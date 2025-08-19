Elkezdődtek a tárgyalások, jelentősen nőhet 2026-ban a garantált bérminimum
Elindultak az egyeztetések a kötelező legkisebb keresetek jövő évi emeléséről.
Már hivatalos: ezúttal a területi közigazgatásban dolgozó kormánytisztviselők kapnak 15 százalékos emelést, szeptember 1-jétől!
„Folytatódik a béremelés a közigazgatásban!
Nyitókép: Pexels/Tibor Szabo
