Nem mindennapi karácsonyi ajándék: hatszámjegyű összeg landol egy borsodi település lakóinak számláján

A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében található Berente képviselő-testülete nem mindennapi döntést hozott az ünnepek előtt:
minden lakóját megajándékozza 100 ezer forinttal
– írta a Borsod24.hu.
A megközelítőleg ezer fős település önkormányzata hivatalos honlapján tette közzé a gáláns ajándék részleteit. Mint írták: „a karácsonyi ünnepek alkalmából Berente településén az arra jogosultak részére, egyszeri 100 ezer forint karácsonyi támogatást biztosít”.
Hozzátették,
a többségnek már valószínűleg ki is fizették az egyszeri támogatást, ugyanis december 3-án lehetett készpénzben átvenni, de aznap elindultak az átutalások is.
A lap kereste Nyeste Józsefet, Berente polgármesterét, hogy megtudják, pontosan kik is jogosultak erre az egyszeri támogatásra. Választ ugyan nem kaptak, de úgy értesültek, a támogatásra az a kérelmező jogosult, akinek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap (28 500 forint) összegének huszonötszörösét, vagyis a 712 500 forintot – olvasható a cikkben.
