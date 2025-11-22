Ft
Navracsics Tibor önkormányzat szolidaritási hozzájárulás

Megszólalt a miniszter – kulcskérdésről tárgyalnak, de nem kell megijedni (VIDEÓ)

2025. november 22. 10:28

A választásokig biztosan nem változik a rendszer.

2025. november 22. 10:28
null

Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter a közösségi oldalán erősítette meg, hogy az új évben megkezdenek egy párbeszédet a szolidaritási hozzájárulás jövőbeni átalakításáról

„A megyei jogú városok szövetségének van egy 15 százalékos javaslata, ennyiben maximalizálnák a települések által befizetendő szolidaritási hozzájárulás mértékét.

Januártól elkezdünk egyeztetni, hogyan lehet finomhangolni az önkormányzati rendszert a választások után.

Igyekszünk egy mindenki számára megfelelő megoldást találni” – fogalmazott Navracsics Tibor.

A miniszter korábban kijelentette: arra kapott felhatalmazást a kormánytól, hogy az önkormányzati rendszer jövőbeni reformja keretében a finanszírozást, a szolidaritási hozzájárulást, az adózási kérdéseket tekintse át. Ezért a januárban kezdődő tárgyalásokon az önkormányzati szervezetekkel, polgármesterekkel, megyei közgyűlési elnökökkel fogja megtárgyalni az összes lényeges kérdést, köztük a szolidaritási hozzájárulás kérdésével – ismertette a miniszter. Közölte, ezekre a tanácskozásokra meghívást kap majd a főpolgármester is.

Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

csulak
2025. november 22. 10:49
KArogeri es rablobandajanak a tobbeves garazdalkodasat mikor fogjak kivizsgalni ?
