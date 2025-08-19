Ft
Ft
Ft
közigazgatás Navracsics Tibor béremelés

Folytatódik a béremelés a közigazgatásban!

2025. augusztus 19. 10:54

Már hivatalos: ezúttal a területi közigazgatásban dolgozó kormánytisztviselők kapnak 15 százalékos emelést, szeptember 1-jétől!

2025. augusztus 19. 10:54
Navracsics Tibor
Navracsics Tibor
„Folytatódik a béremelés a közigazgatásban!

Már hivatalos: ezúttal a területi közigazgatásban dolgozó kormánytisztviselők kapnak 15 százalékos emelést, szeptember 1-jétől!”

astra04
2025. augusztus 19. 11:36
Ha nem az illetményalapot emelik fel, akkor szart sem ér.
pipa89
2025. augusztus 19. 11:13
Vajon ott is szétosztott bértömeg lesz, mint az önkormányzati szférában?
2
