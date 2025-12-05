Ft
ünnep számla összeg önkormányzat lakosság Berente ajándék

Nem mindennapi karácsonyi ajándék: hatszámjegyű összeg landol egy borsodi település lakóinak számláján

2025. december 05. 09:59

A kifizetések december 3-án már elkezdődtek.

2025. december 05. 09:59
A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében található Berente képviselő-testülete nem mindennapi döntést hozott az ünnepek előtt: 

minden lakóját megajándékozza 100 ezer forinttal

– írta a Borsod24.hu.

A megközelítőleg ezer fős település önkormányzata hivatalos honlapján tette közzé a gáláns ajándék részleteit. Mint írták: „a karácsonyi ünnepek alkalmából Berente településén az arra jogosultak részére, egyszeri 100 ezer forint karácsonyi támogatást biztosít”.

Hozzátették, 

a többségnek már valószínűleg ki is fizették az egyszeri támogatást, ugyanis december 3-án lehetett készpénzben átvenni, de aznap elindultak az átutalások is.

A lap kereste Nyeste Józsefet, Berente polgármesterét, hogy megtudják, pontosan kik is jogosultak erre az egyszeri támogatásra. Választ ugyan nem kaptak, de úgy értesültek, a támogatásra az a kérelmező jogosult, akinek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap (28 500 forint) összegének huszonötszörösét, vagyis a 712 500 forintot – olvasható a cikkben.

Nyitókép illusztráció. Fotó: CFOTO / NurPhoto / NurPhoto via AFP

 

Potymog
2025. december 05. 10:37
Azért az valóban jobb lett volna, ha tényleg minden lakosának fizet a település, válogatás és kérincsélés nélkül. Megérdemlik, ha azt választották, hogy ott laknak. Nyilván egy milliárdosnak - ha van ilyen lakójuk -, ez nem pénz, míg egy szegényebb lakosnak nagy dolognak számíthat. Elég lett volna ennyi különbségtétel.
Válasz erre
0
0
nemecsek-3
2025. december 05. 10:28
Hallod Karácsony??!!!
Válasz erre
0
0
Obsitos Technikus
2025. december 05. 10:26
Vagyis lényegében mindenki...
Válasz erre
0
0
T. Péter
2025. december 05. 10:19
"minden lakóját megajándékozza 100 ezer forinttal" "a támogatásra az a kérelmező jogosult, akinek..."
Válasz erre
0
0
