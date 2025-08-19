„Egy miniszteri irodából nem szeretnék beleszólni abba, hogy a végeken mit gondoljanak a polgármesterek” – itt van a csúcsminiszteri reakció a vitára

„Az önazonosságvédelmi törvény nem kötelezettséget jelent az önkormányzatoknak, hanem lehetőséget” – mondta el a Mandinernek Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter. Bár a Tisza Párt az első jogszabályok között vonná vissza, az önkormányzatok többsége élne a törvény adta lehetőségekkel.