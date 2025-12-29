Nincs aláírt megállapodás, nincs tűzszünet, van viszont folyamatos, strukturált tárgyalási folyamat

„Új fejlemény a Trump–Zelenszkij tárgyalások után. Amikor az USA elnöke egy komoly tárgyalás végén arról beszél, hogy reméli, Zelenszkijnek ízlett az ebéd, biztosra vehetjük: beszéd volt bőven, nagy áttörés viszont nem.

Volodimir Zelenszkij bejelentette, hogy az amerikai és az ukrán delegáció már a jövő héten újra tárgyal, a vitás kérdések véglegesítése érdekében. Az is eldőlt, hogy 2026 januárjában Washingtonban ukrán és európai vezetők bevonásával folytatódik az egyeztetés.