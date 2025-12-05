Nem mindennapi karácsonyi ajándék: hatszámjegyű összeg landol egy borsodi település lakóinak számláján

Hozzátették,

a többségnek már valószínűleg ki is fizették az egyszeri támogatást, ugyanis december 3-án lehetett készpénzben átvenni, de aznap elindultak az átutalások is.

A lap kereste Nyeste Józsefet, Berente polgármesterét, hogy megtudják, pontosan kik is jogosultak erre az egyszeri támogatásra. Választ ugyan nem kaptak, de úgy értesültek, a támogatásra az a kérelmező jogosult, akinek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap (28 500 forint) összegének huszonötszörösét, vagyis a 712 500 forintot – olvasható a cikkben.

