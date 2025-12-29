Heteken belül jöhet az évszázad békéje: Donald Trump Kijevbe utazna lezárni a háborút
Az amerikai elnök Putyinnal is tárgyalt. A béketervezetről 90 százalékban sikerült megállapodni.
Az orosz nyomás fokozódni fog.
„Új fejlemény a Trump–Zelenszkij tárgyalások után. Amikor az USA elnöke egy komoly tárgyalás végén arról beszél, hogy reméli, Zelenszkijnek ízlett az ebéd, biztosra vehetjük: beszéd volt bőven, nagy áttörés viszont nem.
Volodimir Zelenszkij bejelentette, hogy az amerikai és az ukrán delegáció már a jövő héten újra tárgyal, a vitás kérdések véglegesítése érdekében. Az is eldőlt, hogy 2026 januárjában Washingtonban ukrán és európai vezetők bevonásával folytatódik az egyeztetés.
Fontos: nincs aláírt megállapodás, nincs tűzszünet. Van viszont folyamatos, strukturált tárgyalási folyamat. Ez nem lezárás. Ez időnyerés és kockázatkezelés. A háború nem ér véget. Sőt az orosz nyomás fokozódni fog.”
Ezt is ajánljuk a témában
Az amerikai elnök Putyinnal is tárgyalt. A béketervezetről 90 százalékban sikerült megállapodni.
Nyitókép: MTI/AP/Alex Brandon