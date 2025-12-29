Ft
Ft
5°C
-4°C
Ft
Ft
5°C
-4°C
12. 29.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 29.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
volodimir zelenszkij megállapodás tárgyalás tűzszünet Donald Trump Florida

Nincs aláírt megállapodás, nincs tűzszünet, van viszont folyamatos, strukturált tárgyalási folyamat

2025. december 29. 08:22

Az orosz nyomás fokozódni fog.

2025. december 29. 08:22
null
Tarjányi Péter
Tarjányi Péter
Facebook

„Új fejlemény a Trump–Zelenszkij tárgyalások után. Amikor az USA elnöke egy komoly tárgyalás végén arról beszél, hogy reméli, Zelenszkijnek ízlett az ebéd, biztosra vehetjük: beszéd volt bőven, nagy áttörés viszont nem.

Volodimir Zelenszkij bejelentette, hogy az amerikai és az ukrán delegáció már a jövő héten újra tárgyal, a vitás kérdések véglegesítése érdekében. Az is eldőlt, hogy 2026 januárjában Washingtonban ukrán és európai vezetők bevonásával folytatódik az egyeztetés.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Új szelek fújnak Brüsszelben: ilyen uniós csúcsot még sohasem láttak az EU-ban

Új szelek fújnak Brüsszelben: ilyen uniós csúcsot még sohasem láttak az EU-ban
Tovább a cikkhezchevron

Fontos: nincs aláírt megállapodás, nincs tűzszünet. Van viszont folyamatos, strukturált tárgyalási folyamat. Ez nem lezárás. Ez időnyerés és kockázatkezelés. A háború nem ér véget. Sőt az orosz nyomás fokozódni fog.”

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: MTI/AP/Alex Brandon

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
lemez
2025. december 29. 09:17
Meg kell támadni Oroszországot.Europa készen áll.Kalis megmondta feldarabuljuk.Ha beledöglünk is vérünket az uki náci banderasnak.Hogy mert Oroszország olyat mondani hogy határára csak nem kellenne nato támaszpontot létesiteni mikor már úgy körbekeritették ha Putyin elfingja magát lönének.Kúlönben is ukrajna europa vezetöje fejlödik nem úgy mint a többi europai ország nekik már aramywc-ük is van.Hajrá mindenünk ukrajnájé de micsoda csoda azaz ukrajna?
Válasz erre
0
0
mlotta
2025. december 29. 09:17
2027
Válasz erre
0
0
salátás
2025. december 29. 08:36
szankciók működnek má'?
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!