin csúcstalálkozó előtt egy európai diplomata, aki nem kívánta nevét nyilvánosságra hozni, mivel nem volt felhatalmazva a nyilvános megszólalásra, a CNN-nek azt nyilatkozta: „Fennáll a veszélye annak, hogy lábjegyzetként kerülünk a történelembe”.

A CNN szerint az európai félelmek részben abból fakadnak, hogy keveset tudunk arról, mit javasolt a Kreml az ukrajnai harcok leállítására. Putyin nem közölt részleteket. Steve Witkoff amerikai megbízott sem szólt semmit a múlt szerdai orosz vezetővel folytatott találkozója után.

Maga Trump azt mondta, miután Witkoff elhagyta Moszkvát:

Ez nagyon bonyolult. Vissza fogunk kapni valamennyit, fel fogunk cserélni valamennyit. Lesz némi területcsere, mindkettő javára.”

Az európaiak attól tartanak, hogy a „mindkettőjük java” nagyon valószínűtlen kimenetel. Semmi jel nem utal arra, hogy Putyin egy tapodtat is engedett volna maximalista követeléseiből – sem területileg, sem abban a tekintetben, hogy Ukrajna továbbra is bokszzsák marad Oroszország számára, biztonsági garanciák nélkül, a hadserege méretét és képességeit korlátozva.

Az Egyesült Királyság, Franciaország, Németország, Olaszország és az EU kötelességének érezte, hogy szombaton közös nyilatkozatban kijelentse:

Továbbra is elkötelezettek vagyunk az elv mellett, hogy a nemzetközi határokat nem szabad erőszakkal megváltoztatni”.

Lengyelország és Finnország is aláírta a nyilatkozatot.

A nap nagy részét azzal töltötték, hogy az ügyet az Egyesült Királyságban szabadságra készülő JD Vance amerikai alelnöknek magyarázták, és megpróbálták vele tisztázni, hogy miről is fognak tárgyalni.

Az európai vezetők szombati nyilatkozatukban azt mondták, hogy „szilárd és hiteles biztonsági garanciáknak kell lenniük, amelyek lehetővé teszik Ukrajna számára, hogy hatékonyan megvédje szuverenitását és területi integritását”.

