Megszólalt a miniszter – kulcskérdésről tárgyalnak, de nem kell megijedni (VIDEÓ)

Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter a közösségi oldalán erősítette meg, hogy az új évben megkezdenek egy párbeszédet a szolidaritási hozzájárulás jövőbeni átalakításáról.

„A megyei jogú városok szövetségének van egy 15 százalékos javaslata, ennyiben maximalizálnák a települések által befizetendő szolidaritási hozzájárulás mértékét.